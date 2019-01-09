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Handelsblatt пишет об угрозе санкций США в отношении Allseas и Saipem из-за Nord Stream 2

США могут ввести санкции против европейских строительных компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве Германии. Речь идет о группе Allseas со штаб-квартирой в Швейцарии и итальянской Saipem.

Соответствующие планы, по сведениям газеты, разрабатываются в Госдепартаменте. В Берлине проект активно критикует посол США Ричард Гренель, который ранее заявлял о том, что компании, участвующие в строительстве трубопровода «Северный поток – 2», «всегда находятся в опасности, так как санкции вполне возможны». В Saipem от комментариев отказались, в Allseas о подготовке санкций ничего не знают.

Итальянская Saipem уже выполнила свою часть работ, и санкции против нее трудно достижимы. На Allseas же приходится 90% работ, в том числе по укладке трубопровода на морском участке и санкции против нее могут иметь последствия, как для самой компании, так и для проекта. Это узкоспециализированная компания, которой сложно найти адекватную замену.

Издание отмечает, что правительство Германии «с большой озабоченностью» воспринимает попытки США остановить строительство «Северного потока — 2». Угроза санкций объясняется в том числе и изменениями во внутренней политике США. «Успех демократов на промежуточных выборах ограничил внутреннюю повестку дня Трампа», — говорит экс-советник по безопасности при прошлом вице-президенте Джо Байдене Джулианна Смит. Соответственно, Белый дом может уделять больше внимания внешне повестке.