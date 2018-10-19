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Золотов ответил Навальному на предложение о дебатах

Директор Росгвардии Виктор Золотов ответил политику Алексею Навальному, который ранее пригласил его на дебаты. «Я его приглашал на другое. Поэтому мы с ним не сходимся», – заявил Золотов (цитата по «Интерфаксу»).

В сентябре Золотов записал видеообращение к Навальному. В нем он отметил, что политик допустил «оскорбительные, клеветнические измышления» и что «в офицерской среде не принято просто так прощать это». «Испокон веков подлеца били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций – я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок – на ринг, на татами, куда угодно. Где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — подчеркнул директор Росгвардии.

Навальный ответил Золотову только 18 октября, потому что 50 суток, с 27 августа, был под административным арестом. Он предложил директору Росгвардии провести дебаты – на «Первом» или любом федеральном телеканале, или на Youtube-канале. Навальный отметил, что не отказывается от своего мнения, считая Золотова вором.

До этого на предложение Навального уже отреагировала Росгвардия. Официальный представитель службы Валерий Грибакин обвинил политика в самопиаре во время трагедии. Грибакин напомнил, что Росгвардия в условиях усиленного режима работает в Керчи, где в результате массового убийства в колледже погибли более 20 человек и пострадали около 50.

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