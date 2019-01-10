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Бизнес
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Bloomberg оценил возможное состояние супруги основателя Amazon после развода

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Супруга основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос после развода может стать самой богатой женщиной в мире, сообщает Bloomberg.

Сейчас Безос является богатейшим человеком планеты с состоянием $137 млрд, согласно подсчетам агентства. Накануне бизнесмен объявил о разводе со своей женой. Ни Безос, ни Amazon не прокомментировали возможное разделение активов пары, включая принадлежащие бизнесмену 16% акций компании.

Без соглашения, предусматривающего иной расклад, после развода супруге Безоса почти наверняка отойдет половина его состояния, сказала агентству партнер Rower LLC Карин Ланделл. В этом случае Маккензи Безос получит около $69 млрд.

В настоящее время самой богатой женщиной на Земле является наследница косметической империи L’Oréal Франсуаза Бетанкур-Майерс, чье состояние оценивается в $45,6 млрд.

Но даже если Маккензи Безос получит лишь 1% от активов своего мужа, то она все равно войдет в клуб богатейших женщин планеты, отмечает Bloomberg. Как указывает агентство, большинство из 66 женщин, включенных в рейтинг 500 миллиардеров Bloomberg, получили свое состояние в результате смерти супруга или после развода. И лишь шесть женщин в списке заработали свои деньги самостоятельно.

Самые влиятельные люди мира по версии Forbes

Политика
Новости

Адвокат Трампа заявил о его отказе отвечать на новые вопросы по «российскому делу»

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Президент США Дональд Трамп больше не намерен отвечать на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы. Об этом сообщил Reuters юрист американского лидера Руди Джулиани.

В конце октября Трамп представил письменные ответы на вопросы Мюллера. По словам Джулиани, спецпрокурор говорил о возможности задать новые вопросы Трампу. Однако адвокаты президента заявили, что он не станет отвечать на них. Прокуроры могут попытаться вызвать Трампа в суд, но адвокаты будут этому препятствовать, отметил Джулиани. Представитель Мюллера отказался от комментариев агентству.

По данным спецслужб США, Россия пыталась повлиять на ход американских выборов президента в 2016 г., в том числе через распространение дезинформации в социальных сетях, а также хакерские атаки. Однако сговор Трампа с Москвой, на наличии которого настаивают оппоненты президента в лице Демократической партии, до сих пор не доказан. 

Сам Трамп неоднократно отрицал, что Россия каким-либо образом помогала ему на выборах, и заявлял об отсутствии связей с представителями российских властей в период избирательной кампании.

 

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Экономика
Новости

СМИ узнали о жалобах операторов по вывозу мусора на незаконное снижение тарифов

Ведомости
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Региональные операторы по вывозу мусора обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву и министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину с жалобой на «необоснованные и противозаконные» случаи снижения региональными властями тарифов на их услуги, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на тексты соответствующих писем.

Например, 25 декабря 2018 г. краснодарские чиновники уведомили двух операторов о снижении тарифа более чем на 30%. Операторы в своих письмах обращают внимание, что по действующим правилам тариф устанавливается регулирующим органом не позднее 20 декабря, и обратной силы это решение не имеет. Кроме того, в компании не поступали материалы, которые обосновывают снижение тарифов. «Данные противозаконные действия направлены на дестабилизацию ситуации в области обращения с отходами в крае, продиктованы недобросовестной конкуренцией, желанием дискредитировать регионального оператора и могут привести к мусорному коллапсу»,— говорится в одном из обращений. 

Операторы из других регионов жалуются также на «искусственное снижение» нормативов образования отходов, которые учитываются при расчете тарифов. Например, в Липецкой области администрация снизила норматив накопления отходов на 40% без проведения замеров и объективных на то причин«Подобные действия, осуществляемые в большей части субъектов РФ под предлогом мнимой заботы о населении, приведут только к негативным последствиям, поскольку пострадает качество оказания услуги,— подчеркивается в письме. — Либо региональный оператор обанкротится, потому что будет вывозить отходы в большем количестве, чем собирается плата. Либо Липецкая область погрязнет в отходах, так как компания будет вывозить отходы в соответствии с заниженными нормативами». 

По данным издания, аналогичная ситуация сложилась в Воронежской области. При этом, как пишет газета, согласно протоколу совещания в Минприроды от 28 декабря, зампред правительства Воронежской области Сергей Честикин подтвердил, что решение о снижении норматива накопления не имеет правовых оснований, а «должностные лица при исполнении таких решений сознательно идут на нарушение установленных законодательством норм, регулирующих деятельность региональных операторов».

Источник «Коммерсанта» в Минприроды подтвердил, что ведомство выявило неправомерные случаи искусственного занижения уже утвержденных тарифов региональных операторов и нормативов накопления отходов в ряде регионов.

Мусорный коллапс в Челябинске

Выбор редактора
Политика
Новости

Трамп назвал пустой тратой времени переговоры с демократами о шатдауне

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с лидерами Демократической партии в сенате и палате представителей Чаком Шумером и Нэнси Пелоси не смог договориться о возобновлении финансирования работы правительства. Частичная приостановка деятельности федеральных госорганов или так называемый шатдаун начался 22 декабря после того как демократы отказались поддержать проект бюджета, предусматривающий выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

«Только что завершил встречу с Чаком и Нэнси, пустая трата времени», — написал Трамп на своей странице в Twitter. По его словам, в ответ на вопрос, готовы ли демократы поддержать его план пограничной безопасности и выделение средств на стену, Пелоси ответила отрицательно. «Я сказал пока-пока, ничто другое не сработает!» — пересказал итог беседы Трамп.

«Раздраженные демократы» описали поведение Трампа как «вспышку гнева», и заявили, что президент прервал встречу после отказа с их стороны финансировать пограничную стену, отмечает Reuters.

Стальная стена на границе с Мексикой, по замыслу Трампа, должна остановить приток в США нелегальных мигрантов. Американский лидер ранее заявлял о готовности ввести в стране чрезвычайное положение, которое позволило бы ему профинансировать строительство стены за счет военного бюджета без одобрения конгресса. В сенате большинство мест занимают республикацы, однопартийцы Трампа, а палату представителей контролируют оппоненты президента демократы.

Накануне в своем обращении к нации американский лидер не стал объявлять режим ЧП. Трамп лишь призвал законодателей одобрить проект бюджета и подчеркнул, что на южных границах США «нарастает гуманитарный кризис и кризис безопасности».

Политика
Новости

Хакер из «Шалтая-Болтая» рассказал о сотрудничестве с ФСБ

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Хакер из группировки «Анонимный интернационал», известной как «Шалтай-Болтай», Константин Тепляков после освобождения из петербургской ИК-5 рассказал РБК, что группа работала под руководством сотрудников ФСБ.

По словам Теплякова, связь с сотрудниками ФСБ держал лидер «Шалтая-Болтая» Владимир Аникеев. «Он регулярно ездил на консультации, на какие-то утверждения в Москву или Питер», — отметил Тепляков, добавив, что члены группы в основном находились за границей.

Аникеев не рассказывал хакерам «Шалтая-Болтая», с кем именно он встречался. По словам Теплякова, он «брал на себя риски, связанные с общением с внешним миром, представителями власти и спецслужб». Все задания Аникеев давал устно.

До августа 2015 г., по словам Теплякова, он понимал, кто «дает указания и определяет направление» работы группы. Тепляков считает, что с Аникеевым могли сотрудничать офицеры Центра информационной безопасности ФСБ, арестованные по обвинению в госизмене в конце 2016 г.

Офицеров центра Сергея Михайлова, Дмитрия Докучаева, бизнесмена Григория Фомченкова и экс-сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова обвиняли в госизмене — передаче секретных данных спецслужбам США, сообщал в январе 2017 г. «Росбалт» со ссылкой на источники.

Тепляков считает, что в отношении хакеров из «Шалтая-Болтая» возбудили дело из-за внутреннего конфликта в ФСБ. «Одни отделы закрывали на нас глаза, а другие по нам работали... Это просто несогласованность», — сказал он.

Ранее Аникеев заявил РБК, что у «Шалтая-Болтая» не было контактов с ФСБ. По слова Аникеева, Тепляков выполнял «случайные» поручения, которые потом стали эпизодами дела.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Сбербанк инициировал банкротство Оренбургского завода промцинкования

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Сбербанк в ноябре прошлого года подал заявление о банкротстве Оренбургского завода промышленного цинкования, на котором 9 января произошел крупный пожар. Как следует из картотеки арбитражных дел, сумма требований составляет 6,36 млрд руб., их обоснованность Арбитражный суд Оренбургской области рассмотрит 1 февраля.

Завод входит в холдинг «Уралэлектрострой», сообщается на его сайте. Он открылся в 2014 г. и является одним из крупнейших предприятий по горячему цинкованию металлоконструкций в России. Из базы «СПАРК-Интерфакс» следует, что 33% долей ООО «Оренбургский завод промышленного цинкования» принадлежит структуре Сбербанка — ООО «СБК Премьер», 67% долей — Сергею Чернову (полностью или частично заложены в Сбербанке). В залоге у банка также находятся здания и сооружения, принадлежащие предприятию, оборудование, машины, инструмент и комплектующие.

В среду около пяти часов по московскому времени на заводе вспыхнул пожар, площадь которого достигла 7000 кв. м. У здания обрушилась крыша. В Новосергиевском районе Оренбургской области, где расположено предприятие, был объявлен режим чрезвычайной ситуации. На момент публикации открытое горение было ликвидировано.

Пожар произошел в цехе горячего цинкования, где происходит просушка изделий, рассказал «Интерфаксу» глава района Александр Лыков. По его словам, причинами возгорания могли стать превышение в цехе температуры или замыкание. По предварительным данным, никто не пострадал. Пожар вспыхнул во время рабочего дня, когда на заводе находилось более 70 человек, все они были оперативно эвакуированы, рассказал Лыков.

Политика
Новости

МИД Украины не допустит российских наблюдателей на выборы президента

Ведомости
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Министерство иностранных дел Украины не будет регистрировать российских наблюдателей на президентские выборы. Об этом сообщил в Faceboоk министр иностранных дел страны Павел Климкин. По его словам, украинский МИД уведомил об этом ОБСЕ.

Климкин рассказал, что несколько дней назад отправил письмо директору бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингиборге Солрун Гисладоттир, в котором содержалось предложение направить наблюдательную миссию на президентские выборы на Украине. В подтверждение своих слов министр прикрепил к сообщению фотографию письма.

При этом, подчеркнул Климкин, в письме он уведомил Гисладоттир о том, что Киев не будет принимать заявки на регистрацию от российских наблюдателей.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта.

Политика
Новости

Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов

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На 89-м году жизни умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов. О его смерти в Twitter написал губернатор Смоленской области Алексей Островский. Информацию о кончине РБК подтвердила дочь умершего Елена Лукьянова.

«Он тяжело болел», — отметила она.

«Анатолий Иванович оказал мне большую честь, став моим доверенным лицом на всенародных выборах губернатора. Вечная память!» — написал в микроблоге Островский.

Лукьянов родился в Смоленске в 1930 г. С 1943 г. работал на оборонном заводе. Школу окончил в 1948 г. В 1953 г. Лукьянов окончил юрфак МГУ. В середине 1950-х гг. он начал карьеру в органах власти СССР. С 1961 г. он работал в аппарате президиума Верховного совета СССР. В 1984 г. Лукьянова избрали депутатом Верховного совета СССР. В марте 1990 г. Лукьянов сменил Михаила Горбачева на посту председателя Верховного совета. В 1991 г. Лукьянова арестовали, через три года его амнистировали. В декабре 1993 г. Лукьянова избрали депутатом Госдумы. С 1994 по 2000 г. был членом президиума ЦК КПРФ.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Котировки нефти Brent превысили $61 за баррель

Ведомости
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Стоимость нефти марки Brent вечером в среду превысила отметку в $61 за баррель впервые с 17 декабря, свидетельствуют данные торгов. В восемь вечера по московскому времени баррель Brent на Интерконтинентальной бирже стоил $61,2, подорожав на 4%. Цена нефти марки WTI выросла на 4,7% до $52,2 за баррель.

Рубль при этом укрепился по отношению к доллару, но подешевел относительно европейской валюты. В 19.53 мск доллар на Московской бирже стоил 66,7 руб., опустившись на 18 коп., курс евро составлял 76,9 руб., прибавив 36 коп.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком России на 10 января, составляет 67 руб./$ (по сравнению с 69,5 руб./$ на 9 января), европейской валюты — 76,9 руб./евро (против 79,5 руб./евро днем ранее).

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Финансы
Новости

ВТБ стал владельцем 81,1% Саровбизнесбанка

Ведомости
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ВТБ стал владельцем 81,11% уставного капитала Саровбизнесбанка (84,98% голосующих акций), передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы кредитной организации.

Сделка была закрыта в конце 2018 г.

Ранее Саровбизнесбанк контролировал экс-гендиректор «Атомэнергопрома» Владимир Травин (30,39% капитала). Председателю правления банка Ирине Алушкиной принадлежало 19,99% капитала, еще 14,10% через кипрскую Belenfield Investments владел Демьян Москвин, по 9,9% было в собственности Роберта Гндоляна, Виктора Аистова и Дмитрия Зорина, 1,74% — Сергея Митина, 1,03% — через ООО «Центр-К» Жанны Алексеевой.

ВТБ выкупил доли Травина, Алушкина, Гндоляна, Аистова, Зорина, а также ряда миноритариев. Свои доли сохранили Москвин, Митин и Алексеева.

Наблюдательный совет ВТБ в конце декабря одобрил сделки по покупке долей в Саровбизнесбанке и Запсибкомбанке.

ВТБ по итогам III квартала прошлого года занял 2-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», Саровбизнесбанк — 106-е место.

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Политика
Новости

МИД России указал послу Японии на искажение договоренностей Путина и Абэ

Ведомости
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МИД России обвинил японскую сторону в грубом искажении сути договоренностей президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ вокруг мирного договора. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов на встрече с послом Японии в России Тоёхиса Кодзуки. По мнению российской стороны, Токио искусственно нагнетает атмосферу вокруг этого вопроса.

Моргулов обратил внимание японского коллеги на последние заявления властей Японии о мирном договоре с Россией и Курилах. Вопросы у российской стороны вызвала позиция Токио о необходимости «добиться понимания» жителей южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии», а также об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» в пользу Японии и бывших японских жителей за «послевоенную оккупацию островов».

«Такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования», – подчеркивается в сообщении МИД России.

Ранее Путин и Абэ поручили своим помощникам и руководству МИД двух стран согласовать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 г. Согласно документу, остановившему войну между СССР и Японией, российская сторона соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи. Условием для передачи островов было подписание мирного договора между странами, который до сих пор не подписан.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Накануне, 8 января, японская газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники сообщила, что власти страны могут предложить России отказаться от взаимных требований компенсаций, связанных с островами. Такое предложение Токио может сделать Москве во время очередного раунда переговоров об условиях мирного договора.

Спорные острова: между Россией и Японией

Бизнес
Новости

ФАС объяснила причину подорожания бензина на заправках

Ведомости
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Розничные цены на бензин в российских регионах выросли из-за увеличения НДС, передает ТАСС со ссылкой на заявление начальника управления по топливно-энергетическому комплексу ФАС Дмитрия Махонина.

«В ряде регионов с 1 января 2019 г. мы отфиксировали рост цены в размере не более чем на 1,7%», — отметил он. По его словам, цены подняли в основном крупные нефтяные компании. «Других причин и предпосылок мы не видим, потому что маржинальность достаточно приемлемая», — пояснил Махонин.

По его словам, такой рост цен соответствует договоренностям между правительством и нефтяниками, достигнутым осенью 2018 г.

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