Политика

Новости

Глава Крыма сообщил о 18 погибших в результате взрыва в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24» уточнил число погибших в результате взрыва и стрельбы в Политехническом колледже в Керчи. Согласно последним данным, погибли 18 человек, раненых более 40. Ранее Следственный комитет России (СКР) сообщал о 13 погибших и около 50 пострадавших.

Нападавший, по словам Аксенова, был 22-летним студентом четвертого курса этого учебного заведения. Он покончил с собой, отметил Аксенов. «О сообщниках не готов сказать», — ответил глава Крыма на вопрос, действовал ли нападавший один. От дальнейших комментариев Аксенов отказался, переадресовав вопросы следователям. С 18 октября в Крыму объявлен трехдневный траур.

Сначала СКР завел уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) по факту взрыва. Позже ведомство переквалифицировало его на ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом). Взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, было заложено в столовой колледжа. По данным СКР, нападавший — студент 4 курса этого учебного заведения 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа. «Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство», — уточнил СКР.

Следствие допрашивает свидетелей и очевидцев, а также изучает записи с камер видеонаблюдения. Расследованием дела занимается центральный аппарат СКР.

В керченском колледже произошел взрыв