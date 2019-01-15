В движении поездов метро Москвы произошел второй сбой за утро

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Авен назвал непродуктивными вложения в церковь по сравнению с образованием

Председатель совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен непродуктивными большие вложения в церковь по сравнению с инвестициями в образование. Сам он привлекает в образование «миллионы долларов», отметил банкир.

«Те цифры, что нам показали здесь — они плохие. То, что люди вкладывают в церковь, извиняюсь, конечно, я человек невоцерковленный... то, что вкладывают в церковь значительно больше, чем в образование — вообще говоря, это не очень продуктивно... Но в хоккей точно вкладывают больше, чем в образование», — сказал Авен во время делового завтрака Forbes на Гайдаровском форуме.

«Я занимаюсь фандрайзингом для РЭШ. Российская экономическая школа — лучшее с большим отрывом экономическое образование в стране, единственное, которое выдерживает сопоставление с западными вузами в полной мере. Единственное. Оттуда люди уезжают в Гарвард и Принстон каждый год учиться там потом. Вот мы ходим с протянутой рукой, мало того что сами собираем деньги, но пытаемся собрать деньги с частных лиц. Давать деньги никто не хочет», — рассказал Авен.

По его словам, удалось собрать эндаумент-фонд объемом лишь $30 млн. «Но это $30 млн на экономическое образование здесь и $30 млрд — эндаумент Гарварда... Конечно, трудно конкурировать», — отметил банкир.

Он отметил, что инвестиции в образование обычно не связаны с желанием получить возврат этих инвестиций. «Никто не будет вкладывать деньги, чтобы заработать деньги... мы найдем, на чем заработать деньги без образования», — заметил бизнесмен. «Единственный стимул вкладывать в образование — это моральный долг, отношение к стране и своим собственным учителям. Вот я вкладываю деньги в Российскую экономическую школу, потому что я всем, что я знаю, я обязан академику Шаталину, академику Петракову и тем, кто меня учил», — сказал Авен.

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