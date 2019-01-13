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Bild узнала о письмах посла США немецким компаниям с угрозами санкций

Посол США в Берлине Ричард Гренелл направил письма ряду немецких компаний, в которых предупредил их о «значительном риске санкций» из-за строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает Bild, корреспонденты которой ознакомились с письмом. Речь идет о компаниях, которые участвуют в реализации проекта.

«Мы вновь подчеркиваем, что компании, участвующие в российском секторе экспорта энергии, занимаются тем, что связано со значительным риском санкций. В конечном счете фирмы, поддерживающие сооружение "Северного потока – 2", а также "Турецкого потока", активно подрывают безопасность Украины и Европы», – приводит Bild цитату из письма Гренелла.

Министерство иностранных дел Германии, комментируя эту информацию, заявило, что подобные действия со стороны американского посла противоречат дипломатическим нормам. При этом представитель Гренелла сказал, что письмо следует расценивать не как угрозу, а как «прозрачное послание американской политики».

Ранее немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники сообщило, что США могут ввести санкции против европейских строительных компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2». Эти меры могут коснуться группы Allseas со штаб-квартирой в Швейцарии и итальянской Saipem.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пойдет в обход транзитных государств – Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Оператор газопровода Nord Stream 2 AG принадлежит «Газпрому». В проекте участвуют пять европейских компаний: австрийская OMV, французская Engie, британско-голландская Shell и немецкие Wintershall и Uniper. Завершить строительство газопровода «Газпром» планирует к концу 2019 г.