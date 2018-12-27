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Минэкономразвития предложило ввести новые требования к отчетности туроператоров

Минэкономразвития, в ведение которого в сентябре был передан Ростуризм, подготовило проект приказа с новыми требованиями к отчетности туроператоров. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, обратил внимание РБК.

Новые требования вносятся «в целях обеспечения защиты прав и интересов туристов», отмечается в пояснительной записке к проекту. В частности, туроператоры должны будут отчитываться о количестве туристов в сфере выездного туризма, в пользу которых в предыдущем году заключены договоры добровольного страхования. Также они должны будут указать среднюю стоимость туров и сведения о страховщиках, от имени которых заключают договоры добровольного страхования.

По прежним правилам все операторы выездного туризма должны были предоставлять в Ростуризм данные о количестве клиентов, которые в предыдущем году приобрели полноценные туры за границу, и общей цене всех таких туров. То, что эти механизмы на практике не работают, стало очевидно, когда рынок покинул «Натали турс», отмечает РБК: из сведений, которые оператор подавал в Ростуризм, следовало, что это очень небольшая компания.

Указывать в отчетности число выехавших за рубеж туристов, в пользу которых в предыдущем году были заключены договоры добровольного страхования, нужно для того, чтобы получить достоверные данные о количестве туристов, говорит исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По словам заместителя гендиректора страховой компании ERV Юлии Алчеевой, туристы, как правило, приобретают страховку как часть тура, но помимо этого есть и сотрудничество туропертора со страховщиком в качестве агента, когда страховка предлагается как отдельная услуга. Погрешность при сопоставлении данных может оказаться большой, подчеркнула она.

Как отметил исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин, добросовестные туроператоры смогут предоставлять дополнительные данные без особых сложностей, но это не защитит туристов от мошенников.

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