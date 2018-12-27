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АФК «Система» и «Ростех» до конца года создадут СП в области микроэлектроники

АФК «Система» и «Ростех» до конца 2018 г. подпишут документы о создании совместного предприятия (СП) в области микроэлектроники, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько отраслевых источников. По их информации, решение о создании СП было принято еще в феврале, сейчас речь идет о юридическом оформлении. «Осталась буквально пара подписей, и вопрос будет закрыт», — сказал один из источников. По словам источника, близкого к «Системе», АФК будет осуществлять операционное управление создаваемой компании. СП возглавит один из топ-менеджеров «Системы», уточнил источник.

«В результате объединения активов будет создан лидер микроэлектронной отрасли России как по уровню технологий, так и по масштабам бизнеса», — сказал один из источников.

Официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов подтвердил «Коммерсанту», что стороны «близки к подписанию юридически обязывающего соглашения, предусматривающего создание объединенной компании в сфере микроэлектроники». В «Ростехе» заявили, что юридически обязывающие документы будут подписаны на ближайшем заседании совета директоров, ожидается согласование сделки с ФАС. Закрытие сделки запланировано на I квартал 2019 г.

«Ростех» передаст в СП девять предприятий общей стоимостью 11,5 млрд руб., уточнили в компании. Речь идет о 100% акций НИИЭТ, НПП «Восток», Новосибирского завода полупроводниковых приборов с ОКБ, НИИМА «Прогресс», ЦКБ «Дейтон», ТД «Росэл», 51% завода «Марс» и 25% компании «Ангстрем». «Система» передаст в СП 12 активов общей стоимостью 8,49 млрд руб. — 100% НИИМЭ, «ВЗПП-Микрон», «Ситроникс-МД», Mikron America Inc., ССТ, ДЦ «Микрон», Cosmos Wealth Ltd, 92% «Микрона», 75% НИИТМ, 65% «Конектор оптикс», 50% СП с Московским метрополитеном, 10,96% «Ангстрема».

По информации источников газеты, в течение 18 месяцев после закрытия сделки АФК «Система» выплатит «Ростеху» 1,35 млрд руб. В результате сделки АФК «Система» будет принадлежать в объединенной компании 50% плюс 1 акция, «Ростеху» — 50% минус 1 акция.

О том, что «Система» и дочерняя компания «Ростеха» — «Росэлектроника» — планируют объединить профильные активы, «Коммерсантъ» писал еще в 2016 г. В июне 2017 г. стороны заключили соглашение о намерениях, сделку собирались закрыть в I квартале 2018 г. После этого сроки подписания документов несколько раз сдвигались по разным причинам. В интервью «Ведомостям» гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что целью создания СП является «усиление развития этого направления в России».