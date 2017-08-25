Статья опубликована в № 4393 от 25.08.2017 под заголовком: Безналоговая модернизация
Минэкономразвития предложило отменить налог на движимое имущество
Минфин против: это сократит доходы регионов
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Чтобы стимулировать компании активнее инвестировать в модернизацию своих производств, Минэкономразвития предлагает освободить их от налогов
Евгений Разумный / Ведомости
Минэкономразвития предлагает отменить налог на движимое имущество компаний с 2018 г. Льгота по налогу на движимое имущество была введена в конце 2012 г. и касалась имущества, поставленного на баланс после 2013 г. Правительство рассчитывало таким образом стимулировать модернизацию и покупку нового оборудования. Это был своеобразный маневр, напоминает Вадим Зарипов из «Пепеляев групп»: налог на недвижимость должен был по факту увеличиться, поскольку его должны были начать рассчитывать с кадастровой стоимости, но отменялся налог на движимое имущество.
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