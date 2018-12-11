Директор Росгвардии подал иск к Навальному на 1 млн рублей

Директор Росгвардии Виктор Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Валерий Шарифулин / ТАСС

Директор Росгвардии Виктор Золотов подал в Люблинский суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к политику Алексею Навальному, сообщил ТАСС адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы Золотова. На сайте суда на момент публикации информации об иске не было.

По словам адвоката, сумма иска – 1 млн руб., в случае победы деньги будут переданы в один из детских домов. В иске директор Росгвардии просит признать распространенные Навальным сведения порочащими и не соответствующими действительности. «В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его [Навального] словам, объедает своих сотрудников», – рассказал Горгадзе.

«Ведомости» направили запрос пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш и юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивану Жданову. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, как в Кремле прокомментируют иск Золотова к Навальному, ответил: «Никак не прокомментируют. Я даже не знаю, что он есть. Это, наверное, надо все-таки в Росгвардии узнавать».

В августе Навальный опубликовал расследование ФБК «Кто из них объедает Росгвардию?», в котором утверждается, что цена продуктов, закупаемых Росгвардией, резко возросла после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев в декабре 2017 г. подписал распоряжение, по которому единственным исполнителем закупок продовольствия и услуг питания для Росгвардии стало ООО «Мясокомбинат «Дружба народов».

В сентябре Золотов опубликовал ответ на это расследование в форме видеообращения, вызвав Навального «на поединок – на ринг, на татами, куда угодно» и пообещав сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Директор Росгвардии отметил, что он «небедный человек». Также он признал «коррупционные недостатки», но констатировал, что закупки сока по 40 руб. говорят «только лишь о том, что это были недобросовестные поставщики и коррупционеры». «Потому что за 40 руб. сока быть не может – там может быть лишь вода или суррогат», – подчеркнул Золотов.

Навальный в ответ позвал Золотова на дебаты в прямом эфире на каком-нибудь федеральном канале. Тот ответил, что «приглашал его на другое». «Поэтому мы с ним не сходимся», – подчеркнул директор Росгвардии.

1 октября в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась карточка иска ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» к Навальному. Заседание по нему пройдет во вторник, 11 декабря.

В 2017 г. миллиардер Алишер Усманов в формате видеообращения ответил на расследование Навального, в котором утверждалось, что сокурсник Медведева Илья Елисеев и связанный с ним фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом за 5 млрд руб. Бизнесмен обвинил оппозиционера во вранье и выиграл у него суд по иску о защите чести и достоинства. ФБК не согласился с решением суда, но разместил опровержение и удалил из расследования фрагменты, оспоренные миллиардером.