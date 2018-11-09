Орешкин назвал меры для прорывного развития туризма в России

По мнению министра, доходы от туристов можно увеличить в два раза в течение 5–6 лет

Минэкономразвития намерено добиться взрывного роста в туристической отрасли Андрей Гордеев / Ведомости

Для развития туризма необходимо продуманное регулирование и финансовая поддержка, тогда всего за шесть он сможет стать «отраслью прорыва». Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на форуме межрегионального сотрудничества перед президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым .

Внимание российских туристов необходимо обратить на внутренний туризм, а также увеличить турпоток иностранных граждан в Россию, предложил министр.

В 2017 г. россияне потратили за рубежом более $31 млрд, что больше на 30%, чем годом ранее, в России же туристы потратили около $9 млрд, заявил Орешкин. Причем, как ранее считал Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC), Москва получили более половины всех туристических доходов России – $5,4 млрд.

Спрос на туристические услуги растет на десятки процентов ежегодно, но туристы не тратят деньги в России, а уезжают отдыхать за рубеж, признал министр. Орешкин уверен, что в течение 5-6 лет туристы будут тратить в России более $20 млрд, если выполнить предлагаемые им условия. Прогноз WTTC был менее оптимистичным: к 2027 г. заработок Москвы должен был вырасти лишь на 19% до $6,3 млрд (прогноза по стране совет не давал).

Туризму необходима дебюрократизация, а стране – развитие транспортной и туристической инфраструктуры, внедрение комплексного подхода к развитию территорий, обладающих туристическим потенциалом, а также переход к активному использованию цифровых продуктов, снижающих издержки и риски для туристов, говорит Орешкин. Ранее представитель WTTC называл основным сдерживающим фактором для роста иностранного турпотока в Россию необходимость получать въездные визы. По словам партнера компании Deloitte Артема Васютина, граждане США, Канады и стран ЕС не привыкли к сложному процессу получения виз, а именно оттуда российские отельеры и рестораторы ждут роста турпотока.

По словам Орешкина, в глобальном ВВП вклад туризма составил 10,9%, а в России – около 5%. Орешкин заявил, что уже через 20 лет доля туризма в мировом ВВП будет больше, чем всей обрабатывающей промышленности сейчас – около 16%. Чем богаче становятся страны, тем большая часть потребительского спроса идет на туристические услуги, отметил министр.

Согласно федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 гг.)» туризм формирует 3,4% ВВП страны, влияя на 53 смежные отрасли. Увеличение доходов – одна из задач программы: до конца 2025 г. вклад туризма в ВВП должен достичь 4,14%.

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) перешло в ведение Минэкономразвития в сентября 2018 г. До этого Ростуризм подчинялся Минкультуры. С учётом того, что сейчас правительство хочет увеличить долю туризма в ВВП, бизнес ожидает, что именно Минэкономразвития поспособствует выполнению этих планов, говорили «Ведомостям» топ-менеджеры крупных туроператоров. По их словам, Минкульт занимался туризмом скорее «по остаточному принципу».