Один из крупнейших агрегаторов такси сменил гендиректора

ГК «Везет» - один из крупнейших агрегаторов для заказа такси Максим Стулов / Ведомости

Основатель одного из ключевых бизнесов ГК «Везет» – сервиса заказа такси Fasten – Евгений Львов перестал быть гендиректором группы, 1 февраля изменения утвердил совет директоров. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с результатами заседания, и подтвердил представитель группы Александр Костиков.

ГК «Везет» - один из крупнейших агрегаторов для заказа такси, работает более чем в 100 городах России, в Казахстане и Чехии. Группа создана в 2017 г. после объединения сервисов заказа такси Fasten Russia (бренды «Сатурн» и RedTaxi) и «Везет» (RuTaxi, «Лидер», «Везет»). Среди инвесторов Fasten был инвестфонд UFG Private Equity, он после слияния двух сервисов стал основным акционером новой компании.

Новым гендиректором объединенной группы компаний станет сооснователь сервиса «Везет» Виталий Безруков, уточнил Костиков. Львов, по его словам, останется председателем совета директоров группы. «Он будет заниматься стратегическими вещами, поиском инвестора и др.», - пояснил Костиков.

Безруков ранее работал первым заместителем Львова и занимался операционным управлением. По данным источника «Ведомостей», среди причин смены гендиректора группы могло быть противостояние двух команд - «Везет» и Fasten.

ГК «Везет» планирует привлечь $200 млн инвестиций на развитие бизнеса, сообщало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По его данным, группа уже наняла UBS в качестве организатора частного размещения акций, оно намечено на середину 2018 г. Предварительные переговоры проводятся с SoftBank и Rakuten, а также Kingdom Holding и Daimler, писал «Интерфакс», ссылаясь на собеседника, знакомого с планами компании. Кроме того, переговоры велись и с Mail.Ru Group, по данным РБК.

Среди его основных конкурентов - «Яндекс.Такси» и Uber, которые должны завершить слияние в начале февраля, а также Gett и сервис заказа такси «Максим».