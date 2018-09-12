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Жена Навального назвала трусом директора Росгвардии

Юлия Навальная отреагировала на обращение директора Росгвардии Виктора Золотова к своему мужу политику Алексею Навальному. В своем Instagram она написала, что считает Золотова трусом и вором.

«Конечно, я расцениваю это как угрозу и Алексею, и всей нашей семье. Это угроза от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью. Я не боюсь», – отметила жена Навального. По ее словам, презрение – это единственное чувство, которое она испытывает к Золотову: «Я презираю его как вора и труса».

По ее мнению, Золотова можно назвать трусом, потому что он выпустил обращение в тот момент, когда Навальный находится под арестом. Кроме того, директор Росгвардии «вырядился то ли как генерал латиноамериканской хунты, то ли как вождь племени Тумба-Юмба», добавляет Навальная. Она также обращает внимание, что Золотов не ответил ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых Фондом борьбы с коррупцией (ФБК). Навальная также пообещала, что муж ответит на обращение после окончания ареста.

«Ведомости» запросили комментарий у представителя Росгвардии.

Во вторник, 11 сентября, Золотов вызвал Навального на поединок, пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Видеообращение было опубликовано на сайте Росгвардии, а также в ее официальных аккаунтах в соцсетях и на канале в YouTube. Таким образом руководитель службы ответил на расследование о закупках по завышенным ценам, которое провел ФБК.

Навальный в настоящее время находится под административным арестом. Тверской суд Москвы 27 августа арестовал политика на 30 суток за нарушения на акции «Забастовка избирателей» в январе.

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