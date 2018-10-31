Рост доходов от туризма в Москве за 10 лет увеличится в два раза
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В 2017 г. Москва заработала на туристах $5,4 млрд, говорится в исследовании Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC). Это на $0,4 млрд больше, чем 10 лет назад.
Эксперты сравнили 72 крупнейших города мира по доходам от туристического сектора. WTTC сопоставил данные с разницей в 10 лет, а также сделал прогноз на декаду вперед. Москва – единственный российский город, вошедший в рейтинг, она находится на 35-м месте. Согласно прогнозу аналитиков, в 2027 г. заработок столицы увеличится на 19% до $6,3 млрд. Таким образом, темпы роста доходов от туристов столица увеличит более чем в 2 раза – на $0,9 млрд. Представитель WTTC уточнил, что при расчетах использовался курс доллара 58,03 руб. По данным мэрии Москвы, в 2017 г. Москву посетили более 21 млн туристов, но финансовых показателей городские власти не раскрывают.
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