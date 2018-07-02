Три российских отеля признаны лучшими в Европе

Крымский Mriya Resort & Spa завоевывает награды World Travel Awards четвертый раз подряд Mriya Resort & Spa

Организаторы премии World Travel Awards, профессиональной награды в сфере туристического рынка, объявили победителей по Европе. В нескольких номинациях отмечены представители России. Санкт-Петербург признан самым привлекательным культурно-туристическим и круизным направлением. Авиакомпанию «Аэрофлот» отметили как лучший бренд, лучший бизнес-класс и лучшую авиакомпанию для путешествий в Азию. Санкт-петербургский отель Radisson Royal Hotel победил в категории знаковых отелей-достопримечательностей, а московский Swissôtel Krasnye Holmy - в категории бизнес-отелей класса люкс. Сразу четыре премии присудили крымскому курорту Mriya Resort & Spa (на сайте World Travel Awards его территориальная принадлежность России или Украине, как и в прошлом году, не обозначена). Его назвали лучшим курортным комплексом для отдыха, лучшим оздоровительным семейным комплексом, лидирующим курортом для конференций и самым динамично развивающимся туристическим проектом.

Петербургский Radisson Royal Hotel и московский Swissôtel Krasnye Holmy побеждают на европейском уровне впервые, остальные награжденные уже признавались лучшими. Санкт-Петербург выигрывает World Travel Awards четвертый год подряд. Ранее он признавался лидирующим культурно-туристическим направлением мира, лучшим туристическим направлением Европы и самым привлекательным городским направлением Европы. «Аэрофлот» в прошлом году также награждали за лучший бизнес-класс и лучший бренд.

Mriya Resort & Spa, расположенный в Крыму санаторно-курортный комплекс, построенный по проекту архитектора сэра Нормана Фостера и профинансированный Сбербанком, также уже завоевывал World Travel Awards. В 2014 г. его наградили как лучший новый европейский курорт, затем - как лучший в Европе и лучший в мире. Стоимость курорта, включающего 422 номера и виллы и расположенного на территории 27 га, составила $300 млн. В пиковые месяцы в Mriya Resort недостаток номеров, в марте – загрузка 80%, а в низкий сезон - порядка 50%, рассказывал в интервью «Ведомостям» Грант Бабасян, генеральный директор Mriya Resort & Spa. По его словам, курорт реализует специальную маркетинговую программу по продвижению в Европе, но основными клиентами остаются россияне. Успех этого года в Mriya Resort & Spa связывают с развитием курорта. Например, в этом году на курорте заработали новый косметологический центр, самый большой в России японский сад и большой детский парк, готовится к открытию бальнеологический комплекс, уточняет генеральный менеджер курорта Самвел Саруханян.

Премии World Travel Awards присуждаются более чем в 100 номинациях. Среди других европейских победителей - Lufthansa (лучшая авиакомпания), Лиссабон (лучшее городское направление), турецкий Conrad Istanbul Bosphorus (лучший городской отель), The Peninsula в Париже (лучший отель класса люкс), лондонский Hilton Bankside (лучший бизнес-отель), швейцарский Bürgenstock Hotel (лучший новый отель) и греческий Lesante Blu Exclusive Beach Resort (лучший новый курорт).

Премия World Travel Awards учреждена в 1993 г. Ее победителей выявляют в два этапа. Номинантов отбирают онлайн-голосованием, затем лучших выбирает жюри, состоящее из профессионалов туристической отрасли, представителей профильных СМИ и публики. Первичную заявку на участие в премии отели и другие участники подают самостоятельно. Сначала выбирают победителей отдельно по каждому континенту, затем проводится финальная церемония, где определяют лучших в мире. В этом году итоговое награждение пройдет в декабре в Лиссабоне.