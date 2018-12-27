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Комбинат из расследования ФБК будет еще два года поставлять продукты Росгвардии

Росгвардия еще два года будет получать продукты с мясокомбината «Дружба народов», упомянутого в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По мнению ведомства, работа с единственным поставщиком позволяет оперативно снабжать все подразделения качественными продуктами. Росгвардия также обращает внимание на прозрачность ценообразования при закупках у предприятия. В Росгвардии добавили, что продукты этого мясокомбината производятся непосредственно по ГОСТу.

Навальный опубликовал расследование ФБК о закупке Росгвардией продуктов по завышенным ценам в конце августа. В нем отмечалось, что цена закупаемых продуктов резко выросла после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев в декабре 2017 г. подписал распоряжение и «единственным исполнителем осуществляемых Росгвардией в 2017–2018 гг. закупок продовольствия и услуг по организации питания» стал мясокомбинат «Дружба народов». Его сумма контрактов с Росгвардией превышает 2 млрд руб., подсчитал ФБК.

Росгвардия ответила, что приведенные в расследовании доводы не учитывают ряд показателей, а директор службы Виктор Золотов вызвал Навального на «поединок», пообещав за несколько минут сделать из него «хорошую, сочную отбивную». В декабре Золотов подал в Люблинский суд иск к Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации на 1 млн руб. 17 декабря пресс-служба Люблинского суда сообщила, что иск оставлен без движения в связи с его несоответствием требованиям ст. 131 и 132 ГПК РФ. Суд уточнял, что директор Росгвардии должен исправить недостатки в документе до 9 января 2019 г.