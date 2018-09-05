Мосгорсуд признал законными 30 суток ареста Навальному за «Забастовку избирателей»

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Минэкономразвития ухудшило прогноз роста российской экономики на два года

Российская экономика в 2018-2019 гг. будет расти чуть медленнее, инфляция в этом году окажется выше, а рубль – слабее, чем ожидалось ранее. Это следует из ключевых параметров обновленного макропрогноза Минэкономразвития, опубликованных в «Картине экономики» за август.

В августе министр экономического развития Максим Орешкин сообщал, что макропрогноз будет пересмотрен из-за санкционных рисков и ситуации на развивающихся рынках и в результате станет чуть более пессимистичным. Однако Минэкономразвития не видит оснований для пересмотра долгосрочных трендов развития экономики, подчеркивается в сообщении ведомства.

Согласно обновленному макропрогнозу, в 2018 и 2019 гг. рост российской экономики окажется ниже ранее прогнозируемого на 0,1 п. п. и составит 1,8% и 1,3% соответственно. Риски для экономики создало ухудшение настроений бизнеса из-за новых санкций США, а также ускорение оттока капитала, объясняет министерство. В 2019 г. на временное снижение темпов экономики повлияет смещение ближе к середине года активной фазы реализации нацпроектов на фоне роста ставки НДС, а также умеренно-жесткая денежно-кредитная политика ЦБ.

Прогноз инфляции на конец 2018 г. повышен с 3,1 до 3,4%. На конец 2019 г. министерство по-прежнему ожидает рост цен на уровне 4,3% со снижением до 3,8% в 2020 г.

Минэкономразвития подчеркивает, что «ускорение инфляции и замедление экономического роста будут носить временный характер», а разработанные правительством меры (в том числе планы по инфраструктурным стройкам, повышению инвестиций, а также пенсионная реформа) должны в перспективе ускорить рост экономики до 2% в 2020 г. и выше 3% с 2021 г.

Курс рубля к доллару до конца 2018 г. и на первое полугодие 2019 г. пересмотрен в сторону ослабления – до 61,6 руб./$ и 63,9 руб./$ (ранее предполагалось, что доллар к концу 2018 и 2019 гг. будет стоить 61,7 руб. и 63,8 руб.).

Прогнозная среднегодовая цена нефти марки Urals в 2018 г. увеличена до $69,6 за баррель с $69,3. В 2019 г. цена снизится до $63,4 и в дальнейшем нефть продолжит дешеветь, ожидает министерство.

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