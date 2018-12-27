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Бывший гендиректор Delivery Club возглавит сервис такси «Везет»

Бывший гендиректор Delivery Club Андрей Лукашевич станет новым гендиректором группы компаний «Везет» с 1 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агрегатора такси.

Группа компаний «Везет» — один из крупнейших агрегаторов для заказа такси, который работает более чем в 100 городах России, в Казахстане и Чехии. Группа создана в 2017 г. после объединения сервисов заказа такси Fasten Russia (бренды «Сатурн» и RedTaxi) и «Везет» (RuTaxi, «Лидер», «Везет»).

Лукашевич возглавил Delivery Club в 2016 г., когда сервис принадлежал немецкой группе Foodpanda. В 2017 г. сделку о приобретении компании за $100 млн закрыла Mail.ru Group. В апреле 2018 г. Лукашевич возглавил новое инвестиционное подразделение холдинга Mail.Ru Foodtech Ventures.

«Везет» менял уже гендиректора в этом году. Основатель Fasten Евгений Львов перестал быть гендиректором группы 1 февраля. Вместо него был назначен сооснователь сервиса «Везет» Виталий Безруков. Летом Mail.Ru приобрела долю в «Везет».