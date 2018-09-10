Фанаты Formula 1 теперь могут купить туры на гонку в Сочи
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О возможности попасть на «Formula 1 ВТБ Гран-при России 2018», купив турпутевку, «Ведомостям» рассказал представитель АНО «Росгонки», компании – организатора российского этапа Formula 1.
Статус «ответственных продавцов билетов на гонку» получили несколько российских туроператоров, продолжает он: Coral Travel, «Свой ТС» и «Библио-глобус». Представитель «Библио-глобуса» перенаправил вопросы «Ведомостей» к представителю «Росгонок», представители Coral Travel и «Свой ТС» на запросы не ответили.
Российский этап Formula 1 пройдет с 28 по 30 сентября в Сочи. Стоимость билетов на гонку варьируется в зависимости от категории билета, отеля, выбранных дат пребывания, а также стоимости перелета, рассказывает представитель «Росгонок». По его словам, выгода по таким пакетным предложениям достигает 20%, чем если покупать все по отдельности.
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