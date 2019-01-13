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В «Шереметьево» самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет чешской авиакомпании Smartwings при вылете из московского аэропорта «Шереметьево» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщают информационные агентства.

Как рассказал «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах, самолет должен был вылететь в Прагу, на его борту находились 40 человек, никто не пострадал. «Экипаж не удержал самолет, и тот отнесло на 100 метров влево от полосы», – сказал собеседник агентства.

После инцидента пассажиры были эвакуированы, а борт будут вытаскивать тягачом, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в диспетчерских службах.

Речь идет о самолете Boeing-737, уточняет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Он подтвердил, что на борту находились 40 человек, включая экипаж. Никто не пострадал. Технические службы осматривают лайнер на предмет повреждений.

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