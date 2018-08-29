Турпоток по России снова растет

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Вопреки прогнозам, турпоток на российские курорты вырос на 15% Денис Абрасов / Ведомости

Летний сезон 2018 г. стал для туроператоров неожиданностью. Вопреки прогнозам, турпоток на российские курорты вырос на 15%, рассказал советник по транспорту руководителя Ростуризма Дмитрий Горин. В марте в 2018 г. АТОР предсказывала, что внутренний организованный туризм будет таким же, что и в прошлом году, а в 2015 и 2016 гг. продажи российских курортов росли на 30–35%.

У «Библиоглобуса» в нынешнем году продажи путевок на российские курорты выросли примерно на 20%, у НТК «Интурист» – на 15%, у Level.Travel – на 4%, рассказали их представители. В первую очередь увеличились продажи пакетных туров, говорит Горин: пакетных туристов стало около 8 млн, а в 2014 г. их было всего около 2 млн. Организованный туризм – не более 25% всего турпотока по России, знает заместитель гендиректора НТК «Интурист» Сергей Толчин. На внутреннем турпотоке сказался и отложенный спрос, продолжает Горин: планировали отпуск после окончания чемпионата мира по футболу.