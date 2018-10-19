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Политика
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Золотов ответил Навальному на предложение о дебатах

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Директор Росгвардии Виктор Золотов ответил политику Алексею Навальному, который ранее пригласил его на дебаты. «Я его приглашал на другое. Поэтому мы с ним не сходимся», – заявил Золотов (цитата по «Интерфаксу»).

В сентябре Золотов записал видеообращение к Навальному. В нем он отметил, что политик допустил «оскорбительные, клеветнические измышления» и что «в офицерской среде не принято просто так прощать это». «Испокон веков подлеца били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций – я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок – на ринг, на татами, куда угодно. Где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — подчеркнул директор Росгвардии.

Навальный ответил Золотову только 18 октября, потому что 50 суток, с 27 августа, был под административным арестом. Он предложил директору Росгвардии провести дебаты – на «Первом» или любом федеральном телеканале, или на Youtube-канале. Навальный отметил, что не отказывается от своего мнения, считая Золотова вором.

До этого на предложение Навального уже отреагировала Росгвардия. Официальный представитель службы Валерий Грибакин обвинил политика в самопиаре во время трагедии. Грибакин напомнил, что Росгвардия в условиях усиленного режима работает в Керчи, где в результате массового убийства в колледже погибли более 20 человек и пострадали около 50.

Все административные аресты Алексея Навального

Технологии
Новости

Страховщики назвали себя крупнейшими инвесторами космической отрасли России

Ведомости
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Страховые компании выплатят «Роскосмосу» почти 15 млрд руб. за три аварии с конца 2017 г., заявил в интервью РИА Новости президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков, управляющий директор — руководитель Центра космического страхования в «ВТБ Страхование» Павел Шутов. По его мнению, страховщиков можно считать крупнейшими инвесторами космической отрасли России.

Собеседник агентства пояснил, что в этом году расходы «Роскосмоса» на страхование запусков не превысили 1 млрд руб. При этом страховщики должны выплатить «Роскосмосу» 2,5 млрд руб. за «Метеор», 7,5 млрд руб. — за «Ангосат» и 4,6 млрд руб. — за «Союз».

Последняя авария с космическим аппаратом «Роскосмоса» произошла 11 октября. Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала к Международной космической станции (МКС) с первой стартовой площадки Байконура. На борту корабля находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Во время полета произошла авария носителя. В результате экипаж приземлился в степи Казахстана. Космонавты на пострадали.

Авария стала первой за 35 лет при запуске пилотируемого корабля. Пресс-служба страховой компании «Согласие» ранее заявляла РБК, что в случае признания аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» страховым случаем выплата по нему может стать рекордной. Компания «Согласие» выступала страховщиком рисков при запуске корабля. Расследование причин чрезвычайного происшествия продолжается. «Роскосмос» пообещал представить предварительные результаты работы комиссии по аварии 22 или 23 октября.

Космонавты Овчинин и Хейг вернулись на Байконур после аварийного запуска «Союза МС-10»

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Политика
Новости

СМИ узнали об уголовном деле о крупном мошенничестве в МГТУ им. Баумана

Ведомости
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МВД завело уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), выявив махинации в МГТУ им. Баумана. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, подозреваемыми по этому делу проходят проректор по экономике и инновациям МГТУ Евгений Старожук, возглавляющий фонд поддержки и развития МГТУ, гендиректор компании «Вторцветмет» Олег Гарин и еще несколько человек. Их имена не уточняются.

Фигурантов дела доставили в Тверской районный суд. Следователи полиции ходатайствовали об их аресте, однако судья отклонил ходатайства. Пресс-секретарь МГТУ Андрей Волохов подтвердил зданию, что суд отказался заключить под стражу Старожука и других подозреваемых. Комментировать причины уголовного преследования собеседник издания не стал.

Представитель приемной Старожука сообщил газете, что проректор находится на свободе, но связать с ним отказался. Собеседник издания пояснил, что тот будет на работе только 22 октября. Других деталей расследования уголовного дела газета не приводит.

Политика
Новости

Президент «Зенита» попросил суд освободить Кокорина из СИЗО

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Президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко попросил суд освободить нападающего Александра Кокорина из СИЗО. Об этом на заседании по апелляции на меру пресечения футболисту сообщила судья Юлия Манеркина, передает «РИА Новости».

По ее словам, в адрес суда поступило ходатайство об изменении меры пресечения для Кокорина «за подписью президента Фурсенко». Также, отметила судья, клуб прислал характеристику футболиста.

Манеркина подчеркнула, что Фурсенко «не относится в соответствии с УПК к числу лиц, имеющих право заявлять ходатайства», но мнение и характеристика будут учтены. Она зачитала характеристику: ее автор осуждает поступок Кокорина, но называет его нехарактерным, а также отмечает дисциплинированность и профессиональность футболиста.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью, опубликованном 19 октября на сайте ФК, сообщил, что клуб по-прежнему рассчитывает на возвращение Кокорина. «Наказание, естественно, будет и должно быть. И со стороны закона, и со стороны клуба», — отметил он, выразив надежду на то, чтобы «ребята продолжили заниматься своим делом».

В пятницу суд, рассмотрев апелляцию, признал законным арест полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, который обвиняется по тому же делу, что и Кокорин. Также признан законным и арест брата Кокорина Кирилла.

Ранее «Зенит» заявлял, что примет решение о наказании Кокорина после правовой оценки его действий. ФК «Краснодар», в свою очередь, заявил о намерении разорвать контракт с Мамаевым и обратился с соответствующим заявлением в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).

Накануне, 18 октября, Кокорину, Мамаеву и их соучастнику, имя которого не названо, были предъявлены обвинения в совершении двух преступлений по ст. 116 Уголовного кодекса (побои) и одного — по ст. 213 УК (хулиганство). Кирилла Кокорина обвинили в совершении трех преступлений по статье о побоях и одного преступления — по статье о хулиганстве.

Кокорины и Мамаев были арестованы 12 октября. В тот же день Тверской суд Москвы отправил под арест Александра Протасовицкого, которого называли четвертым фигурантом дела против Кокорина и Мамаева.

Футболисты стали фигурантами дела об избиении 8 октября водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Во время второго инцидента пострадал также гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в суде

Технологии
Новости

Директор NASA заявил о временном снятии санкций с Рогозина для визита в США

Ведомости
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Администрация президента США Дональда Трампа решила временно снять санкции с гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина для того, чтобы он мог приехать в США по приглашению NASA. Об этом в интервью ТАСС заявил новый директор NASA Джим Брайденстайн, назначенный на этот пост в апреле.

Брайденстайн уточнил, что агентство «провело работу по ряду направлений», чтобы гендиректор «Роскосмоса» смог посетить США. «И добились его [временного] вывода [из-под санкций] с тем, чтобы он прибыл сюда и встретился с представителями NASA», — пояснил руководитель американского космического ведомства. Он не уточнил, что именно сделало космическое агентства для снятия санкций с Рогозина.

Руководитель NASA впервые приехал в Россию 10 октября и встретился с коллегой из «Роскосмоса». Брайденстайн и Рогозин вместе наблюдали на «Байконуре» запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10». Ракета стартовала с первой стартовой площадки космодрома 11 октября. Однако во время полета возникла нештатная ситуация с носителем. Экипаж был вынужден перейти в режим баллистического спуска. На борту корабля, направившегося к Международной космической станции (МКС), были космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Они не пострадали.

США впервые ввели санкции против Рогозина в марте 2014 г., тогда он занимал пост вице-премьера. Тогда же перечень санкций в отношении некоторых россиян обнародовал Евросоюз. По мнению западных властей, попавшие под санкции люди причастны к возникновению кризиса на Украине. Фигурантам санкционных списков запретили въезд в США и страны ЕС, а также заморозили их активы на территории этих государств.

Как готовился запуск «Союза МС-10» с новым экипажем МКС

Недвижимость
Новости

«Дом.рф» сообщил о возможном изменении системы оценки рисков застройщиков для банков

Ведомости
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В России может измениться система оценки рисков застройщиков, исходя из которой банки принимают решения о предоставлении кредитов стройкомпаниям: такие изменения предполагает утвержденная правительством дорожная карта по финансированию строек жилья, передает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора госкомпании «Дом.рф» Александра Плутника.

Сегодня банки при выдаче кредитов ориентируются на банковские нормативы, которые требуют сохранять определенный уровень резервирования.

Однако, по словам Плутника, утвержденная правительством дорожная карта по финансированию жилищного строительства предполагает изменения в этой области. «Система оценки рисков, риск-вес, сейчас считается на основе нормативов, а будет — на основе внутренних рейтингов девелоперских проектов», – сказал руководитель «Дом.рф».

Такая схема, по словам Плутника, позволит существенно сократить уровень резервирования в банках и размер капитала на кредит.

Ранее «Дом.рф» сообщил, что приступил к реализации программы гарантирования целевых кредитов для финансирования строительства жилья в России. Разрабатывать механизм гарантий кредитов застройщиков госкомпания будет совместно со Сбербанком и Газпромбанком.

Недвижимость
Новости

Власти Москвы прогнозируют уход с рынка около трети застройщиков к 2020 году

Ведомости
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Новые правила в жилищном строительстве в России, вступающие в силу с июля 2019 г., приведут к тому, что рынок Москвы за год покинут около 100 застройщиков. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника Управления по контролю и надзору в области долевого строительства Москомстройинвеста Александра Семенова.

Он отметил, что 30% застройщиков жилья в Москве не успевают за первый год продаж собрать необходимую сумму на завершение строительства проектов. По словам чиновника, в Москве сегодня работают около 300 застройщиков, очень много проектов, которые уже запущены, будут «доживать» в рамках старого законодательства. «Мы оцениваем, что количество девелоперов будет сокращаться, с рынка уйдут много компаний, которые строят один дом и не имеют никаких перспектив. Я думаю, что к 2020 г. на 100 юридических лиц рынок уменьшится», — сказал Семенов. При этом он подчеркнул, что проекты ушедших с рынка компаний «перейдут к более профессиональным участникам рынка».

Бизнес
Новости

Bloomberg узнал о предложенных Exxon новых проектах в России

Ведомости
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Несмотря на подготовку США новых антироссийских санкций, Россия начала переговоры с американской Exxon Mobil о ее участии в новых нефтегазовых проектах, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к российскому правительству источники. По их информации, в результате переговоров сотрудничество американской компании с «Роснефтью» может быть расширено.

Россия предложила несколько вариантов участия Exxon в российских проектах по добыче природного газа, переработке и нефтехимии, которые не попали под санкции, пишет агентство со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников агентства, Россия направила Exxon ряд предложений в рамках сотрудничества по проекту «Сахалин-1». Если американская компания даст согласие на участие в каком-либо проекте, то соответствующее соглашение стороны могут подписать до конца года, сказал один из источников.

Exxon и «Роснефть» не комментируют информацию Bloomberg.

В 2018 г. Exxon вышла из большинства совместных проектов с «Роснефтью» из-за антироссийских санкций. Сейчас американская компания участвует в реализации только одного проекта в России — «Сахалин-1». Дочерняя компания Exxon – «Эксон нефтегаз лимитед» — является оператором проекта с 30%-ной долей. Также в проекте участвуют ONGC (20%), «Роснефть» (20%) и японская SODECO (30%). В «Сахалин-1» входят три нефтегазоносных месторождения — Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на шельфе у северо-восточного побережья острова Сахалин. Потенциальные извлекаемые запасы составляют 307 млн т нефти и 485 млрд кубометров газа.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Акции «Яндекса» подешевели на 10% на новостях о возможной сделке со Сбербанком

Ведомости
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Акции «Яндекса» на открытии торгов на Московской бирже подешевели на 10% до 2011,5 руб. за бумагу на новостях о возможной сделке со Сбербанком. Последний раз стоимость обыкновенных акций «Яндекса» была на таком уровне в апреле.

Акции компании на закрытие торгов на NASDAQ в четверг подешевели на 17,8% до $29,49 за бумагу. Капитализация компании снизилась до $9,66 млрд.

Акции «Яндекса» начали дешеветь в 18:20 мск — после того, как «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили о возможной покупке Сбербанком минимум 30% «Яндекса». В результате сделки госбанк может стать крупным акционером компании. По информации источников «Ведомостей», Сбербанк — не единственный претендент на «Яндекс».

В пресс-службе Сбербанка в четверг вечером опровергли информацию о возможной сделке. «Сбербанк не получал предложения о выкупе акций "Яндекса" и не обращался к "Яндексу" с подобным предложением», — заявили в пресс-службе Сбербанка. В пресс-службе «Яндекса» отказались от комментариев, назвав информацию о сделке слухами.

Как Медведев и Волож тестировали беспилотный автомобиль «Яндекса»

Выбор редактора
Политика
Новости

Вертолет после взлета упал на палубу американского авианосца Ronald Reagan

Ведомости
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Несколько человек получили ранения в результате падения вертолета MH-60 Seahawk на полетную палубу авианосца USS Ronald Reagan в Филиппинском море, сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на заявление ВМС США.

В нем отмечается, что падение вертолета произошло вскоре после взлета. Для установления причины происшедшего проводится расследование.

«Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, угрозы жизни нет», — сообщается в Twitter Тихоокеанского флота США.

Авианосец Ronald Reagan

Ни о количестве людей, которые пострадали в результате крушения вертолета, ни о возможном ущербе вертолету в заявлении не сообщается. В нем уточняется только, что вертолет «остается полностью способным к выполнению задач и продолжает полетные операции».

Авианосец выполнял в Филиппинском море «рутинные операции», отмечается в заявлении ВМС.

Ronald Reagan — девятый корабль типа Nimitz. Он был заложен в 1998 г., спущен на воду в 2001 г., а в 2003 г. — введен в состав флота. Авианосцы этого типа — самые большие военные корабли в мире.

Авто
Новости

В США начались продажи бюджетной версии Tesla Model 3

Ведомости
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В США начались продажи более дешевой версии электромобиля Tesla Model 3. Стоимость автомобиля снижена за счет установки менее мощного аккумулятора (зарядки хватает на 418 км), пишет Bloomberg. Цена на новую версию Model 3 составляет $35 000, что почти вдвое ниже цен на предыдущие автомобили Tesla. После вычета налоговых льгот и «с учетом экономии топлива» стоимость электромобиля опустится приблизительно до $31 000. Об этом основатель и гендиректор концерна Илон Маск написал в Twitter.

Сейчас, согласно информации, размещенной на сайте Tesla, минимальная цена Model 3 со всеми возможными льготами составляет $33 200.

В мае Маск написал в Twitter, что производство Model 3 стоимостью ниже $35 000 может разорить компанию. Для того чтобы получать прибыль при такой низкой цене на электромобиль, Tesla нужно будет выпускать по 5000 машин в неделю. Массовое производство Model 3 началось в июле 2017 г. Владельцем первого сошедшего с конвейера электромобиля этой модели стал сам Маск. В августе того же года Tesla планировала выпустить 100 таких автомобилей, в сентябре — около 1500. К концу 2017 г. производство должно было достигнуть 5000 машин в неделю, однако этого не произошло.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Uber запустит новый сервис перед IPO

Ведомости
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Uber перед запланированным на следующий год первичным размещением акций (IPO) запускает новый сервис под названием Uber Works, который будет помогать с подбором сотрудников, сообщает Financial Times.

Компания планирует использовать свою модель «по требованию» (on-demand), позволяя находить рабочую силу пользователям, которым надо, например, провести мероприятие или подобрать работников для исполнения корпоративных функций. Речь идет, в частности, о поиске официантов и охранников.

Как пишет FT, Uber Works должен помочь «убедить потенциальных инвесторов перед IPO, что Uber — это больше, чем транспортный сервис».

Проект разрабатывается в течение нескольких месяцев в Чикаго и уже тестировался в Лос-Анджелесе, говорят источники газеты, знакомые с ситуацией.

Когда Uber Works будет запущен, неизвестно, однако компания уже начала набор персонала. Согласно объявлениям о работе, кандидаты должны проявлять «большой интерес к бизнесу в области рынка труда по модели on-demand» и быть готовыми «всегда оставаться на связи, когда сервис загружен (часто по ночам, выходным и праздникам)».

О том, что Uber готовит первичное размещение, сообщалось еще в 2015 г. Гендиректор Uber Дара Хосровшахи сообщал, что компания планирует провести IPO во второй половине 2019 г.

Лучшие работодатели 2018 года по версии Forbes

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