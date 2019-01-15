Бизнес

Новости

Минэкономразвития предложило обложить нефтяные скважины налогом на недвижимость

Минэкономразвития подготовило законопроект, обязывающий нефтяников платить налог на недвижимость со скважин, сообщил замминистра финансов Илья Трунин в интервью журналу «Бюджет».

«Минэкономразвития предлагает законодательно закрепить, что все добывающие скважины независимо от того, когда они поставлены на учет и как оформлены, являются объектами недвижимого имущества и в соответствии с Налоговым кодексом должны быть включены в налоговую базу», — сказал Трунин.

С 2019 г. в России отменен налог на движимое имущество организаций. Добывающие нефтяные скважины учитываются как объекты движимого имущества, и сейчас с них не уплачивается налог. «Хотя очевидно, что нефтяная скважина не может быть перенесена без существенного ущерба для нее, а это не соответствует определению движимого имущества», — отмечает Трунин.

Во время обсуждения закона об отмене налога на движимое имущество спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обращала внимание на то, что в действующем законодательстве нет четкого понятия движимого имущества. По ее словам, в одних регионах нефтяные вышки относятся к движимому имуществу, в других — к недвижимому.

Поправки Минэкономразвития уточнят определение недвижимости и учета прав на недвижимое имущество, в результате чего законодательство будет усовершенствовано, указывает Трунин. «Сейчас ведь не возникает проблема маскировки автомобиля под другое имущество. Эксплуатация автомобиля без государственной регистрации в России запрещена. В отношении объектов недвижимого имущества все должно быть точно так же, и мы идем к этой системе», — заключил Трунин.

Начало пенсионной реформы, рост НДС и новый дачный закон. Что изменится с нового года