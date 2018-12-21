Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4722 от 21.12.2018 под заголовком: Группа «Черкизово» погналась за «Белой птицей»

Крупнейший производитель мяса птицы в России – «Черкизово» расширяет производство

Компания хочет купить ключевой актив группы «Белая птица» – птицефабрику в Курской области
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В Федеральную антимонопольную службу поступило ходатайство ООО «Перспектива» о покупке доли в ООО «Белая птица – Курск», сообщается на сайте ведомства. Размер доли не указан. «Перспектива» связана с владельцами группы «Черкизово», которая интересуется покупкой этого актива, сообщили «Ведомостям» двое знакомых менеджеров группы. Планы по приобретению ООО «Белая птица – Курск» у «Черкизово» действительно есть, сделка обсуждается, подтвердил представитель агрохолдинга.

Основной владелец «Черкизово» – семья основателя Игоря Бабаева. Компания является крупнейшим в России производителем мяса птицы. В 2017 г. «Черкизово» произвело 549 335 т мяса птицы.

«Белая птица – Курск» – ключевой актив агрохолдинга «Белая птица», в прошлом одного из крупнейших в России производителей куриного мяса. В 2017 г. весь агрохолдинг выпустил более 300 000 т курятины. Но в этом году холдинг столкнулся с серьезными трудностями. В январе – феврале 2018 г., вскоре после того как ЦБ забрал Промсвязьбанк на санацию в Фонд консолидации банковского сектора, агрохолдинг перестал обслуживать долги в Промсвязьбанке, рассказывал знакомый бывшего совладельца банка Дмитрия Ананьева. Долг «Белой птицы» составлял около 26 млрд руб., говорил «Ведомостям» Александр Соколов, председатель правления банка «Траст», на базе которого создан фонд плохих долгов. О массовом сокращении персонала на предприятиях «Белой птицы» в Ростовской области летом сообщал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский.

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