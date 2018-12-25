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«Черкизово» выкупила долги «Белой птицы»

Группа «Черкизово», один из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, выкупила права по кредитным и обеспечительным договорам компаний «Белая птица – Курск», «Белая птица – Белгород» и «Загорье» у Россельхозбанка, говорится в сообщении «Черкизово». Речь о долгах на 6,5 млрд руб.

«Черкизово» <…> выкупила права [требований] по кредитным и обеспечительным договорам ООО «Белая птица – Курск», ООО «Белая птица – Белгород» и АО «Загорье» у Россельхозбанка на общую сумму 6,5 млрд руб.», — говорится в сообщении. Группа планирует в I квартале 2019 г. перезапустить производство. Общие затраты в перезапуск компания оценивает в 500 млн руб.

В сообщении отмечается, что «Белая птица – Курск» (производит мясо бройлеров) – один из основных активов группы «Белая птица». В свою очередь «Белая птица – Курск» – единый комплекс для производства 120 000 т мяса бройлеров в год, в состав комплекса входит инкубатор, семь площадок выращивания, а также птицеперерабатывающий завод.

В этом году холдинг столкнулся с серьезными трудностями. В январе – феврале 2018 г., вскоре после того как ЦБ забрал Промсвязьбанк на санацию в Фонд консолидации банковского сектора, он перестал обслуживать долги в Промсвязьбанке, рассказывал «Ведомостям» знакомый бывшего совладельца банка Дмитрия Ананьева. Долг «Белой птицы» составлял около 26 млрд руб., говорил «Ведомостям» Александр Соколов, председатель правления банка «Траст», на базе которого создан фонд плохих долгов.

Ранее в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило ходатайство «Перспективы», связанной с владельцами «Черкизово», о покупке доли в «Белой птице – Курск». Размер доли не указывался. Два менеджера группы говорили «Ведомостям», что «Черкизово» интересуется покупкой этого актива. Планы по приобретению «Белая птица – Курск» у «Черкизово» действительно есть, сделка обсуждается, подтверждал «Ведомостям» представитель агрохолдинга.