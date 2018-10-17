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СКР уточнил число погибших при теракте в Керчи

В результате теракта в политехническом колледже Керчи погибли 13 человек, около 50 получили ранения, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Среди пострадавших большинство – подростки. Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщал о десяти погибших.

СКР завел по факту взрыва уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, сработало в столовой колледжа, уточняли следователи. На месте работают специалисты-взрывотехники. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев, а также изучают записи с камер видеонаблюдения. Расследование дела передано в центральный аппарат ведомства.

Источник в МВД рассказал РБК, что правоохранительные органы подозревают в организации взрыва одного из учеников колледжа. «Из показаний учеников стало ясно, что один из учеников незадолго до взрыва оставил в столовой рюкзак, — сообщил собеседник, — также ученики рассказали, что слышали от этого молодого человека, что он проводит опыты со взрывчатыми веществами». Правоохранительные органы пока не давали официальной информации о подозреваемых.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину доложили о происшедшем. Путин поручил компетентным ведомствам оказать помощь пострадавшим и установить причины взрыв. Он также выразил соболезнования близким погибших. С 18 октября в Крыму объявлен трехдневный траур, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В керченском колледже произошел взрыв