«Азбука вкуса» открыла первые кафе с официантами

«АВ бистро» на Большой Лубянке рассчитано на 90 посадочных мест Максим Стулов / Ведомости

Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» начала открывать полноценные кафе на площадях, доставшихся ей от закрывшегося «Седьмого континента». Первые заведения под вывеской «АВ бистро» уже работают в супермаркетах на Смоленской-Сенной площади и Большой Лубянке – на 50 и 90 посадочных мест соответственно, рассказала «Ведомостям» руководитель управления маркетинговых проектов ритейлера Ольга Пайн.

До сих пор «Азбука вкуса» продавала в супермаркетах и компактных «АВ Daily» кулинарию со своей фабрики-кухни и организовывала тут же небольшие уголки-кафе, где купленное можно разогреть и съесть. В «АВ бистро» блюда готовятся на месте, меню создано специально для проекта, есть винная карта, уточнила Пайн.

Средний чек бистро, по словам Пайн, 800–1000 руб., открывать их планируется в знаковых местах в центре Москвы, но пока планов развивать их как отдельно стоящие заведения нет. Также «Азбука вкуса» по-прежнему планирует открыть ресторан в башне «Федерация» в «Москва-сити», говорит она: его запуск ожидается осенью 2018 г.

Конкурент «Азбуки вкуса» – сеть «Вкусвилл» также хочет открыть кафе. «Об этом нас часто просят покупатели, – рассказала «Ведомостям» представитель «Вкусвилла» Марина Пурим. – У нас работают пекарни в магазинах, там можно купить свежий хлеб или булочку и кофе с собой, логично, что многие хотели бы видеть столик в магазине». «Вкусвилл», по ее словам, планирует открыть первое кафе-бистро и посмотреть на результаты продаж и отзывы покупателей, прежде чем масштабировать проект. Деталей она не раскрыла.

У крупных ритейлеров есть опыт в общепите, в основном в кулинарии. Входящие в X5 Retail Group супермаркеты «Перекресток» открывают кафе с 2016 г., сейчас они есть в 65 магазинах, средний чек в зависимости от формата кафе и региона – 180–320 руб., рассказал представитель группы. Дополнительный ассортимент собственного производства и сервис положительно влияют на лояльность покупателей и ключевые экономические показатели, считает он. К тому же, по его словам, «это дополнительная экспериментальная площадка, позволяющая более подробно изучить спрос и протестировать новинки».

«Ашан ритейл Россия» активно развивает кафе самообслуживания в магазинах разных форматов, говорит его директор по корпоративным коммуникациям Мария Курносова. Такие точки есть во всех гипермаркетах «Ашан», а также в некоторых магазинах малого формата «Мой Ашан».

Форматы, совмещающие гастрономию и ритейл, успешно развиваются в Москве, подтверждает Ирина Куликова из Bain & Co. В пример она приводит гипермаркеты «Глобус», Даниловский и Усачевский рынки, Eataly. Потребители-миллениалы предпочитают совмещать поход в супермаркет с интересным опытом, которым может стать совместное времяпрепровождение с друзьями или с семьей в кафе, добавляет эксперт.

Правда, кафе при магазинах зачастую воспринимаются потребителем как недорогие, как правило, они сродни фастфуду, указывает исполнительный директор Restcon Андрей Петраков. Вряд ли ситуацию изменит то, что потребитель считает «Азбуку вкуса» более премиальной, скептичен он. Клиенты «Азбуки вкуса», по его словам, обычно предпочитают для обеда, ужина популярные и известные заведения, открытые рестораторами, с известными шеф-поварами.

В «АВ бистро» цена основного блюда на уровне 600–700 руб., что дорого для массового потребителя, который скорее предпочтет «Шоколадницу», считает Петраков. Основная идея «АВ бистро» – привлекать людей, живущих и работающих в центре Москвы, не только готовой кулинарией и различными блюдами навынос, но и «форматом модного городского ресторана с демократичными ценами», добавляет Пайн.