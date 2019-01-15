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Бизнес
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Минэкономразвития предложило обложить нефтяные скважины налогом на недвижимость

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Минэкономразвития подготовило законопроект, обязывающий нефтяников платить налог на недвижимость со скважин, сообщил замминистра финансов Илья Трунин в интервью журналу «Бюджет».

«Минэкономразвития предлагает законодательно закрепить, что все добывающие скважины независимо от того, когда они поставлены на учет и как оформлены, являются объектами недвижимого имущества и в соответствии с Налоговым кодексом должны быть включены в налоговую базу», — сказал Трунин.

С 2019 г. в России отменен налог на движимое имущество организаций. Добывающие нефтяные скважины учитываются как объекты движимого имущества, и сейчас с них не уплачивается налог. «Хотя очевидно, что нефтяная скважина не может быть перенесена без существенного ущерба для нее, а это не соответствует определению движимого имущества», — отмечает Трунин.

Во время обсуждения закона об отмене налога на движимое имущество спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обращала внимание на то, что в действующем законодательстве нет четкого понятия движимого имущества. По ее словам, в одних регионах нефтяные вышки относятся к движимому имуществу, в других — к недвижимому.

Поправки Минэкономразвития уточнят определение недвижимости и учета прав на недвижимое имущество, в результате чего законодательство будет усовершенствовано, указывает Трунин. «Сейчас ведь не возникает проблема маскировки автомобиля под другое имущество. Эксплуатация автомобиля без государственной регистрации в России запрещена. В отношении объектов недвижимого имущества все должно быть точно так же, и мы идем к этой системе», — заключил Трунин.

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Финансы
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Минфин не исключил неденежной докапитализации Промсвязьбанка

Ведомости
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Промсвязьбанк могут докапитализировать в 2019 году, причем рассматривается и неденежное пополнение капитала, рассказал сегодня замминистра финансов Алексей Моисеев. «Обсуждалось (увеличение капитала), но в бюджете ничего не стоит. Есть разные варианты, не только денежные», — цитирует Моисеева «Интерфакс». 

Он отказался уточнить, о каких именно инструментах докапитализации идет речь.

О том, что банк обсуждает с правительством возможность докапитализации, в декабре говорил его  предправления Петр Фрадков. «Пока такой острой необходимости нет. В 2018 году все решения приняты, я могу сказать, что 25 млрд рублей были дополнительно выделены», — сказал Фрадков.

Промсвязьбанк, будущий опорный банк российского оборонно-промышленного комплекса и госзаказа в условиях внешних санкций, санируется с декабря 2017 года. Первоначально он  был передан в Фонд консолидации банковского сектора, затем перешел в собственность Росимущества. Банк может получить от других кредитных организаций на баланс до 1 трлн рублей кредитов, выданных санкционным предприятиям из сферы ОПК.

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Бизнес
Новости

«Почта России» объяснила продажу пива в отделениях

Ведомости
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«Почта России» начала продавать пиво в своих отделениях для борьбы с некачественным алкоголем и суррогатами. Об этом рассказал пресс-секретарь компании Даниил Скидан.

Ежегодно более 1200 человек становятся жертвами некачественного алкоголя и его суррогатов, приводит данные Роспотребнадзора пресс-секретарь «Почты России». По его словам, сейчас слабоалкогольную продукцию продают в 3200 почтовых отделениях в 41 филиале. Основной упор сделан на сельские отделения почтовой связи, которые предоставляют населению доступ к качественной, сертифицированной алкогольной продукции, говорит он. «Почта России» не будет продавать крепкий алкоголь, говорит Скидан.

Ранее в группе жителей Мурманска в «В контакте» появилась информация о том, что в отделениях «Почты России» начали продавать пиво. На фотографии видно, что оно выставлено у стойки работника отделения, где обычно продают конверты, календари, газеты и др.

В прошлом году «Почта России» начала открывать магазины «Магнит» в своих отделениях. Пилотный проект работал в 14 стационарных отделениях и в одном передвижном в трех регионах: Москве, Краснодарском крае, Ивановской и Рязанской областях. По итогам тестирования его признали успешным. В 2019 г. компании откроют как минимум 2000 розничных точек в отделениях.

Названы самые трезвые регионы России

Бизнес
Новости

Минобороны отсудило у «Звездочки» 17 млн рублей по иску на 3,7 млрд рублей

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с северодвинского АО «Центр судостроения «Звездочка» в пользу Минобороны около 17 млн руб. по иску на более чем 3,7 млрд руб., сообщает «РИА Новости».

В иске, направленном в арбитраж в январе 2018 г., Минобороны потребовало с предприятия неустойку за нарушение сроков выполнения работ по госконтракту на сервисное обслуживание кораблей Северного флота в 2014–2016 гг. Представитель истца пояснял в суде, что в течение трех лет работы выполнялись с нарушением предусмотренных контрактом сроков.

Ответчик иск не признал. По словам представителя «Звездочки», часть работ выполнялась с задержкой, поскольку заказчик сам не вовремя утверждал соответствующие протоколы. В частности, ответчик не признал расчет истцом неустойки по обслуживанию крейсера «Адмирал Кузнецов», «так как Министерство обороны также не выполняло свои обязательства».

По условиям контракта «Звездочка» ежегодно осуществляет ремонт 300 кораблей. Предприятие входит в состав Объединенной судостроительной корпорации. Компания занимается ремонтом, модернизацией, переоборудованием и утилизацией кораблей, судов и иной морской техники любого класса и назначения, в том числе и с ядерными силовыми установками.

Политика
Новости

Основатель Huawei впервые ответил на обвинения в шпионаже в адрес компании

Ведомости
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Основатель китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, 74-летний миллиардер Жэнь Чжэнфэй, впервые за последние четыре года выступил с публичным заявлением для иностранных СМИ, сообщает агентство Bloomberg. Американский Forbes оценивает его состояние в $2 млрд. Последний раз бизнесмен общался с иностранной прессой в 2015 г.

В ходе круглого стола в китайском Шэньчжэне бизнесмен отверг обвинения в том, что китайское правительство использует его компанию для шпионажа за западными правительствами. Чжэнфэй подчеркнул, что не поддерживает регулярные связи с Пекином, а его технологическая империя переживает крупнейший кризис за годы своего существования. «Я люблю свою страну, я поддерживаю коммунистическую партию. Но я не сделаю ничего, чтобы навредить миру», — отметил миллиардер. Он добавил, что не видит тесной связи между своими личными политическими убеждениями и бизнесом Huawei.

В то же время Чжэнфэй назвал американского лидера Дональда Трампа «великим президентом». Он отметил потенциал в отношениях компании с администрацией президента США и подчеркнул, что отклонит любой запрос Пекина о предоставлении конфиденциальной информации о клиентах Huawei. Чжэнфэй добавил, что возьмет паузу в вопросе, связанном с судьбой финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанной ранее в Канаде. Мэн — старшей дочери бизнесмена — грозит экстрадиция в США по обвинению в мошенничестве с целью избежать американских санкций против Ирана.

Ваньчжоу задержали в Ванкувере по запросу Вашингтона в декабре 2018 г. Она была арестована. Позже топ-менеджера Huawei отпустили из-под стражи под залог в $7,5 млн. В январе этого года спецслужбы Польши также сообщили о задержании одного из директоров польского отдела Huawei, гражданина Китая Ван Вэйцзина. Его арестовали по подозрению в шпионаже в пользу китайского правительства. Huawei заявила, что предполагаемые действия Вэйцзина не имеют отношения к компании, и уволила его.

Бизнес
Новости

Туроператоры назвали самое дорогое путешествие в 2018 году

Ведомости
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Ассоциация туроператоров России (АТОР) представила рейтинг самых дорогих туров, которые приобрели российские туристы в 2018 г. Всего в списке оказалось 15 путешествий по России и за границу.

Самой дорогой поездкой в рейтинге оказалось путешествие по России за 35 млн руб. для семьи из пяти человек. Таким образом, цена тура для одного человека – 7 млн руб. В цену входила перевозка, проживание, питание, экскурсионная программа и другие услуги, отмечает АТОР. Ассоциация не стала раскрывать точный маршрут и длительность путешествия.

На втором месте в списке – поездка в Турцию для семьи из трех человек. Они заплатили за каждого более 3,3 млн руб., эта сумма не включала перелет, следует из данных АТОР. На третьем месте рейтинга оказалось сразу три тура для разных семей – во Францию, Италию и на Мальдивы. Эти поездки обошлись в 1,8 млн руб. на человека, говорится в сообщении.

Топ-5 рейтинга замыкают путешествия на Мальдивы и во Францию. Первое обошлось паре туристов в 1,76 млн руб. на человека, а второе приобрела семья из пяти человек, заплатив по 1,63 млн руб. за каждого.

Самый дорогой тур в рейтинге оказался не единственным туром по России в списке. Кроме него, на 11-м месте 25-дневная поездка пары россиян в Сочи с размещением в отеле Swissotel Resort Sochi Kamelia. Путешествие обошлось туристам в 1,25 млн руб. за каждого без перелета, отмечает АТОР. На 15-м месте – круиз на теплоходе по маршруту Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Самара – Волгоград – Астрахань – Саратов – Ульяновск – Чебоксары – Рыбинск – Москва. В это путешествие поехали двое, заплатив по 300 000 руб., пишет ассоциация туроператоров.

Кроме того, в рейтинг самых дорогих путешествий российских туристов вошли поездки в Таиланд, Индию, на Мадагаскар, в Антарктиду, Париж и др. АТОР составил список на основе данных туроператоров, которые входят в ассоциацию. Места в рейтинге присваивались исходя из стоимости тура на одного человека.

Instagram составил топ-10 самых популярных городов мира

Политика
Новости

Задержанным в Керченском проливе украинским морякам продлили арест

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Лефортовский суд Москвы сегодня продлил арест украинским морякам, задержанным российскими пограничниками 25 ноября 2018 г. в Керченском проливе, до 24 апреля, сообщил из суда корреспондент ТАСС. По состоянию на 15.50 мск суд продлил арест восьмерым из 24 задержанных моряков: это Роман Мокряк, Андрей Опрыско, Евгений Семидоцкий, Сергей Цыбизов, Богдан Головаш, Сергей Попов, Владимир Терещенко и Андрей Шевченко. После этого суд объявил перерыв на обед.

Рассмотрение ходатайств о продлении ареста украинцам проходило в суде в закрытом режиме по просьбе следователей ФСБ. В зале присутствовали родственники украинских военнослужащих и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова.

В конце ноября 2018 г. российские пограничники задержали на подходе к Керченскому проливу украинский буксир «Яны Капу» и бронекатера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. При задержании был применен навал на украинские корабли и оружие, трое украинцев ранены. Корабли отконвоировали в Керчь.

Впоследствии суды Керчи и Симферополя арестовали 24 украинцев по обвинению в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения» (ч. 3 ст. 322 УК). По информации следствия, двое из них — сотрудники СБУ Украины.

Инцидент стал для президента Украины Петра Порошенко поводом для введения военного положения на части территории Украины сроком на месяц.

Арестованные моряки заявили российским следователям, что считают себя военнопленными, и отказались от дачи показаний.

Задержанные корабли ВМС Украины доставлены в Керчь

Выбор редактора
Технологии
Новости

Tesla пообещала Model 3 за взлом программного обеспечения электромобиля

Ведомости
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Tesla пообещала подарить электромобиль Model 3 тому, кто сможет найти уязвимости в программном обеспечении машины и взломать его, сообщает агентство Bloomberg.

Попробовать свои силы во взломе электромобилей Tesla специалисты по кибербезопасности смогут на ежегодном соревновании Pwn2Own в Ванкувере (Канада).

Производитель электромобилей запустил программу вознаграждения клиентов за обнаружение уязвимостей в его программном обеспечении в 2014 г. Это обычная практика на рынке технологий, но редкая в автомобильном бизнесе. «Ситуация меняется по мере того, как все больше автомобилей подключается к интернету, что делает их уязвимыми для взлома», — поясняет Bloomberg.

Вице-президент по программному обеспечению для электромобилей Tesla Дэвид Лау в беседе с агентством подчеркнул, что компания разрабатывает свои автомобили по «наивысшим во всех отношениях стандартам безопасности». По этой причине компания особенно ценит сотрудничество с сообществом исследователей в области кибербезопасности, добавил он.

Как выглядят грузовик и спорткар Tesla

Экономика
Новости

Силуанов не исключил сокращения надзорных требований к бизнесу вдвое

Ведомости
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Объявленная премьером Дмитрием Медведевым оптимизация надзорного законодательства может сократить требования к бизнесу в два раза, сообщил журналистам первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

«Надеюсь, что половина требований сократится», – сказал Силуанов журналистам в кулуарах Гайдаровского форума (цитаты по ТАСС). «Правительство подняло вопрос о реформе контрольно-надзорной деятельности. Это очень серьезно, так как бизнес сталкивается постоянно с массой проверок, не только налоговых. Эти неурегулированные требования со стороны надзоров мешают и создают нервозность бизнеса», – указал Силуанов.

Поэтому Медведев предложил «провести черту», проанализировать весь пласт контрольно-надзорного законодательства, отмести «все старое, что мешало бизнесу» и создать новое законодательство, отметил Силуанов. Он назвал предложение Медведева «серьезным шагом на пути к тому, чтобы сделать реновацию в мышлении предпринимателей».

Медведев предложил запустить механизм так называемой регуляторной гильотины, предусматривающий отмену всех обязательных требований к бизнесу, которые не будут одобрены или изменены. Актуализировать надзорные требования планируется к 1 февраля 2020 г.

Технологии
Новости

Роскомнадзор снова потребовал от Google подключить фильтрацию контента

Ведомости
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Сегодня Роскомнадзор снова потребует от Google подключиться к российскому реестру запрещенных сайтов для фильтрации поисковой выдачи, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский. Если в течение месяца подключения не произойдет, поисковику грозит новый штраф.

По словам Ампелонского, Роскомнадзор намерен «повторить весь цикл действий», связанных с подключением компании Google к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей Единый реестр запрещенных в России сайтов. «Наша цель – добиться от компании Google начала фильтрации поисковой выдачи», – подчеркнул пресс-секретарь Роскомнадзора.

«В конце февраля мы намерены зафиксировать, подключилась ли компания Google к ФГИС, начала фильтрацию или не начала в установленные законом сроки», – сказал Ампелонский. Если Google не выполнит требования, Роскомнадзор инициирует новое административное дело в соответствии с КоАП, по которому штраф может составить от 500 000 до 700 000 руб.

Диалог Роскомнадзора и Google не прекращается, отметил пресс-секретарь ведомства.

«Предыдущий этап нашего взаимодействия окончился административным штрафом в размере 500 000 руб. Это было связано с тем, что фильтрации по той базе url, которую мы передали и которая содержит примерно 120 000 url, внесенных в Единый реестр запрещенной информации, по поисковой выдаче Google фильтрации мы не фиксируем», – отметил Ампелонский.

По закону об анонимайзерах, вступившему в силу в ноябре 2017 г., поисковые системы обязаны по требованию Роскомнадзора подключаться к ФГИС, где собраны все запрещенные в России сайты, чтобы своевременно их блокировать. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволяют штрафовать поисковики за выдачу ссылок на запрещенные сайты, вступили в силу минувшим летом. Штраф за выдачу ссылок на сайты, заблокированные по решению суда, по закону составляет 3000–5000 руб. для граждан, 30 000–50 000 руб. – для должностных лиц и 500 000–700 000 руб. – для юрлиц. Аналогичные штрафы распространяются и на провайдеров хостингов или лиц, размещающих в сети анонимайзеры и VPN-сервисы, если они вовремя не предоставят Роскомнадзору по его запросу сведения об их владельцах.

В октябре 2018 г. Роскомнадзор направил в Google требование о подключении к ФГИС, но интернет-компания это требование не выполнила.

Технологии
Новости

Американский инвестиционный фонд увеличил долю в «Яндексе» втрое

Ведомости
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Семейство фондов Oppenheimer нарастило свою долю в компании «Яндекс» с 1,8% до 6,41%, следует из документов OppenheimerFunds на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Соответствующий документ был опубликован 14 января.

В материалах OppenheimerFunds говорится, что по состоянию на 31 декабря 2018 г. фонду принадлежало 18,365 млн акций «Яндекса». На закрытии торгов в США в понедельник, 14 января, ценные бумаги «Яндекса» стоили $29,55 за акцию. Таким образом, пакет OppenheimerFunds в «Яндексе» оценивается в $542,7 млн, отмечает «Интерфакс».

«Мы не комментируем такие события», — сообщила RNS пресс-служба «Яндекса».

OppenheimerFunds — крупное инвестиционное семейство фондов в США. Источники «Ведомостей» в 2012 г. говорили, что OppenheimerFunds покупали акции «Яндекса» еще в ходе IPO компании, прошедшего в мае 2011 г. В конце 2015 г. OppenheimerFunds вышли из капитала «Яндекса», хотя до этого семейство фондов являлось крупнейшим портфельными держателем акций интернет-компании. В конце 2017 г. OppenheimerFunds вновь приобрели 5,11 млн акций (1,8%) «Яндекса».

Что сейчас находится на месте будущей штаб-квартиры «Яндекса»

Авто
Новости

«АвтоВАЗ» рассказал об устранении последствий аварии на производстве

Ведомости
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«АвтоВАЗ» устранил последствия аварии на магистральном трубопроводе, из-за которой компания частично приостановила производство, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя. «Авария ликвидирована. Идет заполнение технологии производства», – сказал собеседник агентства.

В понедельник, 14 января, «АвтоВАЗ» приостановил линию конвейера ПАП B0 (производство автомобилей на платформе B0) из-за прорыва трубы магистрального водопровода. Представитель независимого профсоюза работников автозавода «Единство» Леонид Емшанов уточнял, что сотрудников первой смены распустили по домам.

На линии B0 «АвтоВАЗ» выпускает имеющие общую платформу автомобили Lada Xray, Lada Largus, а также автомобили альянса Renault-Nissan – Renault Logan, Renault Sandero и др. На СКП производятся автомобили семейства Lada 4X4, на СКП Kalina – Lada Granta и автомобили бренда Datsun (производство Lada Kalina прекращено в 2018 г.), на ПАП B0 – Lada Xray, Lada Largus, а также автомобили альянса Renault-Nissan.

Как будет выглядеть новая Lada 4x4

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