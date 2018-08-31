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Росгвардия ответила на расследование Навального о закупках по завышенным ценам

Росгвардия назвала обвинения Алексея Навального в закупках продуктов по завышенным ценам «сфальсифицированными и провокационными». Об этом говорится в сообщении, появившемся на сайте Росгвардии спустя неделю после запроса «Ведомостей» о комментарии. «Доставку продовольствия и оказание услуг в сфере питания для войск национальной гвардии РФ осуществляет определенная правительством РФ организация в соответствии с действующим законодательством», – сообщило ведомство.

Расследование Навального вышло в прошлый четверг, 23 августа. Политик отмечал, что цена закупаемых Росгвардией продуктов резко выросла после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев в декабре 2017 г. подписал распоряжение, в соответствии с которым «единственным исполнителем осуществляемых Росгвардией в 2017-2018 гг. закупок продовольствия и услуг по организации питания» определено ООО «Мясокомбинат «Дружба народов». По подсчетам Навального, сумма контрактов Росгвардии с «Дружбой народов» превышает 2 млрд руб.

Росгвардия, в свою очередь, считает, что приведенные в расследовании доводы «не учитывают ряд показателей», применявшихся при заключении госконтрактов, например сезонность закупок, страну происхождения товара, стоимость тары, упаковки, маркировки и другие. В частности, ведомство указывает, что «авторы публикаций сравнили цены на овощи по двум государственным контрактам, заключенным в декабре 2017 г. и в июне 2018 г. без учета сезонного фактора». Также Росгвардия указывает, что закупает сок в соответствии с ГОСТ в 200-граммовой упаковке, а Навальный приводил в пример «сокосодержащий напиток, выработанный по ТУ в литровой упаковке».

«Все без исключения закупки продовольствия, которые осуществляет Росгвардия, прозрачны, проходят под постоянным контролем государственных органов и соответствуют всем требованиям российского законодательства», – говорится в сообщении.

Запрос «Ведомостей», направленный в Росгвардию неделю назад, остался без ответа.

Мясокомбинат «Дружба народов», с которым Росгвардия заключила контракт на поставку, в 2012-2013 гг. был одним из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Крыма, рассказывал «Ведомостям» президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Его мощность – 25 т готовой продукции (колбасы, сосиски, деликатесы) в сутки, что составляло 60-80% всего рынка на полуострове. Птицефабрика «Дружба народов Нова» была ведущим производителем птицы на полуострове.