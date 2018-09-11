Директор Росгвардии вызвал Навального на поединок

Директор Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному Росгвардия

Директор Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному, в котором вызвал его «на поединок» и пообещал за несколько минут сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Таким образом руководитель службы ответил на расследование о закупках по завышенным ценам, который провел основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). Видеообращение Золотова опубликовано на сайте Росгвардии, а также в ее официальных аккаунтах в соцсетях и на канале в YouTube.

Навальный в настоящее время находится под административным арестом. Тверской суд Москвы 27 августа арестовал политика на 30 суток за нарушения на акции «Забастовка избирателей» в январе.

«Хочу сказать, что вы допустили в отношении меня оскорбительные, клеветнические измышления. В офицерской среде не принято просто так прощать это, испокон веков подлеца били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательный традиций — я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, на татами, куда угодно. Где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную. Господин Навальный, вы, пожалуйста, не расстраивайте меня. Если вы начнете съезжать с этой сатисфакции, к лейблу подлеца и труса, коими я вас и так считаю, прилепят еще студенистое, желеобразное пятно слизняка», — сказал Золотов.

В видеообращении он напомнил Навальному и о другом, опубликованном еще в 2016 г. расследовании — об имуществе семьи Золотова. Тогда Навальный оценил имущество директора Росгвардии в 663 млн руб. «Вы очень озаботились моей декларацией. Уже несколько лет вы машете ей, как тряпкой. Вы знаете, ничего нового там абсолютно нет, и она действительно была заполнена мною далеко до того, как я пришел на службу в Росгвардию. <...> Я действительно небедный человек. В отличие от вас, когда вы еще только садились на горшок, я отслужил в армии, работал на производстве, был, кстати, ударником коммунистического труда и потом занимался бизнесом», — подчеркнул Золотов.

«Ведомости» направили запрос о комментарии пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш и ожидают ответа. «Это, конечно, мелочь по сравнению с общим абсурдом ситуации, но как славно, что бравый главнокомандующий вызывает «на дуэль» человека, сидящего в спецприемнике!», — написала Ярмыш в Twitter.

В августе Навальный опубликовал на своем сайте расследование ФБК, в котором утверждается, что цена продуктов, закупаемых Росгвардией, резко возросла после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев в декабре 2017 г. подписал распоряжение, в соответствии с которым единственным исполнителем закупок продовольствия и услуг питания службы определено ООО «Мясокомбинат «Дружба народов».

В расследовании, в частности, указывалось, что до выхода указа Медведева Росгвардия закупала сок за 40 руб. за литр, а после — за 87 руб. Золотов в видеообращении признал, что есть «коррупционные недостатки», которые выявляются органами контрразведки, военной прокуратурой, Счетной палатой, службами собственной безопасности. По его словам, закупки сока по 40 руб. говорят «только лишь о том, что это были недобросовестные поставщики и коррупционеры, которые вошли с ними в сговор». «Потому что за 40 руб. сока быть не может — там может быть лишь вода или суррогат», — считает Золотов.

Ранее Росгвардия в ответ на расследование Навального заявила, что доставкой продовольствия для нее занимается «определенная правительством РФ организация в соответствии с действующим законодательством». Кроме того, Росгвардия отметила, что приведенные в расследовании доводы «не учитывают ряд показателей», применявшихся при заключении госконтрактов, в частности сезонность закупок, страну происхождения товара, стоимость тары и другие.

Золотов — не первый фигурант расследований Навального и ФБК, который отвечает в формате видеообращения. В 2017 г. миллиардер Алишер Усманов в видеообращении обвинил оппозиционера во вранье. Это стало ответом на расследование, в котором утверждалось, что сокурсник Медведева Илья Елисеев и связанный с ним фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в зеле Знаменское на Рублевском шоссе за 5 млрд руб. Усманов говорил, что передал землю и дом в рамках сделки, позволившей ему расширить свое имением в Успенском.