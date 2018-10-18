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Росгвардия назвала ответ Навального Золотову самопиаром во время траура

Росгвардия ответила на обращение Алексея Навального к директору Росгвардии Виктору Золотову. Официальный представитель службы Валерий Грибакин назвал это позором и самопиаром во время траура, передает РБК.

«Я вообще считаю позором такое выступление, когда вся страна склонила голову в трауре. Пока мы сдаем кровь, соболезнуем семьям погибших и принимаем меры по укреплению безопасности, заниматься самопиаром — это просто недостойно», – заявил Грибакин. Он напомнил, что сейчас Росгвардия занимается организацией работы в Керчи в условиях усиленного режима.

В четверг Навальный позвал Золотова на дебаты в прямом эфире на федеральном канале, дав ему неделю для размышлений. Так оппозиционный политик ответил на видеообращение директора Росгвардии, в котором тот вызвал его «на поединок», пообещав сделать из него «хорошую, сочную отбивную» из-за расследования о закупках службы.

Золотов обратился к Навальному в середине сентября, однако тот ответил лишь сейчас, потому что находился под административным арестом. В своем обращении Навальный затронул тему Керчи: «Думал, стоит ли публиковать сегодня — на следующий день после трагедии в Керчи. Решил, что надо». Политик объясняет это двумя причинами. Во-первых, прошла почти неделя после его выхода после ареста и он не хочет упреков в отклонении от ответа Золотову. Во-вторых, после трагедии в Керчи были предложения «дать больше полномочий Росгвардии, дать больше денег и контроля Росгвардии».

В среду в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. По последним данным, погиб 21 человек, пострадали около 50. Нападение устроил, предположительно, студент колледжа. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений учебного заведения. В Крыму объявлен трехдневный траур с 18 октября.

В керченском колледже произошел взрыв