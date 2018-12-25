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ФАС отказалась прекращать дело против ритейлеров из-за ТВ-приставок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет отзывать приказ о возбуждении дела в отношении «М.видео» и «Эльдорадо», DNS и «Юлмарта» из-за цен на ТВ-приставки, о чем просила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Это следует из сообщения ФАС.

«Необоснованное повышение цен на социально ориентированных рынках является недопустимым, особенно на фоне перехода на цифровое вещание по всей России», – приводятся в сообщении слова заместителя руководителя ФАС Анатолия Голомолзина. Служба также напомнила, что российское законодательство не предусматривает отзыв приказа о возбуждении дела по нарушению антимонопольного законодательства.

Ранее ФАС возбудила дело из-за повышения цен на цифровые ТВ-приставки в магазинах «Эльдорадо», «Юлмарт», DNS и «М.видео». Служба обнаружила, что с июня по декабрь 2018 г. в тверских сетевых магазинах подорожали отдельные модели приставок. Самые дешевые приставки – на 30–100%, по данным службы, устройства стоимостью выше 1000 руб. – на 5–83,9%. ФАС обвинила ритейлеров без предварительного расследования, ажиотажный спрос на ТВ-приставки в Тверской области возник из-за недостаточной координации структур исполнительной власти», в том числе и ФАС, указывает АКОРТ.

Россия начала переходить с аналогового формата на цифровой. Для этого всем пользователям телевидения необходимо проверить телевизоры на предмет поддержки данного стандарта. Если он его не поддерживает, то надо купить специальную приставку и антенну. Переход на цифровое вещание поэтапный и полностью должен завершиться к лету 2019 г. Тверская область – первый регион, в котором прекратится аналоговое вещание.