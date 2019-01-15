Бизнес

Новости

Туроператоры назвали самое дорогое путешествие в 2018 году

Ассоциация туроператоров России (АТОР) представила рейтинг самых дорогих туров, которые приобрели российские туристы в 2018 г. Всего в списке оказалось 15 путешествий по России и за границу.

Самой дорогой поездкой в рейтинге оказалось путешествие по России за 35 млн руб. для семьи из пяти человек. Таким образом, цена тура для одного человека – 7 млн руб. В цену входила перевозка, проживание, питание, экскурсионная программа и другие услуги, отмечает АТОР. Ассоциация не стала раскрывать точный маршрут и длительность путешествия.

На втором месте в списке – поездка в Турцию для семьи из трех человек. Они заплатили за каждого более 3,3 млн руб., эта сумма не включала перелет, следует из данных АТОР. На третьем месте рейтинга оказалось сразу три тура для разных семей – во Францию, Италию и на Мальдивы. Эти поездки обошлись в 1,8 млн руб. на человека, говорится в сообщении.

Топ-5 рейтинга замыкают путешествия на Мальдивы и во Францию. Первое обошлось паре туристов в 1,76 млн руб. на человека, а второе приобрела семья из пяти человек, заплатив по 1,63 млн руб. за каждого.

Самый дорогой тур в рейтинге оказался не единственным туром по России в списке. Кроме него, на 11-м месте 25-дневная поездка пары россиян в Сочи с размещением в отеле Swissotel Resort Sochi Kamelia. Путешествие обошлось туристам в 1,25 млн руб. за каждого без перелета, отмечает АТОР. На 15-м месте – круиз на теплоходе по маршруту Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Самара – Волгоград – Астрахань – Саратов – Ульяновск – Чебоксары – Рыбинск – Москва. В это путешествие поехали двое, заплатив по 300 000 руб., пишет ассоциация туроператоров.

Кроме того, в рейтинг самых дорогих путешествий российских туристов вошли поездки в Таиланд, Индию, на Мадагаскар, в Антарктиду, Париж и др. АТОР составил список на основе данных туроператоров, которые входят в ассоциацию. Места в рейтинге присваивались исходя из стоимости тура на одного человека.

Instagram составил топ-10 самых популярных городов мира