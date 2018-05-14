Дерипаска пришел в лондонский суд

Он будет оспаривать законность продажи 4%-ной доли Абрамовича и Абрамова в «Норникеле»

14 мая Олег Дерипаска лично прибыл в Высокий суд Лондона Chris Ratcliffe / Bloomberg via Getty Images

Олег Дерипаска в понедельник лично прибыл в Высокий суд Лондона, где рассматривается иск UC Rusal о продаже 4%-ного пакета Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова в «Норникеле», сообщил «Ведомостям» один из участников слушаний. Это же передает «РИА Новости». На момент публикации показания в суде давал гендиректор En+ Максим Соков, сказал собеседник «Ведомостей».

Заседание в понедельник продлится до 16.00 по лондонскому времени (18.00 мск), на нем будут также заслушаны показания Олега Дерипаски, сообщил собеседник «Ведомостей».

Президент «Норникеля» Владимир Потанин прибудет в Высокий суд Лондона во вторник, сказал «Ведомостям» представитель «Интерроса» (структуры «Интерроса» контролируют 32,9% «Норникеля»).

Конфликт между UC Rusal и Потаниным разгорелся в начале года. Причиной стало желание другого крупного акционера «Норникеля» – Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова – продать большую часть принадлежащего ему пакета: 4% из 6,2%. Первоначально предложение о выкупе такой доли направила одна из структур Потанина. Crispian по соглашению акционеров предложила этот же пакет и UC Rusal на тех же условиях.

В ответ UC Rusal подала в Высокий суд Лондона иск с требованием оспорить возможную продажу пакета Crispian «Интерросу». Компания опасается, что если сделка произойдет, то она изменит баланс сил в «Норникеле».

В марте структура группы «Интеррос» Whiteleave сообщила, что купила 2,1% акций «Норникеля» у Crispian. Сделка стала возможной благодаря соглашению сторон – Crispian и Whiteleave договорились в Высоком суде Лондона с UC Rusal не блокировать продажу 4% «Норникеля». Ключевое условие соглашения – сделку можно будет аннулировать, если суд признает, что она нарушает акционерное соглашение «Норникеля».