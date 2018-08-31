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Политика
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Росгвардия ответила на расследование Навального о закупках по завышенным ценам

Ведомости
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Росгвардия назвала обвинения Алексея Навального в закупках продуктов по завышенным ценам «сфальсифицированными и провокационными». Об этом говорится в сообщении, появившемся на сайте Росгвардии спустя неделю после запроса «Ведомостей» о комментарии. «Доставку продовольствия и оказание услуг в сфере питания для войск национальной гвардии РФ осуществляет определенная правительством РФ организация в соответствии с действующим законодательством», – сообщило ведомство.

Расследование Навального вышло в прошлый четверг, 23 августа. Политик отмечал, что цена закупаемых Росгвардией продуктов резко выросла после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев в декабре 2017 г. подписал распоряжение, в соответствии с которым «единственным исполнителем осуществляемых Росгвардией в 2017-2018 гг. закупок продовольствия и услуг по организации питания» определено ООО «Мясокомбинат «Дружба народов». По подсчетам Навального, сумма контрактов Росгвардии с «Дружбой народов» превышает 2 млрд руб.

Росгвардия, в свою очередь, считает, что приведенные в расследовании доводы «не учитывают ряд показателей», применявшихся при заключении госконтрактов, например сезонность закупок, страну происхождения товара, стоимость тары, упаковки, маркировки и другие. В частности, ведомство указывает, что «авторы публикаций сравнили цены на овощи по двум государственным контрактам, заключенным в декабре 2017 г. и в июне 2018 г. без учета сезонного фактора». Также Росгвардия указывает, что закупает сок в соответствии с ГОСТ в 200-граммовой упаковке, а Навальный приводил в пример «сокосодержащий напиток, выработанный по ТУ в литровой упаковке».

«Все без исключения закупки продовольствия, которые осуществляет Росгвардия, прозрачны, проходят под постоянным контролем государственных органов и соответствуют всем требованиям российского законодательства», – говорится в сообщении.

Запрос «Ведомостей», направленный в Росгвардию неделю назад, остался без ответа.

Мясокомбинат «Дружба народов», с которым Росгвардия заключила контракт на поставку, в 2012-2013 гг. был одним из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Крыма, рассказывал «Ведомостям» президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Его мощность – 25 т готовой продукции (колбасы, сосиски, деликатесы) в сутки, что составляло 60-80% всего рынка на полуострове. Птицефабрика «Дружба народов Нова» была ведущим производителем птицы на полуострове.

Политика
Новости

На крупном оборонном заводе под Нижним Новгородом произошел взрыв

Ведомости
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На крупном оборонном предприятии – заводе им. Свердлова под Нижним Новгородом – произошел взрыв. Сам завод сообщил, что произошел «хлопок» в здании утилизации мин. По данным информационных агентств, есть погибшие и пострадавшие.

Завод, в частности, занимается производством взрывчатых веществ и снаряжением боеприпасов. 

По данным компании, здание, где произошел «хлопок», оцеплено, о пострадавших завод не сообщает. По данным источника «Интерфакса» в службе «скорой помощи» Нижегородской области, в результате взрыва три человека погибли, еще трое пострадали. О троих погибших также сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, «РИА Новости» сообщает о двоих погибших.

В единой диспетчерской службе по городу Дзержинск, где находится завод, «Интерфаксу» сообщили, что «произошло возгорание в цеху». По данным собеседника ТАСС, в одном из цехов произошел взрыв вещества аммонал из-за «нарушения технологического процесса». После взрыва возник пожар на площади 100 кв. м.

По данным самого завода, предприятие является крупнейшим производителем «всех видов промышленных взрывчатых веществ, детонаторов, передаточных зарядов для горнорудной промышленности» и других изделий для взрывных, сейсмических и геофизических работ.

Как писал «Коммерсантъ», в июле на заводе им. Свердлова произошло частичное обрушение цеха, который относится к опасным производственным объектам. Издание отмечало, что руководство завода не поставило в известность МЧС и Ростехнадзор в связи с происшедшим ЧП. Позже сама компания сообщила, что 5 июля «произошло частичное обрушение стены неработающей части производственного здания», технологическое оборудование не повреждено, никто из работников не пострадал.

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Бизнес
Новости

Bloomberg узнал о планах Lyft стать публичной компанией

Ведомости
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Компания Lyft, вторая крупнейшая в мире компания по вызову такси, начала подготовку к первичному публичному размещению, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По данным агентства, целью является попытка «выиграть» у главного конкурента — Uber.

Как рассказали источники, Lyft наняла компанию Class V Group LLC в качестве советника по IPO и планирует начать переговоры с банками в сентябре, а листинг провести в марте или апреле. Они добавили, что эти сроки пока окончательно не определены и могут измениться.

«Разнообразные факторы определят, станет ли Lyft публичной и когда это произойдет, но мы сфокусированы на развитии нашего бизнеса, который продолжает расти», – подчеркнула официальный представитель компании. Она отказалась комментировать «слухи и спекуляции».

Основатель Class V Group LLC не ответила на момент публикации на просьбу о комментарии.

Гендиректор Uber Дара Хосровшахи сообщил, что компания планирует провести первичное размещение во второй половине 2019 г. Новый финансовый директор компании Нельсон Чаи, который начнет работу в сентябре, отмечал в интервью, что изучит ситуацию в Uber перед тем, как принять решение об IPO.

Bloomberg отмечает, что Lyft столкнулась с необходимостью принять «деликатное решение», определяя время проведения IPO. «Должна ли она [Lyft] становиться публичной до того, как это сделает Uber, одновременно с Uber или после? Став первой, Lyft сможет создать представление об аналогичных компаниях, отвлечь внимание от более крупного соперника и привлечь деньги инвесторов до того, как это сделает Uber. Однако став первой, Lyft рискует тем, что инвесторы подождут ее более ценного конкурента», – пишет агентство.

Бизнес
Новости

Coca-Cola купит сеть кофеен Costa Coffee за $5,1 млрд

Ведомости
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Coca-Cola купит Costa Coffee за 3,9 млрд фунтов стерлигов ($5,1 млрд), сообщается в пресс-релизе владельца сети кофеен – компании Whitbread, управляющей сетью отелей и ресторанов. Как отмечается в пресс-релизе, сделка единогласно согласована советом директором, поскольку соответствует интересам акционеров.

«Продажа Costa компании Coca-Cola – это очередная успешная веха в 276-летней истории Whitbread. Whitbread купила Costa в 1995 г. за 19 млн фунтов стерлингов, когда у нее было только 39 кофеен, и успешно вырастила бизнес до уровня, когда Costa стала любимой и самой крупной сетью кофеен в Великобритании», – цитируется в пресс-релизе гендиректор Whitbread Элисон Бриттен.

По ее словам, в последние годы компания сфокусировалась на том, чтобы сделать Costa международным брендом кофе, и итогом этого стала «уникальная возможность объединить Costa с глобальным масштабом Coca-Cola».

Гендиректор Coca-Colca Джеймс Квинси отметил, что Costa дает компании новые возможности и компетенции в области кофейной продукции. «Горячие напитки – один из нескольких сегментов среди всех сегментов, касающихся напитков в целом, в котором у Coca-Cola нет глобального бренда. Costa дает нам доступ на рынок», – отметил он.

В апреле этого тогда стало известно, что Whitbread планирует отделить Costa Coffee от остального бизнеса, который включает отельную сеть Premier Inn. и ресторанные сети. Причиной стало давление инвесторов-активистов, утверждавших, что разделение бизнеса положительно скажется на акциях компании. В июне Reuters сообщал, что Whitbread отказался от планов разделить бизнес и решил продать либо Costa, либо Premier Inn.

Бизнес
Новости

Совладелец «Кофемании» запустит новую сеть кафе

Ведомости
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Совладелец «Кофемании» Игорь Журавлев будет развивать новую сеть кафе Hello People, где средний чек может быть почти в три раза ниже, чем в основной сети, сообщает «Коммерсантъ».

Как следует из базы данных «СПАРК-Интерфакса», ООО «Камино», владелец бренда «Кофемания», зарегистрировало новый бренд Hello People. По словам двух источников «Коммерсанта» на ресторанном рынке, это название будущей сети, которую планирует развивать Журавлев.

Бизнесмен это подтвердил и сказал, что раскроет детали позже. По словам одного из собеседников газеты, предполагается, что это будут «демократичные заведения» и что средний чек в них составит 700 руб. В «Кофемании» средний чек – 1000-2000 руб.

Первое заведение новой сети может быть открыто в новом фуд-маркете «Депо» в здании бывшего Миусского трамвайного депо, говорит один из источников «Коммерсанта». Совладелец «Чайхоны №1» Алексей Васильчук, который подбирает арендаторов в «Депо», сказал, что готов комментировать проект после 5 сентября.

У сети «Кофемания» 26 заведений. Она была создана в 2001 г. Игорем Журавлевым и Сергеем Кириленко, экс-владельцем и акционером ритейлера «Модный континент».

Технологии
Новости

FT узнала характеристики новых iPad и Apple Watch

Ведомости
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Apple во время презентации представит, помимо трех новых iPhone, новые iPad и Apple Watch, сообщает Financial Times. 30 августа компания разослала приглашения на презентацию, которая назначена на 12 сентября.

Как отмечает газета, «безрамочный» дисплей, а также система распознавания лиц, которые появились у iPhone X, возможно, будут также и у новых iPad. Эти изменения могут стать «самым радикальным редизайном продукта с тех пор, как он был представлен в 2010 г.». Новые Apple Watch будут иметь более крупный экран при компактных размерах, пишет FT.

Ранее Bloomberg писал, что Apple во время осенней презентации представит три новых смартфона и расширит диапазон цен на устройства, чтобы привлечь больше покупателей. Поменяются также размеры смартфонов и некоторые функциональные особенности. Модель самого высокого класса будет иметь дисплей с диагональю около 6,5 дюйма, две задние камеры и выполненную из стекла заднюю панель.

Самой значительной новинкой компании Bloomberg назвал смартфон, который заменит iPhone 8 и будет стоить заметно дешевле. Он будет внешне напоминать iPhone X, но будет отличаться некоторыми деталями: более крупным экраном, алюминиевыми краями корпуса и жидкокристаллическим экраном. Обновится также и iPhone X. У него будет улучшенная камера и способность быстрее обрабатывать данные.

Что умеют новые поколения смарт-часов

Политика
Новости

Трамп не видит угрозы импичмента

Ведомости
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Президент США, республиканец Дональд Трамп не видит угрозы импичмента со стороны демократической партии. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

Свою работу на посту президента он считает «отличной», и именно поэтому, по его мнению, демократам не стоит запускать процедуру недоверия к президенту. «Посмотрите на экономику, на работу, на иностранцев, что происходит с другими странами. Посмотрите на торговые сделки. Я отлично справляюсь», - уверен Трамп.

К импичменту Трампа призвал 17 мая член палаты представителей США демократом Эл Грин. По данным опроса, опубликованного в конце августа Survey Monkey по заказу сайта Axios, за начало процедуры выступают 44% респондентов.

Ранее личный адвокат президента Майкл Коэн заявил под присягой, что Трамп, будучи кандидатом в президенты, поручил ему заплатить бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниэлс) и фотомодели Карен Макдугал за молчание об их интимной связи с Трампом. Трамп сначала заявлял, что ничего о платежах не знает, позже признал, что выплаты осуществлялись не из предвыборного фонда, а исходили от него самого. В интервью Bloomberg он отказался уточнить, когда он узнал о платежах, отметив лишь, что нарушений в кампании не было.

Бизнес
Новости

Правительство обсуждает массовое списание старых вертолетов

Ведомости
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Стимулирование обновления российского парка вертолетов обсуждалось на заседании рабочей группы правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2019–2021 гг. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на своих собеседников. Речь шла о «нефинансовых мерах», в том числе за счет запрета на эксплуатацию старых машин. Отвечать за обновление парка будут Минпромторг и Минтранс.

В Минтрансе уточнили, что вопрос прорабатывается. Минпромторг заявил о поддержке предложения, которое «позволит загрузить мощности предприятий, снизить число авиапроисшествий и повысить мобильность населения». Стоимость новой техники будет снижаться за счет компенсации Минпромторгом ставок по кредитам лизинговых компаний.

Собеседник из числа вертолетных операторов предположил, что поручение связано с идей Объединенной авиастроительной корпорации и «Вертолетов России». Она была озвучена год назад и предполагала реализацию программы по замене устаревших (старше 25 лет) Ми-8 и других пассажирских вертолетов для загрузки производителей. Тогда идея была отложена, поскольку «существенная часть парка, особенно Ми-8Т, выпала бы с рынка», это привело бы к потерям авиакомпаний.

Источник издания, близкий к аппарату правительства, называет ограничение срока эксплуатации самой радикальной мерой, которая вынудит компании заказывать новые машины. При этом у многих на серийную закупку нет денег, отмечает топ-менеджер вертолетного предприятия. Следствием этого могут стать просьбы к правительству о поддержке.

Политика
Новости

Минобороны сообщило о предстоящих российских учениях в Средиземном море

Ведомости
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Межвидовые учения группировки сил Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) впервые в современной истории России будут проведены в Средиземном море с 1 по 8 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королева.

В учениях будет задействованы корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолеты дальней авиации. Флагманом группировки из боевых кораблей ВМФ станет ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов». Также в учениях примут участие 34 летательных аппарата, уточнил Королев. В их числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные Ту-142 и Ил-38, а также истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ Морской авиации. По итогам учений силы будут возвращены в места постоянного базирования.

В ходе учений планируется отработать «задачи противолодочной борьбы и противовоздушной обороны (ПВО), защиты морских коммуникаций, вопросы противодействия пиратству и оказания помощи терпящему бедствие судну», - рассказал главком ВМФ. Также будут проведены «практические ракетные и артиллерийские стрельбы», отметил он. Место проведения учений заранее объявлено временно опасным для судоходства и авиации.

Новое оружие, которое показал Путин

Бизнес
Новости

МГУ признан лучшим евразийским вузом по версии Times Higher Education

Ведомости
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Британское издание Times Higher Education (THE) представило рейтинг лучших евразийских институтов. В него вошли 74 вуза из 16 стран региона: Афганистана, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Молдавии, России, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

Помимо МГУ в тройку лидеров вошли также МФТИ и Томский политехнический университет. Всего российские вузы занимают более трети позиций в рейтинге (27 из 74), за ними следуют турецкие (22 учреждения) и иранские (18). Так, иранский Babol Noshirvani University of Technology занимает 4 место в общем зачете и первое – в рейтинге цитирования, а турецкий Istanbul Technical University – на 19 и лидер по доходности.

В топ-30 российских вузов также вошли ВШЭ (7 место), НИЯУ «МИФИ»(8), Казанский ФУ (10), Новосибирский и Санкт-Петербургский ГУ разделили 11 место, НИУ ИТМО (15), Самарский аэрокосмический университет (25), СПбПУ (26), НИТУ «МИСиС» (28).

Составители рейтинга учитывали такие показатели, как среда обучения, исследования и их цитирование, международное сотрудничество и доходы от производственной деятельности.

В представленном летом рейтинге лучших российских вузов по версии Forbes МГУ занимет шестую позицию после РЭШ, РАНХиГС, МФТИ, МИСиС и МГИМО.

Где учились политики и бизнесмены

Выбор редактора
Политика
Новости

Россия передала ОЗХО данные о готовящейся инсценировке химатаки в Сирии

Ведомости
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Россия передала гендиректору Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариасу информацию о готовящейся в Сирии провокации с применением химического оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на постпреда России при ОЗХО Александра Шульгина.

«В последнее время появляются сообщения о том, что боевики в провинции Идлиб планируют провести очередную провокацию с применением химического оружия. Сценарий хорошо известен, он был апробирован еще в апреле 2017 г. в Хан-Шейхуне, потом позднее использовался в городе Дума в начале мая этого года», – сказал Шульгин.

«Есть заслуживающая доверия информация о том, что боевики получили запасы химических веществ – восемь емкостей с хлором», – отметил постпред. Он подчеркнул, что России известно, куда планируется перебросить эти вещества, о чем ранее заявляло Минобороны. «Уже в позиции низкого старта находятся пресловутые активисты псевдогуманитарной организации "Белые каски", и в любой момент это может произойти», – сказал Шульгин.

Ранее Минобороны России сообщило, что боевики в сирийской провинции Идлиб «при активном участии британских спецслужб» готовят инсценировку применения властями Сирии химического оружия против гражданского населения. По данным Минобороны, эта провокация «должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии».

Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники

Выбор редактора
Политика
Новости

Генконсул России заявил о фактическом прекращении выдачи виз со стороны США

Ведомости
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США фактически прекратили выдачу виз гражданам России, даже по гуманитарным случаям. Об этом сообщил «РИА Новости» генеральный консул России в Хьюстоне Александр Писарев, комментируя гибель российского гражданина Александра Курганова, который на днях утонул в штате Юта.

Писарев отметил, что российские дипломаты уже связались с родственниками погибшего, но вопрос их приезда в США пока не решен. «Сейчас же за ним (погибшим – "Ведомости") вот так не прилетишь: американцы же не дают визы, – сказал генконсул. – Пока вопрос [приезда родственников в США] не решен. Я сомневаюсь, что у них будет возможность выехать из Санкт-Петербурга, поскольку американцы фактически выдачу виз прекратили, включая и гуманитарные случаи».

По его словам, теоретически возможна ситуация, при которой тело россиянина будет отправлено на родину без присутствия его родственников. Заниматься этим вопросом должна будет страховая компания, а генконсульство сможет оказать необходимую помощь.

Житель Санкт-Петербурга 20-летний Александр Курганов утонул 27 августа. Компания из 30 молодых людей отправилась на трех понтонных лодках в гавань водохранилища Пауэлл Вахваа. Курганов и еще несколько человек плавали в воде, когда поднялся сильный ветер. В результате молодой человек погиб, несколько его спутников были ранены винтами судна, другие смогли самостоятельно добраться до берега.

Проблемы с выдачей американских виз россиянам начались год назад, когда Россия потребовала от США сократить численность дипломатических работников в качестве зеркальной меры на высылку российских послов из США в последние дни президентства Барака Обамы в декабре 2017 г. В ответ госдепартамент потребовал закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке.

В марте 2018 г. американские власти выслали 60 российских дипломатов из-за «дела Скрипалей» и закрыли генконсульство России в Сиэтле. В ответ Россия выслала 60 американских дипломатов и закрыла генконсульство США в Петербурге.

Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

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