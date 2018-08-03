Россия - первая по туризму в Турции

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Мост через Керченский пролив добавил Крыму туристов, но кардинально ситуацию не изменил: россияне при прочих равных предпочитают Турцию, где российских туристов больше всех и в 1,5 раза больше, чем немецких. По оценке АТОР, российский турист приносит турецким отелям 725 млн евро в месяц, до чего Крыму далеко, нет инфраструктуры.

Поток в Крым тоже вырос – но на четверть за полгода: 3,28 млн человек, отчиталось министерство туризма полуострова. Оно почему-то считает, что все эти люди – туристы, но на полуостров едут и родственники живущих там людей, и по делам. Турцию и Крым, возможно, некорректно сравнивать, но это сделал в 2015 г. руководитель Ростуризма Олег Сафронов, заявивший, что большая часть российских отдыхающих должна переориентироваться с Турции и Египта на Крым. Однако этого так и не случилось: в Турцию в 2017 г. съездило 4,7 млн россиян, исторический рекорд, а в 2018 г. Турция рассчитывает принять 6 млн россиян, больше, чем съездивших в 2017 г. в Крым (5,7 млн).