Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4393 от 25.08.2017 под заголовком: Безналоговая модернизация

Минэкономразвития предложило отменить налог на движимое имущество

Минфин против: это сократит доходы регионов

Минэкономразвития предлагает отменить налог на движимое имущество компаний с 2018 г. Льгота по налогу на движимое имущество была введена в конце 2012 г. и касалась имущества, поставленного на баланс после 2013 г. Правительство рассчитывало таким образом стимулировать модернизацию и покупку нового оборудования. Это был своеобразный маневр, напоминает Вадим Зарипов из «Пепеляев групп»: налог на недвижимость должен был по факту увеличиться, поскольку его должны были начать рассчитывать с кадастровой стоимости, но отменялся налог на движимое имущество.

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