Рост доходов от туризма в Москве за 10 лет увеличится в два раза

Но это все еще гораздо меньше других крупных городов мира

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Туристы везут деньги Ярослав Чингаев для Ведомостей

В 2017 г. Москва заработала на туристах $5,4 млрд, говорится в исследовании Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC). Это на $0,4 млрд больше, чем 10 лет назад.

Эксперты сравнили 72 крупнейших города мира по доходам от туристического сектора. WTTC сопоставил данные с разницей в 10 лет, а также сделал прогноз на декаду вперед. Москва – единственный российский город, вошедший в рейтинг, она находится на 35-м месте. Согласно прогнозу аналитиков, в 2027 г. заработок столицы увеличится на 19% до $6,3 млрд. Таким образом, темпы роста доходов от туристов столица увеличит более чем в 2 раза – на $0,9 млрд. Представитель WTTC уточнил, что при расчетах использовался курс доллара 58,03 руб. По данным мэрии Москвы, в 2017 г. Москву посетили более 21 млн туристов, но финансовых показателей городские власти не раскрывают.