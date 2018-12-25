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«Магнит» открыл кафе внутри своих супермаркетов

Российский ритейлер «Магнит» начал тестировать новый формат, открыв кафе с готовой продукцией в нескольких собственных магазинах. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу компании.

Такие кафе заработали в двух супермаркетах «Магнит» Краснодарского края и супермаркете Соликамска Пермского края. Посте подведения итогов пилотного проекта компания примет решение о дальнейшем развитии, рассказали в компании, но не назвали конкретных сроков.

«Магнит» развивает производство готовых блюд с момента открытия первого супермаркета. Сейчас у розничной сети свыше 450 точек этого формата, по данным «Прайма».

Кафе внутри супермаркетов есть уже у нескольких ритейлеров. Например, в IKEA, «Ашане», Globus и в «Азбуке вкуса». Последняя летом открыла первое кафе с официантами. Подобные планы были также у «Вкусвилла».

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