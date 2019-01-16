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Греф: создавать региональную авиакомпанию на базе Utair не планируется

Будущую российскую региональную авиакомпанию не планируется создавать на базе перегруженной долгами Utair, сказал сегодня президент Сбербанка Герман Греф в кулуарах Гайдаровского форума. «Это кто-то из ваших братьев или сестер генерирует. Да нет, конечно», — сказал Греф журналистам.

Сбербанк и ВТБ с прошлого года по поручению президента и правительства разрабатывают проект авиакомпании для развития региональных перевозок. Один из вариантов — забрать для этого проекта Utair путем конвертации долга перед Сбербанком в акции, писали «Ведомости» в январе. Вариант с Utair возник из-за ее огромных долгов, особенно перед Сбербанком, говорил один из собеседников.

Utair – четвертая по величине авиакомпания в России после группы «Аэрофлота», S7 и «Уральских авиалиний», в 2018 г. перевезла 7,9 млн пассажиров. В парке 50 магистральных воздушных судов Boeing и 15 региональных ATR-72. Utair должна 11 банкам по двум синдицированным кредитам 38,6 млрд руб. Из них почти треть приходится на Сбербанк. Два других крупнейших участника синдиката – банки «Траст» (около 35%) и «Россия» (около 20%). Госбанк выдал компании кредит и напрямую – на 17,4 млрд руб. На Сбербанк, таким образом, приходится примерно 30 млрд руб., свыше половины банковского долга авиакомпании. Все кредиты выданы в 2015 г.