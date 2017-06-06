Российский бизнес снова – спустя 15 лет – может получить инвестиционную льготу

Модернизация оборудования даст налоговый выигрыш Руслан Кривобок / РИА Новости

«Ведомости» выяснили, как будет работать инвестиционная льгота, обещанная премьер-министром Дмитрием Медведевым в апреле всем компаниям, вкладывающимся в модернизацию. Предложения Минфин уже внес в правительство («Ведомости» ознакомились с проектом поправок в Налоговый кодекс, их подлинность подтвердил федеральный чиновник), говорил министр Антон Силуанов.

Льгота касается инвестиций, направленных на покупку, модернизацию, реконструкцию производства – кроме расходов на его ликвидацию. Эти расходы будут напрямую уменьшать сам налог на прибыль. Уникальный механизм налогового стимулирования, говорит Вадим Зарипов из «Пепеляев групп». Общий налог на прибыль может быть уменьшен максимум на 50%. Его региональная часть (17% из 20% до 2019 г., с 2020 г. – 18%) – не больше чем на 45% расходов, вычет не может превысить разницу между общей суммой налога и налога, рассчитанного по ставке 5%. Это нужно, чтобы вычет не оказался больше, чем весь налог, объясняет директор Deloitte Василий Марков. Федеральную часть налога компания может уменьшить на 5% расходов, для нее ограничений нет – она может быть снижена до нуля. Регионы смогут сами решить, будут ли они вводить у себя такую льготу.

Льгота будет действовать до конца 2027 г. Компании хотят быстрее списывать расходы на капитальные вложения, на это и направлен законопроект, передал через пресс-службу директор департамента Минфина Алексей Сазанов.

Бюджету льгота станет дорого – 1,4 трлн руб. в год, такова оценка Минфина, ссылающегося на экспертов, из них 1,2 трлн теряют регионы. Источники финансирования потерь бюджетов определить сейчас невозможно, признается Минфин в финансово-экономическом обосновании проекта.

Ограничений по отдельным отраслям нет, но распространяться льгота будет только на оборудование 3–7-й амортизационных групп (здания, машины, транспорт, оборудование со сроком использования от 3 до 20 лет). Компания должна выбрать, получать налоговый вычет или пользоваться амортизацией, иначе сумма инвестиций уменьшала бы налог дважды. Если выбрать вычет, отказаться от него можно только спустя три года. Проверить, может ли компания претендовать на вычет, налоговики смогут во время камеральных проверок, сказано в законопроекте. Рисков нет, компании уже должны вести учет основных средств для распределения полученной прибыли между регионами, где работает компания, объясняет Сазанов.

Мера очень полезна, особенно из-за права регионов с 2018 г. отказаться от льготы по налогу на движимое имущество, говорит налоговой менеджер крупной компании. Но максимально использовать ее смогут только компании с существенной прибылью и свободными деньгами для инвестиций, предупреждает партнер KPMG Нина Гулис. Для них вычет выгоднее, согласен партнер EY Иван Родионов, за счет амортизации налог можно уменьшить только на 20%. Новым площадкам вычет, наоборот, не нужен, прибыль у них обычно появляется только через несколько лет, говорит Марков.

Но если компания получила убыток, льгота сгорает – перенести вычет на следующий год нельзя. Это помешает бизнесу планировать налоговую нагрузку, отмечает Гулис.

В 2016 г. финансы компаний начали восстанавливаться – за год прибыль за вычетом убытков (без убытков малого бизнеса, банков, страховщиков и бюджетных учреждений) выросла на 37% по сравнению с 2015 г., по данным Росстата, а за IV квартал – более чем вдвое. На модернизацию бизнес тратил в основном свои деньги (51,8% всех инвестиций в основной капитал). В 2014–2016 гг. прирост инвестиций был связан практически только с ростом самофинансирования компаниями своих проектов, указывают и эксперты РАНХиГС, хотя такие инвестиции и сокращались.

Но у льготы много ограничений. Например, не смогут применить ее те, кто уже пользуется особыми налоговыми режимами (резиденты территорий опережающего развития и особых экономических зон). У них и так достаточно льгот, объясняет чиновник. Например, участники региональных инвестпроектов не платят налог на прибыль в федеральный бюджет 10 лет, а в региональный платят 10% пять лет, регион может и обнулить свою часть. Не всегда тот, у кого налоговый спецрежим, получает льготы, есть много условий, спорит Гулис.

Не распространится льгота и на иностранные компании – их проект ставит в неравное положение с российскими, говорит Родионов. Не коснется льгота и инвестиций в капитальное строительство.

Льгот уже немало, отмечает налоговый менеджер, но упирается все в региональных чиновников, которые отказываются давать льготы. Плохо, что и этот проект отдает регионам определение параметров новой льготы в самой существенной части, предупреждает Гулис: не все будут готовы к максимальным преференциям. Право регионов выбирать – положительный шаг, спорит Марков, но это может увеличить разрыв между ними: активно привлекающие инвесторов станут богаче, а бедные – беднее.

В 2016 г. поступления от налога на прибыль дали около 12% доходов регионов (2,8 трлн руб.). Преференции на 1 января 2017 г. лишили консолидированный бюджет 900 млрд руб. налога на прибыль, подсчитала ФНС. Интерес к льготам проявят регионы, где дефицит инвестиционной активности, отметил Сазанов. Если власти будут готовы какое-то время мириться с дефицитом бюджета, заключает другой федеральный чиновник.