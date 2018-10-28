Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4684 от 29.10.2018 под заголовком: Новый год встретим дома

Россияне не торопятся покупать туристические путевки на Новый год

Многие надеются на снижение цен из-за укрепления рубля и открытие Египта
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Год назад россияне начали покупать новогодние туры еще в сентябре, но в этом году ажиотажа нет до сих пор, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Согласно данным сервиса онлайн-бронирования туров Level.Travel, об отдыхе на Новый год более чем за 3,5 месяца позаботилось меньше трети туристов. В 2017 г. таких было больше половины. Туристы активизировались с покупками праздничных туров лишь во второй половине октября, подтверждает сооснователь сервиса онлайн-бронирования Onlinetours.ru Константин Победкин. В целом же продажи туроператоров растут не очень активно, рассказали представители компаний: у Tez Tour они пока на уровне 2017 г., у «Библио-глобуса» выросли лишь на 7%, продажи TUI растут, но цифр представитель компании не раскрывает.

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