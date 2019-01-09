Стиль жизни

Новости

Основатель Amazon Безос объявил о разводе после 25 лет брака

Богатейший человек планеты – основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе с женой Маккензи Безос. Об этом миллиардер сообщил в своем Twitter. Он добавил, что супруги давно не живут вместе.

Бизнесмен опубликовал в Twitter совместное с супругой заявление, в котором они сообщают, что расстаются друзьями. В сообщении отмечается, что после развода они продолжат сотрудничать в совместных проектах и инвестициях. «Нам невероятно повезло, что мы нашли друг друга, и мы глубоко благодарны друг другу за каждый год совместной жизни. Если бы мы знали, что наши дороги разойдутся через 25 лет, мы бы выбрали этот путь снова», – говорится в совместном заявлении.

Джефф Безос и Маккензи познакомились в 1992 г., когда работали вместе в нью-йоркском хедж-фонде. Пара поженилась в 1993 г. У супругов четверо детей. В 2017 г. они создали совместный благотворительный фонд Day One Fund.

Американский Forbes в марте 2018 г. оценивал состояние миллиардера в $112 млрд. 7 января Amazon обогнал Apple по рыночной капитализации и стал самой дорогой компанией в мире. Рыночная капитализация Amazon превысила $796 млрд, писала The Wall Street Journal.

Самые влиятельные люди мира по версии Forbes