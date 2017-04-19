Правительство предложило бизнесу инвестиционную льготу

Правительство предлагает ввести общую инвестиционную льготу для всех компаний, вкладывающих в модернизацию. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в Госдуме. Такие компании смогут рассчитывать на сокращение налога на прибыль до 5% (сейчас общая ставка – 20%). Чтобы получить ее, компании должны направлять деньги на реконструкцию, модернизацию производства, высокотехнологичное оборудование, перечислил премьер. По его словам, эта тема уже обсуждалась с президентом.

Бизнес начал просить о налоговых льготах для инвестиций сразу после отмены инвестиционной льготы в 2002 г. Ее механизм отличался от того, что предлагает правительство сейчас, компании получали вычет из налоговой базы на часть суммы капитальных вложений. Тогда правительство обосновало ее отмену тем, что было решено снижать ставку налога на прибыль – с 35% сначала до 24%, а затем и до 20%. Льгота увеличит ликвидность для инвестиций, говорит топ-менеджер крупной российской компании, стимулирует модернизацию производства.

В 2015 г. президент Владимир Путин уже поручал по итогам Петербургского экономического форума проработать вопрос о налоговой льготе промышленным предприятиям – на сумму капитальных вложений в модернизацию. Он поручал правительству сначала разрешить давать льготу регионам, а затем сделать ее федеральной, введя поправки в Налоговый кодекс. Но поручение так и не было выполнено. Против был Минфин.

Сейчас льготы по налогу на прибыль предусмотрены только для региональных инвестиционных проектов, а также резидентов территорий опережающего развития – они на пять лет освобождены от выплаты федеральной части налога на прибыль, а региональная часть налога снижена до 5%. Участники региональных инвестпроектов не платят налог в федеральный бюджет 10 лет вообще, а региональная часть для них снижена до 10% на пять лет. Регионы по своему усмотрению могут снижать ставку вплоть до нуля.