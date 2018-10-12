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Навальный вышел на свободу после ареста

Политик Алексей Навальный вышел из спецприемника, где отбывал административный арест. Об этом сообщает «Дождь».

Алексей Навальный на свободе после 50 суток ареста! @navalny pic.twitter.com/Ik0pEZPsJ4 — Ola Chesare (@olachesare) October 14, 2018

В общей сложности политик провел в спецприемнике 50 суток. Сначала, 27 августа, Тверской суд Москвы отправил его под административный арест на 30 суток за акцию «Забастовка избирателей», которая прошла в конце января. Навального арестовали во время подготовки другой акции – против повышения пенсионного возраста, которая прошла во многих городах России в единый день голосования — 9 сентября. Сам Навальный на акции не присутствовал, так как был под арестом. Он отбыл арест 24 сентября, но на выходе из спецприемника его снова задержали. В то день суд арестовал Назального еще на 20 суток — за организацию акции против повышения пенсионного возраста.

Акция против повышения пенсионного возраста, которая прошла в России 9 сентября, во многих городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, была не согласована с властями и завершилась массовыми задержаниями. По данным «ОВД-Инфо» в целом по России задержали более 800 человек, из них около 350 в Петербурге. МВД сообщало, что в общей сложности в Москве и Петербурге задержаны «около 100 человек».

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