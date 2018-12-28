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UC Rusal избрал нового председателя совета директоров

Новым председателем совета директоров UC Rusal избран Жан-Пьер Тома. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на Гонконгской фондовой бирже. Тома вступит в новую должность с 1 января.

Тома ранее был спецпредставителем бывшего президента Франции Николя Саркози по развитию сотрудничества России и Франции и входил в международный консультативный совет UC Rusal.

В среду, 26 декабря, UC Rusal сообщила об уходе с поста председателя совета директоров компании Маттиаса Варнига. Это связано с ожидаемым исключением компании из санкционного списка США, говорится в сообщении.

«Моя задача выполнена. <…> Мы оказались на новом этапе стратегического развития, которое затронет и совет директоров. Таким образом, именно сейчас настал оптимальный момент для смены председателя совета директоров», – приводились в сообщении компании слова Варнига.

Варниг — экс-сотрудник разведки ГДР и давний знакомый российского президента Владимира Путина, писал Forbes. В совет директоров UC Rusal он вошел в июне 2012 г., председателем совета Варниг стал в октябре этого же года.

Ранее власти США сообщили о готовности снять санкции с En+ и UC Rusal Олега Дерипаски (его состояние Forbes оценивает в $6,7 млрд). В течение месяца бизнесмена обязали снизить долю в En+ (владеет 48,1% UC Rusal) с 70 до 44,95%, при этом швейцарский трейдер Glencore должен обменять долю в UC Rusal (8,9%) на акции En+.