Политика

Новости

Навальный позвал директора Росгвардии на дебаты

Политик Алексей Навальный позвал директора Росгвардии Виктора Золотова на дебаты в прямом эфире на федеральном канале. Видеообращение Навальный опубликовал на своем сайте. Так Навальный ответил на видеообращение Золотова, в котором тот ранее вызвал его «на поединок».

«Надеетесь, что своими угрозами про шоу перед личным составом Росгвардии вы заставите меня молчать о вас и вашей деятельности <...> Я все равно не откажусь от своего мнения о вас. Я считаю, что вы вор», – ответил Навальный. Он также назвал Золотова «ходячей иллюстрацией незаконного обогащения». Навальный дал директору Росгвардии неделю на размышления.

В сентябре Золотов обратился к Навальному в видео: руководитель Росгвардии вызвал политика на дуэль, пообещав сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Поводом послужило расследование о закупках по завышенным ценам, которое провел основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). На момент обращения Золотова политик был под административным арестом: сначала он провел 30 суток в спецприемнике за акцию «Забастовка избирателей», потом еще 20 суток – за организацию акции против повышения пенсионного возраста. На свободу после ареста Навальный вышел 14 октября.

Пока Навальный находился под арестом, его жена Юлия ответила Золотову в Instagram. Она назвала его трусом и вором. Жена политика обратила внимание, что директор Росгвардии записал обращение именно тогда, когда Навальный был под арестом.

Все административные аресты Алексея Навального