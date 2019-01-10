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Bloomberg оценил возможное состояние супруги основателя Amazon после развода

Супруга основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос после развода может стать самой богатой женщиной в мире, сообщает Bloomberg.

Сейчас Безос является богатейшим человеком планеты с состоянием $137 млрд, согласно подсчетам агентства. Накануне бизнесмен объявил о разводе со своей женой. Ни Безос, ни Amazon не прокомментировали возможное разделение активов пары, включая принадлежащие бизнесмену 16% акций компании.

Без соглашения, предусматривающего иной расклад, после развода супруге Безоса почти наверняка отойдет половина его состояния, сказала агентству партнер Rower LLC Карин Ланделл. В этом случае Маккензи Безос получит около $69 млрд.

В настоящее время самой богатой женщиной на Земле является наследница косметической империи L’Oréal Франсуаза Бетанкур-Майерс, чье состояние оценивается в $45,6 млрд.

Но даже если Маккензи Безос получит лишь 1% от активов своего мужа, то она все равно войдет в клуб богатейших женщин планеты, отмечает Bloomberg. Как указывает агентство, большинство из 66 женщин, включенных в рейтинг 500 миллиардеров Bloomberg, получили свое состояние в результате смерти супруга или после развода. И лишь шесть женщин в списке заработали свои деньги самостоятельно.

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