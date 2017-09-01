Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4398 от 01.09.2017 под заголовком: Порочный налог

Бизнесу не придется платить налог с оборудования

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Минэкономразвития опубликовало проект поправок в Налоговый кодекс об отмене с 2018 г. налога на движимое имущество бизнеса. Идея обсуждалась на совещании у президента 24 августа. Министр экономического развития Максим Орешкин назвал этот налог «порочным»: он дестимулирует инвестиции. Президент Владимир Путин ответил, что сам это понял, пока спорил с министром финансов Антоном Силуановым: если сохранить налог, бюджет временно выиграет, но проиграют инвестиции, в конечном итоге не будет других налогов.

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