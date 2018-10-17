Устроивший теракт в техникуме в Керчи оказался студентом

Руководитель Крыма Сергей Аксенов Сергей Аверин / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов первым из официальных лиц сообщил подробности о личности устроившего теракт в керченском колледже. В эфире «России 24» он рассказал, что это житель Керчи, студент 22 лет, который учился на 4-м курсе. Нападавший покончил с собой, отметил Аксенов. На вопрос о том, действовал ли нападавший один, он ответил: «О сообщниках не готов сказать». От дальнейших комментариев глава республики отказался, добавив, что их сообщит следствие.

Аксенов также уточнил, что количество жертв теракта – 18 человек, более 40 пострадали. Следственный комитет сообщал о 13 погибших и 50 пострадавших.

Источник РБК в МВД ранее сообщил со ссылкой на показания учащихся колледжа, что один из учеников незадолго до взрыва оставил в столовой рюкзак и что до этого он рассказывал друзьям об опытах со взрывчатыми веществами. Источник издания в правоохранительных органах рассказал, что подозреваемый в организации теракта 8 сентября получил разрешение на ношение оружия.

Взрыв в политехническом колледже в Керчи произошел 17 октября. СКР возбудил дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту взрыва. По предварительным данным следствия, в столовой колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. По данным Росгвардии, в колледже взорвалось самодельное взрывное устройство.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о взрыве. Путин поручил ФСБ и другим ведомствам принять незамедлительные меры по установлению причин произошедшего.

Директор колледжа Ольга Гребенникова, которая не была свидетельницей произошедшего, заявила, что «это был настоящий теракт... как в Беслане». По ее словам, через 5–10 минут после того, как она уехала из колледжа, неизвестные ворвались в здание и устроили взрыв. По коридорам колледжа «бегали» люди с автоматами, «бросали какие-то взрывные пакеты». Они «открывали кабинеты и убивали всех <...> кто попадался», рассказала директор.

В керченском колледже произошел взрыв