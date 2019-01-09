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Handelsblatt пишет об угрозе санкций США в отношении Allseas и Saipem из-за Nord Stream 2

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США могут ввести санкции против европейских строительных компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве Германии. Речь идет о группе Allseas со штаб-квартирой в Швейцарии и итальянской Saipem.

Соответствующие планы, по сведениям газеты, разрабатываются в Госдепартаменте. В Берлине проект активно критикует посол США Ричард Гренель, который ранее заявлял о том, что компании, участвующие в строительстве трубопровода «Северный поток – 2», «всегда находятся в опасности, так как санкции вполне возможны». В Saipem от комментариев отказались, в Allseas о подготовке санкций ничего не знают.

Итальянская Saipem уже выполнила свою часть работ, и санкции против нее трудно достижимы. На Allseas же приходится 90% работ, в том числе по укладке трубопровода на морском участке и санкции против нее могут иметь последствия, как для самой компании, так и для проекта. Это узкоспециализированная компания, которой сложно найти адекватную замену.

Издание отмечает, что правительство Германии «с большой озабоченностью» воспринимает попытки США остановить строительство «Северного потока — 2». Угроза санкций объясняется в том числе и изменениями во внутренней политике США. «Успех демократов на промежуточных выборах ограничил внутреннюю повестку дня Трампа», — говорит экс-советник по безопасности при прошлом вице-президенте Джо Байдене Джулианна Смит. Соответственно, Белый дом может уделять больше внимания внешне повестке. 

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Бизнес
Новости

СМИ узнали о планах крупного китайского бренда Urban Revivo выйти на рынок России

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Крупная китайская сеть одежды и аксессуаров Urban Revivo планирует выйти на российский рынок в течение 2019 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на двух консультантов на рынке недвижимости.

По их словам, предположительно, первый магазин площадью 2 тыс. кв. м появится в Москве.

Urban Revivo специализируется на недорогой молодежной одежде. Средний чек составляет около 21 фунта (1,8 тыс. руб. по курсу 87,28 руб. за 1 фунт). В такой ценовой категории она выступит конкурентом H&M, New Yorker, Gloria Jeans, O`stin, Sela, Modis, Bershka.

В Urban Revivo на запрос «Коммерсанта» не ответили.

С момент появления бренда в 2006 г. в Китае открылось около 200 магазинов Urban Revivo. С 2018 г. она начала экспансию: первый магазин появился в Сингапуре, затем в Лондоне. До 2020 г. сеть планирует удвоить количество торговых точек, в том числе на рынках Японии, Западной Европы и Северной Америки.

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Экономика
Новости

Bloomberg узнал о стремлении Трампа заключить торговое соглашение с Китаем

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп стремится к заключению торговой сделки с Китаем в ближайшее время, чтобы оживить финансовые рынки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссии по этому вопросу в Белом доме.

1 декабря Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о 90-дневном перемирии, до истечения которого США не будут поднимать тарифы на китайский импорт с 10 до 25%. Однако с того момента индекс S&P 500 упал примерно на 8%. Стремление Трампа к соглашению с Китаем обусловлено его желанием сплотить рынки, отмечают собеседники агентства. Ранее он публично заявлял, о намерении заключить сделку, которая принесет пользу обеим сторонам, указывая при этом на замедление именно китайской экономики.

Торговые переговоры экспертов двух стран на уровне заместителей министров торговли проходят на китайской территории. Они были запланированы на 7-8 января, но в итоге их решили продлить еще на день. Собеседники агентства указывают на то, что это решение не было плановым: отправляясь на переговоры 8 января, американские чиновники покидали свои гостиничные номера с вещами. Итог дня Трамп подвел в своем твиттере, написав, что «переговоры с Китаем идут очень хорошо!».

В частном порядке представители администрации США в последние недели говорили о разочаровании спадом на рынке, столкнувшись с обеспокоенностью инвесторов от последствий торговых войн с Китаем. В числе сторонников скорейшего заключения соглашения собеседники называют министра финансов Стивена Мнучина, слухи об отставке которого появились на фоне обвала рынков в конце 2018 г., а также экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу. В торгпреде США Роберте Лайтхизере, ответственном за переговоры с Китаем, источники отмечают стремление к более жесткой позиции, в частности к решению проблем предполагаемой кражи интеллектуальной собственности и получении доступа к рынкам.

«В Белом доме есть много людей, которые хотели бы более продолжительного боя, но пока президент задал тон, и он говорит, что хочет заключить сделку. Итак, мы уже в пути», — заявил во Bloomberg TV гендиректор China Beige Book Леланд Миллер.

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Политика
Новости

Руководителем аппарата Пентагона стал бывший инвестбанкир

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Новым руководителем аппарата Министерства обороны США стал Эрик Чунинг, который занял место ушедшего в отставку Кевина Суини. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны США. Перестановки в Пентагоне происходят на фоне предстоящего в конце февраля ухода с руководящего поста военного ведомства Джеймса Мэттиса.

Чунинг работал в администрации США с октября 2017 г. заместителем помощника министра по промышленной политике. До прихода в Минобороны он был партнером в компании McKinsey & Company и инвестбанкиром в Morgan Stanley. После террористических актов 11 сентября 2001 г. он пришел в американскую армию, посещал кадетскую школу США, где был назначен офицером разведки.

Отставка действующего министра обороны Мэттиса была анонсирована в конце 2018 г. после объявления Белого дома о планах вывода американского контингента из Сирии. По этому вопросу у Мэттиса возникли разногласия с президентом США Дональдом Трампом. В своем письме об отставке, опубликованном в The Hill, шеф Пентагона указал на то, что у Трампа «есть право» работать с «министром обороны, который разделяет его взгляды», а ему самому следует покинуть администрацию. 

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Бизнес
Новости

Трамп заявил о гуманитарном кризисе в США из-за неконтролируемой миграции

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Президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации не стал объявлять в стране чрезвычайное положение, которое могло бы позволить ему добиться финансирования строительства стены на границе с Мексикой за $5,7 млрд без одобрения конгресса. Он призвал законодателей одобрить проект и обосновал свои требования, заявив, что на южных границах США «нарастает гуманитарный кризис и кризис безопасности». Выступление Трампа в прайм-тайм транслировали ведущие телекомпании США.

Президент привел статистику, показывающую рост преступности и убийств американцев в южных штатах из-за нелегальных мигрантов. Стоимость поступающих в США нелегальных наркотиков он оценил более чем в $500 млрд в год. Ответственность на кризис Трамп возложил на демократов в конгрессе, блокирующих строительство защитных сооружений и отказавшихся вести с ним переговоры до возобновления работы правительства. Ранее демократы в сенате пообещали блокировать любые законопроекты до тех пор, пока палата не одобрит проект бюджета для возобновления работы правительства.

Трамп заявил, что косвенно строительство защитной стены будет оплачено за счет подписанного с Мексикой торгового соглашения и произойдет это довольно скоро. Ситуацию с финансированием проекта «можно решить за 45 минут», - заявил президент, выразив надежду на то, что Белый дом и конгресс смогут подняться «над партизанской политикой».

Затраты на строительство стены стали причиной, по которой Белому дому и конгрессу не удалось согласовать проект бюджета. В результате в США частично приостановлена работа правительства, в неоплачиваемые отпуска отправлены около 800 000 госслужащих. Сегодня представители администрации США продолжат переговоры с законодателями.

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Политика
Новости

«Роскосмос» опроверг слухи о выходе из совместной с NASA лунной программы

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«Роскосмос» не планирует разрывать контакты с NASA из-за отмены приглашения в США руководителя госкорпорации Дмитрия Рогозина. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя «Роскосмоса» Владимира Устименко.

«Нет, все эти предположения о немедленном выходе из переговоров с NASA об участии в создании окололунной станции Gateway или отказе от других обязательств не имеют под собой основы. Мы намерены соблюдать все договоренности и следовать подписанным документам, а действовать зеркально в "Роскосмосе" пока не собираются», – подчеркнул Устименко.

В начале января руководство NASA решило отложить ранее запланированный на февраль визит в США гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Глава американского космического агентства Джим Брайденстайн объяснил это позицией нескольких американских сенаторов.

Сейчас Россия и США имеют несколько совместных космических проектов – программу освоения Луны, которая включает создание окололунной станции Gateway, программу МКС и проект исследования Венеры.

Ранее для визита Рогозина в США Брайденстайн добился временного снятия санкций с него американских санкций. Руководитель NASA отмечал, что приглашая российского коллегу, он думал, что «будет хорошо, если мир увидит, что страны, имеющие разногласия по другим проблемам, могут сотрудничать в космической сфере».

Политика
Новости

Лаос вернул России 30 танков Т-34

Ведомости
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Власти Лаоса вернули России 30 танков Т-34, говорится в сообщении Минобороны. До недавнего времени легендарная бронетехника времен Великой Отечественной войны стояла на вооружении армии республики.

Три десятка танков прибыли во Владивосток. Далее они будут доставлены железнодорожным транспортом в подмосковный город Наро-Фоминск. Договоренность о возвращении бронетехники была достигнута в ходе визита российского министра обороны Сергея Шойгу в Лаос в январе прошлого года.

Как отмечает Минобороны, танк Т-34 был технологическим прорывом для своего времени, машина обладает десятком рекордов, в том числе как самый массово выпускаемый танк в мире. 

В период с 1940 по 1946 гг. было выпущено более 58 000 единиц Т-34. По прошествии более 70 лет действующих образцов остается крайне мало. Переданную Лаосом технику планируется использовать при проведении Парадов Победы в городах России, для обновления музейных экспозиций, а также для съемок исторических фильмов о Великой Отечественной войне.

Парад Победы на Красной площади

Экономика
Новости

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России

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Российская экономика в 2019 г. вырастет на 1,5%, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ). Ранее эксперты финансового института ожидали, что ВВП России увеличится в этом году на 1,8%.

В то же время, по оценкам ВБ, в 2018 г. экономика России выросла на 1,6%, а не на 1,5%, как предполагалось в июне. В 2020 и 2021 гг., ожидают экономисты ВБ, российский ВВП увеличится на 1,8%

ВБ также ухудшил оценку роста мирового ВВП за 2018 г. – на 0,1 процентного пункта (п. п.) до 3% – и прогноз на 2019-2020 гг. (также на 0,1 п. п.). Эксперты полагают, что в 2019 г. мировая экономика увеличится на 2,9%, в 2020 и 2021 гг. – на 2,8%.

В январском докладе под названием «Перспективы омрачаются» ВБ предупреждает, что на развивающиеся страны (к ним относится Россия) окажет давление падение внешнего спроса, повышение стоимости заимствований и сохранение политической неопределенности. В итоге экономика этой группы стран в 2019 г. вырастет на 4,2%, что на 0,5 п. п. ниже предыдущего прогноза. Также ухудшение экономических темпов ВБ предсказывает для стран-экспортеров сырьевых товаров.

«По мере усиления экономических и финансовых трудностей в развивающихся странах текущие достижения в области сокращения масштабов бедности в мире могут оказаться под вопросом. Чтобы сохранить импульс развития, странам необходимо инвестировать в людей, способствовать инклюзивному росту и строить устойчивые общества», – приводит ВБ слова своего исполнительного директора Кристалины Георгиевой.

Политика
Новости

Демократы в конгрессе США оспорили снятие санкций с компаний Дерипаски

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Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США от Демократической партии призвали министерство финансов отложить снятие санкций с компаний российского миллиардера Олега Дерипаски. Текст письма представителей демократического большинства в палате министру финансов Стивену Мнучину опубликован на сайте комитета по иностранным делам.

«Мы требуем, чтобы вы встретились со всеми заинтересованными членами [палаты представителей] в соответствующей обстановке для всестороннего обсуждения всех аспектов соглашения, отмены санкций и влияния этих решений на усилия США по искоренению злонамеренной деятельности России против нашей страны», – говорится в письме.

В середине декабря американский минфин объявил о готовности в течение 30 дней снять санкции с компаний Дерипаски – En+, UC Rusal и «Евросибэнерго». Для этого бизнесмен должен отказаться от контроля над этими активами. Финальное решение о снятии санкций может быть принято, если конгресс не заблокирует инициативу Белого дома. 

Конгрессмены в письме Мнучину заявляют о своих опасениях относительно условий «сделки с российским олигархом». В частности, парламентарии указывают на то, что соглашение предусматривает сохранение за Дерипаской значительной доли в En+, а также возможность передачи части акций энерго-металлургической группы «связанному с Кремлем» и находящемуся под американскими санкциями банку ВТБ, отмечается в письме.

Авторы письма обращают внимание, что уведомление о намерении снять санкции было направлено в конгресс незадолго до прекращения работы правительства («шатдаун» начался в связи с тем, что законодатели не смогли согласовать проект бюджета). Это затрудняет рассмотрение вопроса, на что согласно закону «О противодействии противникам Америки» (CAATSA) отводится 30 дней, указывают конгрессмены.

Ранее лидер демократов в сенате (большинство в верхней палате конгресса занимают республиканцы) Чак Шумер сообщил о подготовке резолюции, направленной против снятия санкций с активов Дерипаски. 

 

Бизнес
Новости

Вылеты самолетов из лондонского аэропорта «Хитроу» приостановили из-за дрона

Ведомости
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Вылеты самолетов из крупнейшего лондонского аэропорта «Хитроу» приостановлены из-за дрона, сообщается в Twitter аэропорта.

«Мы реагируем на появление дрона в "Хитроу" и работаем вместе с полицией, чтобы предотвратить угрозу безопасности. В качестве меры предосторожности мы приостановили вылеты на время расследования. Мы приносим извинения пассажирам за возможные неудобства», – подчеркивается в сообщении.

19 декабря лондонский аэропорт «Гатвик» отменил все рейсы из-за беспилотников. В ночь на 20 декабря взлетно-посадочные полосы были открыты, однако спустя всего 45 минут вновь закрылись из-за возвращения дронов. 21 декабря аропорт возобновил работу, причем поначалу в ограниченном режиме.

Бизнес
Новости

Основатель Oracle раскрыл свою долю в Tesla

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Основатель Oracle Ларри Эллисон раскрыл свою долю в компании Tesla – она составляет 3 млн акций и оценивается в $1 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные, которые он направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Доля Эллисона в компании, таким образом, – 1,75%, что делает его вторым среди крупнейших индивидуальных инвесторов Tesla после Илона Маска. Он владеет акциями не напрямую, а через Lawrence J. Ellison Revocable Trust.

В декабре 2018 г. Эллисон вошел в совет директоров Tesla. Это произошло после того, как SEC обратилась в суд с иском против Маска из-за его сообщений в Twitter о планах сделать Tesla непубличной компанией и выкупить акции по $420 за бумагу – на 20% выше их котировок на тот момент. Регулятор обвинил Маска в мошенничестве из-за «вводящих в заблуждение» публикаций. Маск пошел на сделку с SEC, по условиям которой покинул пост председателя совета директоров Tesla.

Эллисону 74 года. Он – основатель Oracle, второго по величине доходов производителя программного обеспечения после Microsoft, и друг Маска. В 2014 г. Эллисон ушел в отставку с поста гендиректора корпорации. Американский Forbes в 2018 г. оценил его состояние в $58,5 млрд. Он занимает 10-е место в рейтинге богатейших людей планеты по версии журнала.

Бизнес
Новости

Сталь в США подешевела до уровня перед введением импортных пошлин

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В США сталь подешевела до уровня, который был зафиксирован еще до объявления о введении импортных пошлин, пишет Financial Times.

Горячекатаная сталь подорожала до исторического максимума в $920 за американскую тонну (около 907 кг) в июле 2018 г., на прошлой же неделе стоимость тонны этого металла была зафиксирована на уровне $725, цена упала на 21% с максимальных значений, свидетельствуют данные S&P Global Platts.

Снижение стоимости стали негативно влияет на бизнес американских сталелитейщиков, которым президент Дональд Трамп старался помочь с помощью введения пошлин на импорт стали, отмечает газета.

Крупнейший производитель стали в США Nucor 7 января объявил об инвестициях в производство в размере $1,35 млрд. Компания собирается построить завод на северо-востоке США и ввести его в эксплуатацию в 2022 г. Новое предприятие позволит трудоустроить около 400 местных жителей.

Президент Американского института чугуна и стали (AISI) Томас Гибсон считает, что решение Nucor отражает «импульс, который начинает набирать обороты в отрасли». По его словам, американские металлургические компании хотят довести объемы производства стали до уровня 2007-2009 гг. «Сейчас самое время плавить сталь в Америке», — сказал он.

Как отмечает FT, падение цен на сталь в Китае и Европе говорит о том, что давление на отрасль является глобальным явлением. Американская промышленность по-прежнему тесно связана с мировыми рынками стали. По данным AISI, в январе - ноябре 2018 г. импорт стали занимал 23% стального рынка США, в аналогичном периоде 2017 г. этот показатель составлял 27%.

Несмотря на то что США закупают крайне мало китайской стали, на Китай приходится около 50% мирового производства и потребления стали.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

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