Жена Навального назвала трусом директора Росгвардии

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Юлия Навальная отреагировала на обращение директора Росгвардии Виктора Золотова к своему мужу политику Алексею Навальному. В своем Instagram она написала, что считает Золотова трусом и вором.
«Конечно, я расцениваю это как угрозу и Алексею, и всей нашей семье. Это угроза от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью. Я не боюсь», – отметила жена Навального. По ее словам, презрение – это единственное чувство, которое она испытывает к Золотову: «Я презираю его как вора и труса».
По ее мнению, Золотова можно назвать трусом, потому что он выпустил обращение в тот момент, когда Навальный находится под арестом. Кроме того, директор Росгвардии «вырядился то ли как генерал латиноамериканской хунты, то ли как вождь племени Тумба-Юмба», добавляет Навальная. Она также обращает внимание, что Золотов не ответил ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых Фондом борьбы с коррупцией (ФБК). Навальная также пообещала, что муж ответит на обращение после окончания ареста.
«Ведомости» запросили комментарий у представителя Росгвардии.
Во вторник, 11 сентября, Золотов вызвал Навального на поединок, пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Видеообращение было опубликовано на сайте Росгвардии, а также в ее официальных аккаунтах в соцсетях и на канале в YouTube. Таким образом руководитель службы ответил на расследование о закупках по завышенным ценам, которое провел ФБК.
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Бывший топ-менеджер издательского дома ACMG Екатерина Тихомирова займет должность генерального директора «Медиа бизнес солюшенс», сервисной компании, которая оказывает услуги бэк-офиса «Национальной медиа группы» (НМГ) и «СТС Медиа». Об этом сообщила компания НМГ. Тихомирова подтвердила «Ведомостям» свой переход на новую должность. «Я очень рада присоединиться к команде НМГ и благодарна Ольге Паскиной за приглашение в компанию и оказанное доверие. Для меня это отличное карьерное развитие на медиарынке», — сказала она «Ведомостям».
В сообщении компания отмечает большой опыт Тихомировой в медиаотрасли. До последнего времени Тихомирова была вице-президентом медиахолдинга ACMG и издателем Forbes. 30 августа журнал сменил владельцев: предыдущий владелец российского журнала Александр Федотов продал Магомеду Мусаеву 100% АО «Ас рус медиа», компании – издателя Forbes. В период с 2012 по 2016 г. Тихомирова возглавляла холдинг «Европейская медиагруппа» (управление радиостанциями «Европа плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Спорт FM», «Радио для друзей»).
«Медиа бизнес солюшенс» оказывает услуги бэк-офиса для активов «Национальной медиа группы» и «СТС Медиа». 51% компании принадлежит ЗАО НМГ, а 49% — ООО «СТС Медиа».
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Цена на нефть марки Brent впервые с 22 марта превысила $80 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent в ходе торгов поднялась до $80,08 за баррель. К 18.18 мск нефть марки Brent торгуется на уровне $79,92 за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла до $71,21 за баррель. К 18.18 мск она торгуется на уровне $71,13 за баррель.
Ранее министерство энергетики США сообщило, что за неделю по 7 сентября коммерческие запасы нефти в стране сократились на 5,3 млн баррелей, или на 1,3%, до 396,2 млн баррелей. При этом снижение ожидалось на 1,3 млн баррелей, или на 0,3%, до 400,2 млн баррелей.
Американское ведомство указывало также на снижение добычи нефти в США. Добыча по сравнению с предыдущей неделей сократилась на 100 000 баррелей до 10,9 млн баррелей в сутки.
Цена на нефть марки Brent превышала $80 за баррель лишь 17 и затем 22 мая. До этого jyf торговалась на этом уровне в ноябре 2014 г.
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Apple за несколько часов до презентации своих новых устройств обновила XML-файл страницы своего сайта, раскрыв некоторые параметры новых устройств. Об этом сначала сообщило издание AllThings.How, позже об этом также написало The Verge. Из XML-файла следует, что Apple представит iPhone под названиями XS, XS Max и XR. У первого будет диагональ дисплея 5,8 дюйма, у второго и третьего – 6,5 дюйма. Они будут продаваться с памятью 64, 256 и 512 Гб. Модели XS будут доступны в трех цветах: черном, серебристом и золотом, отмечает The Verge. По данным издания, у XR выбор цветов будет больше – шесть: черный, белый, красный, желтый, коралловый и синий.
Позже Apple убрала эту информацию со своего сайта.
В среду в 20.00 по московскому времени пройдет презентация Apple, на которой компания представит новые продукты. Флагманов будет сразу три, писали ранее со ссылкой на свои источники Bloomberg и Financial Times. По данным Bloomberg, Apple представит новую версию прошлогоднего iPhone X с более быстрым процессором и улучшенной камерой. Второй новинкой может стать аналогичный по характеристикам смартфон, но с увеличенным дисплеем: его диагональ – 6,5 дюйма против 5,8 дюйма у iPhone X 2017 г. Смартфон будет называться iPhone Xs Max – его экран станет одним из самых широких в мире, утверждает собеседник Bloomberg. Наконец, третья новинка – бюджетная версия iPhone X, которая, возможно, будет называться iPhone Xr, по данным агентства.
Как в России начались продажи iPhone X
Евгений Разумный / Ведомости
Продажи нового смартфона iPhone X начались в России 3 ноября в 8.00. На фото магазин re:Store на Тверской улице
1/28
Евгений Разумный / Ведомости
Новинка пользуется ажиотажным спросом
2/28
Евгений Разумный / Ведомости
В магазин re:Store на Тверской пускали по номерам, партиями по 20 человек, передал фотограф «Ведомостей»
3/28
Евгений Разумный / Ведомости
На фото работник магазина срезает браслет с номером с руки покупателя
4/28
Евгений Разумный / Ведомости
В re:Store на Тверской улице в Москве к 9.00 мск закончились iPhone X с объемом памяти 256 Гб, сообщает RNS со ссылкой на сотрудника магазина
5/28
Евгений Разумный / Ведомости
Новый iPhone X в руках покупателя
6/28
Евгений Разумный / Ведомости
В одни руки работники re:Store отдавали не более двух телефонов, как правило, покупатели забирали оба
7/28
Евгений Разумный / Ведомости
Первая партия была раскуплена 29 октября через 10 минут после открытия предзаказа
8/28
Евгений Разумный / Ведомости
В Россию завезли небольшую партию трубок: 15 000 штук против 40 000 iPhone 8
9/28
Евгений Разумный / Ведомости
Россия впервые вошла в число так называемых стран первой волны - в них продажи iPhone начинаются одновременно с США
10/28
Евгений Разумный / Ведомости
iPhone X с памятью 64 Гб стоит 79 990 руб., с памятью 256 Гб - 91 990 руб.
11/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Покупатели в одном из магазинов «Связной» в Москве на Тверской улице
12/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Работник «Связного» обслуживает покупателей
13/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Большой очереди у «Связного» фотограф не увидел
14/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Доступные телефоны разошлись за 30 минут
15/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Покупатели нового iPhone X
16/28
Евгений Егоров / Ведомости
В очереди у магазина re:Store в Петербурге утром стояли 173 человека, передает фотограф «Ведомостей»
17/28
Евгений Егоров / Ведомости
В магазин re:Store в Петербурге посетителей пускали партиями по 20 человек
18/28
Евгений Егоров / Ведомости
iPhone X в руках покупателя
19/28
Евгений Егоров / Ведомости
Очередь за новым телефоном в Петербурге
20/28
Евгений Разумный / Ведомости
Еще до начала продаж перекупщики предлагали iPhone X на Avito, корреспондент «Ведомостей» насчитал почти 500 объявлений
21/28
Евгений Разумный / Ведомости
Есть предложения старшего iPhone X и за 170 000 руб., и за 250 000 руб., и даже за 300 000 руб.
22/28
Евгений Разумный / Ведомости
Очереди за новым iPhone X появились за несколько дней до старта продаж
23/28
Евгений Разумный / Ведомости
Люди записывались в список, их число в Москве превышало 300 человек
24/28
Евгений Разумный / Ведомости
На Тверской улице установили обогреватели
25/28
Евгений Разумный / Ведомости
Очередь в магазин перед стартом продаж iPhone X
26/28
Евгений Разумный / Ведомости
Власти Москвы предоставили бесплатные автобусы для тех, кто стоит в очереди за новым iPhone X, передавало «РИА Новости»
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Руководители крупных американских технологических компаний 26 сентября выступят перед сенатом США с докладом о защите персональных данных своих клиентов и пользователей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сенатора от штата Южная Дакота, председателя комитета по торговле, науке и транспорту Джона Тьюна. По данным агентства, в слушаниях примут участие представители телекоммуникационной компании AT&T, Twitter, Alphabet, Amazon и Apple.
По словам Тьюна, сенаторы хотят узнать, насколько компании готовы исполнять новые требования ЕС и штата Калифорния по защите информации о пользователях.
Летом власти Калифорнии приняли закон о защите персональных данных в интернете. Компании обязаны раскрывать жителям штата, какую персональную информацию о них они собирают, а также почему и зачем ее хранят. Пользователи также получили право требовать от компаний удалять сведения о себе и запрещать продажу информации о себе третьим сторонам. В конце мая также вступил в силу новый европейский регламент по защите персональных данных — General Data Protection Regulation (GDPR).
Согласно расписанию на сайте американского сената, на 26 сентября у сенаторов запланированы слушания с участием министерства обороны США. Встреча, посвященная кибербезопасности, пройдет в закрытом режиме.
Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США
Демократы из комитета конгресса США по разведке опубликовали подборку рекламы в Facebook, которую, как они считают, заказало российское Агентство интернет-исследований («фабрика троллей»). По их мнению, реклама работала на обострение противоречий в США перед президентскими выборами 2016 г. Опубликовано порядка 3 500 рекламных объявлений - мы приводим небольшую, но репрезентативную выборку. Картинка: «Ставь лайк, если считаешь, что лжец не должен стать президентом». Пост: критика Хиллари Клинтон. Переходов: 3. Потрачено средств*: 13 руб. *Здесь и далее данные конгресса США
1/29
Картинка: Лозунг кампании Клинтон и скриншот из мультфильма Family Guy. Пост: «Вас не тошнит от людей, которые говорят «Готовы к Хилари»? Потому что меня они бесят каждый день». Переходов: 0. Потрачено средств: 0 руб.
2/29
Картинка: Сжигание логотипа кампании Клинтон. Пост: «Присоединяйтесь к #HillaryClintonForPrison2016. Пришлите фото (можно с таким лого, надпись на стене, что угодно)».
Таргетинг: пользователи, которым нравится Берни Сандерс [соперник Клинтон на праймериз]. Переходов: 54.
Потрачено средств: 3032 руб.
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Картинка: «Судья в Новом Орлеане постановил выпустить 7 убийц и насильников... когда тысячи черных братьев томятся в тюрьме за мелкие нарушения». Пост: «Каждый год система бросает в тюрьму тысячи афроамериканцев. Что не так с нашей страной?» Переходов: 73. Потрачено средств: 100 руб.
4/29
Картинка: «Нет друзей? Просто обрежь хлеб в форме руки, и, когда он выпрыгнет из тостера, будет похоже на «дай пять». Пост: «Вот это горячее приветствие!» Переходов: 59. Потрачено средств: 100 руб.
5/29
Картинка: «Я не против твоего богатства, я против того, что ты покупаешь мое правительство». Пост: «Именно. Я тоже против использования твоего богатства для выборов политиков, которые потом своими законами позволят тебе уйти от налогов». Переходов: 209. Потрачено средств: 473,65 руб.
6/29
Картинка: «Настоящие патриоты защищают общие права. Присоединяйся!» Пост: «Будь с народом, а не с правительством! Выходи на митинг в Атланте в воскресенье!» Таргетинг: Атланта. Переходов: 0. Потрачено средств: 10 руб.
7/29
Картинка: Фейк о статуе Свободы. Пост: «Оригинальная статуя Свободы, подаренная США, была статуей... «чернокожей женщины», - Urban Intellectuals [группа по противодействию стереотипам против чернокожих]». Переходов: 145. Потрачено средств: 138,16 руб.
8/29
Картинка: «Где ты видишь себя через 10 лет». Пост: «Я эволюционирую в кота». Переходов: 42. Потрачено средств: 100 руб.
9/29
Картинка: «Всех этих людей задержали по одному обвинению, но фото в газетах разные». Пост: «Неудивительно, что в белых парней не стреляют при аресте». Переходов: 2. Потрачено средств: 4 руб.
10/29
Пост: «Когда тебя просят задержаться на работе». Картинка: Начальник: «Надеюсь, с тобой все хорошо и ты все равно придешь в 9 утра, верно?» Переходов: 94. Потрачено средств: 89,47 руб.
11/29
Картинка: «Выходи на патриотический марш!» Таргетинг: Атланта, пользователи, заинтересованные в «Независимость» или «Патриотизм». Потрачено средств: 53 руб. Заявили о готовности выйти (всего в группе): 22 человека.
12/29
Картинка: Чернокожие подростки-заключенные в начале ХХ в. Пост: «Неблагополучные. Убитые. Измученные. Преследуемые полицией. Говорят и ищут правду». Переходов: 715. Потрачено средств: 200 руб.
13/29
Картинка: «Если хочешь спасти Америку, ты с нами»! Пост: «Закроем границу, пока не поздно! Ставь лайк и присоединяйся!» Переходов: 0. Потрачено средств: 1 руб.
14/29
Картинка: Клинтон против Сандерса. Пост: «Давайте узнаем, кого мы поддерживаем больше… Лайк за Клинтон, комментарий - за Берни». Таргетинг: пользователи, которые имеют отношение к «Объединенным мусульманам Америки». Показов: 5. Переходов: 4. Потрачено средств: 3,01 руб.
15/29
Картинка: «Когда лег спать и слышишь странный шум внизу, но это хорошо, потому что если тебя убьют, не нужно будет выплачивать студенческий кредит». Пост: "Про сон - это точно!" Переходов: 856. Потрачено средств: 540,50 руб.
16/29
Картинка: «Митинг против Бейонсе» [использовала в выступлении эстетику боевиков "Черных пантер"]. Пост: "Скажи нет хаосу! Instagram США против расизма!" Переходов: 0. Потрачено средств: 1,51 руб.
17/29
Картинка: «Наставник и друг Хиллари, сенатор Роберт Берд. Бывший лидер «Ку-Клукс-Клана». Пост: «Либеральные СМИ пытались раздуть историю о поддержке Трампа «Ку-Клукс-Кланом»... но почему-то забыли о связях Хиллари Клинтон». Таргетинг: Люди с интересами «Патриотизм», друзья людей с интересами «Патриотизм». Переходов: 334. Потрачено средств: 352 руб.
18/29
Картинка: «Вот какого худи надо бояться... А не такого». Пост: «Присоединяйся к нам, чтобы узнать больше! Почему белый колпак и пропаганда белого превосходства не запрещены в Америке?» Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 95. Потрачено средств: 1796 руб.
19/29
Картинка: Сторонник независимости Техаса на фоне его флага. Пост: «Техас - свободное и независимое государство». Конституция Техаса, 1876 г. Таргетинг: Техас, интересующиеся «Независимостью» и «Патриотизмом». Переходов: 347. Потрачено средств: 500 руб.
20/29
Картинка: «Бейдж - там, где сердце». Пост: "Тем, кто говорит, что полицейские не нужны, не нужны ваша безопасность и уверенность!" Таргетинг: Пользователи с интересами "Полиция" или "Безопасность". Переходов: 135. Потрачено средств: 3950 руб.
21/29
Картинка: «Рядовой техасец после закона об открытом ношении оружия». Пост: «Полгода открытого ношения оружия в Техасе: о проблемах не сообщается». Таргетинг: Техас, интересующиеся "Независимостью" и "Патриотизмом". Переходов: 658. Потрачено средств: 500 руб.
22/29
Картинка: Сан-Франциско 1966 / Сан-Франциско 2016. Пост: Ничего не изменилось! Сотни американцев протестовали в Сан-Франциско после убийства полицией #MarioWoods в прошлом месяце. Таргетинг: Сан-Франциско. Переходов: 149. Потрачено средств: 6916 руб.
23/29
Картинка: «Они никогда нас не любили». Пост: «Правительство продолжает относиться к нам как к рабам». Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 65. Потрачено средств: 1797 руб.
24/29
Картинка: «Америка - единственная страна, где иммигранты зовут иммигрантов иммигрантами». Пост: "Мы все иммигранты и беженцы... Если не ты сам, то твой отец или дед прибыли на таком корабле!" Таргетинг: Люди и друзья людей с интересом в группе «Объединенные мусульмане Америки». Переходов: 52. Потрачено средств: 200 руб.
25/29
Картинка: «Крутейшая инвалидка, что я когда-либо видел». Пост: Похожа на мышку Apple. Таргетинг: Пользователи, интересующиеся Buzz Feed или r9GAG. Переходов: 246. Потрачено средств: 100 руб.
26/29
Картинка: «Остановим всех захватчиков!» Пост: «Ставь «лайк», если против нелегальной иммиграции! Новости и аналитика! Stop A.I.» Таргетинг: Пользователи, интересующиеся Сирией, Республиканской партией или политикой. Переходов: 11. Потрачено средств: 61 руб.
27/29
Картинка: «Мусульмане - не террористы». Пост: "Все знают, что ислам против террора, но не все верят! <...> Америка, перестань оскорблять мирных граждан, мы не заслуживаем такого отношения!" Таргетинг: Пользователи, интересовавшиеся Islam in the United States или Allah Akbr. Переходов: 53. Потрачено средств: 3587 руб.
28/29
Картинка: «Культура насилия». Пост: Коран 4:89 об убийстве отступивших от истинной веры. «Эта сура - свидетельство того, как беженцы из Сирии уважают нашу культуру». Таргетинг: Пользователи, которым нравится Stop A.I. Переходов: 166. Потрачено средств: 200 руб.
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Япония в вопросе заключения мирного договора с Россией отталкивается от своих позиций, Москва и Токио продолжат обсуждать эту тему в конструктивном ключе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя отказ Токио от предложенного Владимиром Путиным мирного договора без предварительных условий.
В среду на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Путин предложил премьеру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор без предварительных условий до конца года. Территориальный спор с Японией по Курильским островам президент предложил отложить: «А потом, на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы». Вскоре после завершения пленарного заседания ВЭФа генеральный секретарь правительства Японии Йосихидэ Суга заявил, что позиция японского руководства по вопросу заключения мирного договора с Россией не изменилась.
«Понятно, что могут быть нюансы у наших японских партнеров, понятно, что каждый отталкивается от своих позиций, но вы знаете, что президент Путин настроен на решение этой проблемы, он высоко ценит усилия премьер-министра Абэ по налаживанию добрых отношений, поэтому совместная работа будет продолжена в конструктивном и добром ключе», – сказал Песков.
На уточняющий вопрос, закрыта ли для Москвы проблема территориального спора с Японией, Песков ответил: «Это неуместный вопрос. Отсутствие мирного договора между Российской Федерацией и Японией является проблемой как для Москвы, так и для Токио, и обе стороны намерены искать решение этой проблемы». Песков отметил, что Путин еще не обсуждал свое предложение непосредственно с Абэ.
Москва и Токио не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны с 1945 г. из-за спора о принадлежности южной части Курильских островов. В декабре 2016 г. Путин и Абэ договорились начать переговоры по налаживанию на Южных Курилах совместной хозяйственной деятельности двух стран.
Спорные острова: между Россией и Японией
Thomas Peter / Reuters
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир (на фото), Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Южные Курилы вошли в состав СССР по завершении Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит – такова позиция России
1/18
Sergei Krasnoukhov / AP
Население этих островов – менее 10 000 человек, следует из данных, опубликованных на сайте муниципальных образований. На фото: жители Итурупа
2/18
Красноухов Сергей / PhotoXPress
Острова являются частью Сахалинской области. Крупнейшие населенные пункты - город Курильск на Итурупе, поселки Южно-Курильск на Кунашире (на фото), Малокурильское и Крабозаводское на Шикотане
3/18
Thomas Peter / Reuters
Из Владивостока или с Сахалина до островов можно добраться на теплоходах, правда, они ходят не каждый день и могут быть отменены из-за погодных условий. Теплоход заходит в Курильск, далее следует в Южно-Курильск и Малокурильское, говорится на сайте министерства транспорта Сахалинской области. С 1992 г. в портах Малокурильское и Южно-Курильск были открыты пункты пропуска через границу. Порты стали обслуживать международный грузовой и пассажирский транспорт
4/18
Юрий Кавер / РИА Новости
С декабря этого года возобновлены пассажирские авиаперевозки между островами Кунашир и Шикотан. Дважды в неделю выполняются вертолетные рейсы по маршруту аэропорт «Менделеево» (Кунашир) - село Крабозаводское (Шикотан), сообщает «Интерфакс». До этого времени выбраться с Шикотана можно было только морем: на плашкоуте до Кунашира или на теплоходе «Игорь Фархутдинов» - до сахалинского порта Корсаков
5/18
Сергей Красноухов / ТАСС
Основная отрасль промышленности – рыболовство и переработка рыбы. На фото один из консервных заводов на острове Шикотан. На какое-то время, после прошлогодней прямой линии Владимира Путина, рыбокомбинат, расположенный на острове, даже попал во все новостные ленты. Его сотрудники пожаловались президенту на задержку зарплат, после чего последовали многочисленные проверки предприятия
6/18
Владимир Федоренко / РИА Новости
Посол лососевой икры на рыбзаводе в поселке Китовое на острове Итуруп
7/18
Сергей Красноухов / РИА Новости
Медведь на свалке рыбных отходов недалеко от поселка Рыбаки на острове Итуруп
8/18
Thomas Peter / Reuters
Сельское хозяйство в регионе развито слабо. Так, в Южно-курильском городском округе (острова Кунашир, Шикотан и некоторые другие) под посевные площади используется всего 16 га земли, в основном выращивают картофель. Также есть небольшие хозяйства, выращивающие коров и свиней. За девять месяцев 2016 г. хозяйства округа вырастили 119 т картофеля и произвели 540 т молока, говорится в информации, опубликованной на сайте округа. Скот разводят и частники
9/18
Sergei Krasnoukhov / AP
Электроснабжение на Курильских островах осуществляется от небольших дизельных, гидро- и геотермальных электростанций. Первая геотермальная электростанция мощностью 500 кВт была введена в эксплуатацию в 1993 г. на Кунашире
10/18
Thomas Peter / Reuters
В крупных поселках (на фото Южно-Курильск на Кунашире) и в Курильске работают несколько школ и детских садов
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Сергей Красноухов / ТАСС
После землетрясения 1994 г. многие рыбозаводы, школы и детские сады были уничтожены или полуразрушены. Денег не хватало даже на разборку и снос пострадавших зданий, и людям выделяли для проживания аварийные помещения, а разрушенные здания оставляли в прежнем состоянии. На фото: послелок Рейдово на острове Итуруп, на заднем плане вулкан Богдан Хмельницкий
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В. Киселев / РИА Новости
На Кунашире в 1984 г. образован государственный заповедник «Курильский» (на фото) площадью 654 кв. км, остров Шикотан известен природным заказником «Малые Курилы», где обитают редкие и эндемичные виды животных и растений
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Владимир Сергеев / ТАСС
Один из самых известных вулканов Курил Тятя – часть Курильского заповедника, он расположен в северной части Кунашира
14/18
Владимир Сергеев / ТАСС
Одна из самых известных вершин острова Итуруп – вулкан Богдан Хмельницкий (1585 м). На фото: поселок Курильск на его фоне
15/18
Francois LOCHON / Gamma-Rapho / Getty Images
С помощью богатого природного потенциала островов региональные власти рассчитывают привлечь туристов. Пока что их не много – около 1000 человек в год (по официальным отчетам). На островах Кунашир и Шикотан к 2020 г. власти рассчитывают увеличить их число до 4500 человек
16/18
Владимир Сергеев / ТАСС
В ноябре стало известно, что Россия разместила ракетные комплексы на Курильских островах Кунашир и Итуруп. Япония ответила на это сожалением. На фото: линия береговой обороны на базе танковых башен на острове Кунашир
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Александр Лыскин / РИА Новости
15 декабря Владимир Путин и Синдзо Абэ согласовали заявление о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что деятельность на островах будет осуществляться на основе российского законодательства, так как острова принадлежат России. При этом принципиальная позиция Японии относительно этих четырех островов остается неизменной, подчеркнул Абэ
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Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что ведомство не устраивает система управления безопасностью полетов в авиакомпаниях группы Utair. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Есть так называемые системы управления безопасностью полетов – видимо, эта система в авиакомпании Utair недостаточно эффективна», – заявил руководитель Росавиации.
Он заметил, что авиакомпания выполняет и самолетные перевозки, и вертолетные. «Необходимо принять корректирующие меры для упорядочения своей деятельности», – добавил он. Нерадько напомнил, что ранее Utair уже пыталась принять такие меры, разделив общий бизнес на пассажирские авиалинии и вертолетные услуги. Однако, по его словам, «эти меры недостаточно эффективны».
В августе у Utair произошло сразу два крушения. 4 августа в Красноярском крае разбился вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании. Это произошло из-за столкновения лопастей с грузом на внешней подвеске другого вертолета. Погибли 15 пассажиров и трое членов экипажа. В ночь с 31 августа на 1 сентября Boeing 737 Utair выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы сразу после приземления в Сочи, у самолета загорелись оба крыла. На борту находились 166 пассажиров, из них пострадали 18 человек. Один из сотрудников аэропорта, который участвовал в эвакуации, скончался от сердечного приступа.
Авиакомпания UTair начала ребрендинг, рассказали топ-менеджеры перевозчика на пресс-конференции 31 октября. По словам вице-президента по маркетингу «UTair – пассажирские авиалинии» Алины Щербининой, теперь у компании появятся фирменный логотип и новый шрифт написания названия
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Андрей Гордеев / Ведомости
Логотип – слегка наклоненная вправо буква U. Он также будет размещен на хвосте
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Андрей Гордеев / Ведомости
Новый шрифт в названии на фюзеляже будет лаконичнее, без наклона и вязи, как сейчас, а вторая буква в названии будет строчной, заявила Щербинина
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Андрей Гордеев / Ведомости
Разработка логотипа и нового фирменного стиля обошлась компании в 4 млн руб.
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Андрей Гордеев / Ведомости
Ребрендинг ливрей коснется всех судов, а фирменные цвета – белый и синий – сохранятся. Половина флота будет перекрашена этой осенью и зимой, другая половина – в следующие осень-зиму
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Андрей Гордеев / Ведомости
Гендиректор Utair Андрей Мартиросов пояснил, что в компании сейчас подошел цикл перекраски судов и этим решили воспользоваться. «Нынешнему логотипу 15 лет, решили его обновить», – добавил он. Перекраска одного самолета стоит $50 000–100 000, но это часть органических затрат, перекрашивать все равно надо было, уточнил Мартиросов
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Андрей Гордеев / Ведомости
«Новый бренд должен донести до пассажира нашу растущую прозрачность и понятность», – рассказал президент «UTair – пассажирские авиалинии» Павел Пермяков
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Андрей Гордеев / Ведомости
Сейчас Utair – четвертая авиакомпания России, в январе – сентябре перевезла 5,5 млн пассажиров. В парке 47 среднемагистральных самолетов Boeing 737, три дальнемагистральных Boeing 767 и 14 региональных ATR-72
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На попытки Великобритании получить объяснения по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери Россия всегда отвечала обманом и ложью и эта позиция Москвы не изменилась, заявил представитель премьера Терезы Мэй.
В среду президент России Владимир Путин сказал, что Москва знает реальные личности двух мужчин, которых Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей. По его словам, речь идет о гражданских лицах. «Ничего там особенного и криминального нет», – отметил президент.
«Эти люди – офицеры российской военной разведки, ГРУ. Правительство раскрыло роль ГРУ, его оперативников и их методы, эта позиция поддерживается нашими международными союзниками», – сказал пресс-секретарь Мэй журналистам (цитаты по Reuters) в ответ на просьбу прокомментировать слова Путина.
«Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в Солсбери в марте, и они отвечали обманом и ложью. Я не вижу ничего, что позволило бы предположить, что сейчас что-то поменялось», – заключил представитель премьера.
Скрипали были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери в марте. Спустя неделю британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России, и обвинила Москву в причастности к происшедшему.
Великобритания 5 сентября объявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей въехали в страну под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Лондон не исключает, что это псевдонимы. Британская прокуратура отмечала, что подозреваемые находятся на территории России. Мэй заявила, что они принадлежат к «российской военной разведке, известной как ГРУ» и что они получили приказ на «высоком уровне» руководства России. Франция, Германия, Канада и США поддержали вывод Великобритании о том, что Скрипалей отравили офицеры ГРУ и что «эта операция была почти точно одобрена на высоком правительственном уровне». Эти страны призвали Россию обеспечить «полное раскрытие программы по разработке «Новичка».
Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей
Metropolitan police
На фото - Александр Петров и Руслан Боширов По данным полиции, подозреваемые прибыли в Великобританию под этими именами. Скотланд-Ярд не исключает, что имена вымышленные. Подозреваемым примерно по 40 лет, это граждане России.
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Metropolitan police
На фото - Александр Петров в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта По данным Скотланд-Ярда, в 15.00 2 марта (17.00 мск) подозреваемые прилетели в Лондон из Москвы рейсом «Аэрофлота» SU2588 (с 25 марта 2018 г. "Аэрофлот" летает из Москвы только в лондонский аэропорт "Хитроу". Рейсы в "Гатвик" выполняет его "дочка" "Россия" из Санкт-Петербурга). В аэропорту они сели в поезд и в 17.40 (19.40 мск) прибыли на железнодорожный вокзал «Виктория» в центре Лондона. Оттуда на общественном транспорте они добрались до станции «Ватерлоо» и оставались в районе станции между 18 и 19 часами по местному времени. Затем подозреваемые отправились в City Stay Hotel.
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Metropolitan police
На фото - Руслан Боширов в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов на железнодорожном вокзале в Солсбери, 3 марта На следующий день, 3 марта, подозреваемые на метро приехали на вокзал "Ватерлоо". Там они были около 11.45 (13.45 мск). На вокзале они сели в поезд до Солсбери, куда прибыли в 14.45 (16.45 мск). Примерно в 16.10 (18.10 мск) в тот же день подозреваемые на поезде выехали обратно в Лондон. Туда они добрались около 20 часов по местному времени. По версии Скотланд-Ярда, целью поездки была разведка.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов на вокзале в Солсбери 4 марта Утром следующего дня, 4 марта, подозреваемые снова отправились на поезде из Лондона в Солсбери.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта В тот день подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от дома Скрипалей, сообщил Скотланд-Ярд. Он считает, что именно тогда они нанесли «Новичок» на входную дверь дома экс-полковника ГРУ.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта Во второй половине дня подозреваемые покинули Солсбери и вернулись в Лондон, на вокзал «Ватерлоо». Там они были около 16.45 (18.45 мск). Около 18.30 (20.30 мск) в тот же день они отправились поездом в аэропорт «Хитроу».
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в аэропорту "Хитроу" 4 марта В "Хитроу" подозреваемые сели на рейс «Аэрофлота» и в 22.30 (00.30 5 марта) вылетели в Москву. По данным Скотланд-Ярда, с тех пор в Великобританию они не возвращались.
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Metropolitan police
На фото - имитация пробника духов, в котором нашли следы «Новичка» Скотланд-Ярд также впервые показал фотографии емкости, в которой предположительно был "Новичок". Емкость нашли в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, госпитализированного с признаками отравления в начале июля. Стеклянная емкость имитирует пробник духов Nina Ricci Premier Jour, к ней прикреплен крупный пластиковый распылитель. Эксперты обнаружили во флаконе следы "Новичка", утверждает полиция. В мусорном ведре в доме Роули также нашли картонную коробку с названием парфюмерного бренда. Представители Nina Ricci заверили следствие, что и флакон, и картонная упаковка - подделки.
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Metropolitan police
На фото - упаковка пробника духов, в котором нашли следы «Новичка» Роули рассказывал, что за несколько дней до отравления, в конце июня, нашел флакон в картонной упаковке на улице и решил, что это духи. Он подарил их своей подруге - Дон Стерджес. Та узнала бренд и распылила жидкость себе на запястья. Вскоре Стерджесс стало плохо. Через несколько дней она скончалась.
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Остров Октябрьский, где в августе был создан один из специальных административных районов, официально появился в Калининграде. Решение принял 12 сентября местный городской совет, выделив часть Московского района, сообщает «Интерфакс». Теперь компании, желающие стать резидентами острова, смогут начать процедуру редомициляции (перевод компании в другую юрисдикцию). Первыми о своем желании переехать на Октябрьский заявили UC Rusal и энергетическая «дочка» ее основного (48,13%) акционера En+ – компания En+ Holding: их советы директоров в середине августа поручили менеджменту подготовить подробный план переезда.
О том, что острова Октябрьский юридически не существует, объявил замминистра финансов Илья Трунин в минувшую пятницу, 7 сентября. Это подтвердил «Ведомостям» и бывший вице-премьер Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков: остров существовал только как исторический район, но формально такой географической единицы не было.
Кроме острова Октябрьский специальным административным районом станет остров Русский во Владивостоке. Создание САРов – одна из мер поддержки попавших в санкционные списки российских компаний. Стать резидентами офшоров смогут только зарегистрированные за рубежом компании. Они должны инвестировать в России минимум 50 млн руб. за полгода после регистрации. Взамен компаниям обещаны низкие налоговые ставки и смягчение контроля. Получить доступ к информации о бенефициарах резидентов САРа смогут только управляющая компания, контролирующие органы и суды. Платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов не придется, с выплаченных – 5%.
Бизнес
Новости
IKEA откроет первый магазин на Украине в 2019 году
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Шведский ритейлер IKEA откроет первый магазин на Украине в 2019 г.: он появится в Киеве. Об этом объявил исполнительный директор компании в Юго-Восточной Европе Стефан Вановербеке на встрече с украинским президентом Петром Порошенко, сообщает Reuters.
Вановербеке не стал раскрывать сумму инвестиций в бизнес на Украине, а также планы экспансии в стране. «Это подходящий момент для IKEA быть здесь, когда мы смотрим на инвестиционный климат и возможности», — сказал он.
IKEA начала рассматривать возможность открытия магазина на Украине более 10 лет назад, отметил Порошенко. По его словам, тогда выходу шведской компании на украинский рынок помешал «инвестиционный климат». «Я думаю, что инвестиционный бум, который сегодня происходит, – это яркий признак доверия к Украине со стороны мировых инвесторов», – добавил он.
Первый магазин IKEA был открыт в 1958 г. в Швеции. Выход на международный рынок компания начала в 1963 г. с Норвегии. В России первый магазин был открыт в 2000 г. В отчете IKEA за 2017 финансовый год упоминалось, что у нее 355 магазинов в 29 странах мира. Однако в августе 2018 г. IKEA впервые открылась в Латвии.
10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов
Richard Drew / AP
Сервис Snap вышел на биржу в марте 2017 г. Годом ранее компания была оценена еще выше – Google в 2016 г. вел переговоры о покупке Snap, владельца приложения Snapchat, за $30 млрд, сообщал в августе Business Insider со ссылкой на три источника. По данным издания, основатель и генеральный директор Snap Эван Шпигель отверг предложение
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Lucy Nicholson / REUTERS
У первых инвесторов компании Google было условие для ее развития – сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин должны были передать управление внешнему директору. Им стал Эрик Шмидт, который ко времени IPO довел выручку до $1,42 млрд, а к своей отставке в 2011 г. – до $30 млрд. В будущем основатели стартапов начали бунтовать против того, что их заменяют на менеджеров. Но, заключает CB Insights, в случае с Google внешний руководитель стал находкой
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Wikipedia
Alibaba предложила инвесторам 13% акций. IPO китайского интернет-гиганта стало крупнейшим в 2014 г. и одним из крупнейших за все время существования бирж. Банки-андеррайтеры даже увеличили объем размещения, и после продажи дополнительных пакетов он вырос до $25 млрд c первоначальных $21,8 млрд
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Pixabay
В 2014 г. Facebook провернул самую большую частную сделку с компанией в истории, купив WhatsApp. Фонд Sequoia Capital – единственный инвестор мессенджера, – вложив с 2011 г. $60 млн в трех раундах и получив за них 18% компании, вмиг заработал $3 млрд. Для Sequoia Capital важен сам факт, что WhatsApp была куплена именно Facebook. Десятью годами ранее фонд встречался с Марком Цукербергом якобы для инвестиций в Facebook. Но Цукерберг намеренно опоздал на встречу и произнес речь «Десять причин, почему вам не стоит заниматься инвестициями». «Я думаю, мы действительно обидели фонд, и мне правда за это стыдно», – говорил позже Цукерберг
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Максим Стулов / Ведомости
Инвестор Питер Тиль в 2004 г. вложил в Facebook $500 000, но больше в проект не инвестировал – считал, что его переоценивают. Не изменил он свое мнение и после того, как венчурные компании Accel Partners и Breyer Capital вложили в соцсеть в 2005 г. $12,7 млн в обмен на 15% акций Facebook. Тиль называл недоверие к Facebook самой большой ошибкой в жизни. В 2009–2010 гг. фонд DST Global I Юрия Мильнера и Алишера Усманова скупил до 10% Facebook, исходя из оценки компании в среднем $10 млрд. Окончательно долю в Facebook фонд продал в 2013 г. Одним из инвесторов DST фактически была 100%-ная «дочка» «Газпрома» – «Газпром инвестхолдинг»
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Максим Стулов / Ведомости
Stemcentrx – биотехнический стартап, который специализируется на лечении онкозаболеваний. Инвесторы видят в таких стартапах не только прорывные технологии, но и риски. «Люди, которые занимаются биотехом, говорят, что их идея может сработать в 50% случаев, но на самом деле может сработать в одном из 10. И ты действительно напуган», – комментирует проект Тиль (цитата по CB Insights)
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Евгений Разумный / Ведомости
В ходе первичного размещения Twitter доля раннего инвестора сервиса Union Square Ventures была оценена в $863 млн. В 2007 г. фонд участвовал в инвестиционном раунде на сумму $5 млн. Дальше суммы лишь росли. Twitter привлекал и российские деньги. В 2011 г. DST Global Юрия Мильнера оценил сервис в $8 млрд, купив 5%-ную долю за $400 млн. Причем, как недавно выяснилось, в сделке участвовали деньги ВТБ. В июле 2011 г. банк купил за $191 млн акции зарегистрированного на острове Мэн DST Investment 3. Именно этот фонд использовался для покупки общей доли DST в Twitter
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FarmVille
Zynga разрабатывает игры и получила известность благодаря игре Farmville для Facebook. «Создание игр для передовой социальной сети – это большая идея», – поддерживал компанию сооснователь венчурного фонда Union Square Ventures Фред Уилсон. Из российских венчурных предпринимателей в разработчика поверили DST Global Алишера Усманова и Юрия Мильнера и Mail.ru Group, которые в 2011 г. владели 5,8% акций компании
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LendingClubTeam
В ноябре 2013 г. сервис p2p-кредитования Lending Club получил $57 млн инвестиций от DST Global и Coatue Management. Когда в 2014 г. платформа вышла на биржу, она собрала в 20 раз больше заявок, чем могла исполнить. Цена акций в первый день торгов подскочила на 56%
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Wikipedia
Израильская Mobileye была основана в 1999 г., она производит системы компьютерного зрения. Ее технологии, в частности, использовались и в беспилотнике Model S Tesla Motors. В 2017 г. компанию Mobileye приобрела Intel за рекордные для Израиля $15,3 млрд.
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МВД возбудило дела о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения денег, выделенных на производство нескольких фильмов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В МВД не уточнили сумму похищенных денег. При этом особо крупным размером считается ущерб от 1 млн руб.
Речь идет о хищении бюджетных средств, выделенных на фильмы «Суперпапа», «Боб» и «Сны Севы Горелова», уточняет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее РБКсообщал со ссылкой на два источника, что дела были возбуждены по обращению министра культуры Владимира Мединского. По данным издания, общая сумма хищений может достигать 35 млн руб.
Весной Минкультуры пожаловалось в Генпрокуратуру на несколько компаний. Претензии предъявлены киностудиям, которые получили деньги из бюджета, но фильмов не сняли, денег министерству не вернули и не заплатили штрафов. Их пять: «Аркада интертеймент» (фильм «Пес рыжий»), «Линия кино» – «студия Сергея Соловьева» (фильм «Елизавета и Клодиль»), «Ин моушн» (фильм «Обратная сторона Луны»), ГУП «Киностудия «Чеченфильм» (фильм «Тоска») и «МВ синема» (фильм «Криминальный блюз для саксофона»).