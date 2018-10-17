Взрыв и стрельбу в Керчи переквалифицировали из теракта в убийство

Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство Екатерина Кейзо / ТАСС

Следственный комитет переквалифицировал дело о взрыве и стрельбе в колледже в Керчи на ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц общеопасным способом). Ранее дело было возбуждено по факту взрыва по ст. 205 УК (террористический акт).

По данным СКР, нападавшим оказался студент 4-го курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. По версии следствия, он пришел в колледж непосредственно перед происшествием и держал в руках ружье. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа.

В результате нападения погибли 17 человек, уточнил СКР. «Первоначальный осмотр тел говорит о том, что они скончались от огнестрельных ранений», – отметило ведомство. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил о 18 погибших и более 40 пострадавших.

РБК со ссылкой на источник сообщил, что один из учеников незадолго до взрыва оставил в столовой рюкзак и что до этого он рассказывал друзьям об опытах со взрывчатыми веществами. Другой источник издания рассказал, что подозреваемый в организации нападения 8 сентября получил разрешение на ношение оружия.

Взрыв и стрельба в политехническом колледже в Керчи произошли 17 октября. В столовой колледжа, по данным СКР, сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Росгвардия сообщала, что речь идет о самодельной взрывчатке.

Директор колледжа Ольга Гребенникова, которая не была свидетельницей произошедшего, сообщила, что через 5–10 минут после того, как она уехала из колледжа, неизвестные ворвались в здание и устроили взрыв. По коридорам колледжа «бегали» люди с автоматами, «бросали какие-то взрывные пакеты». Они «открывали кабинеты и убивали всех <...> кто попадался», рассказала она.

В керченском колледже произошел взрыв