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Президентом «Магнита» станет бывший гендиректор «Ленты»

Ритейлер «Магнит» вводит должность президента, им станет бывший гендиректор «Ленты» Ян Дюннинг. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к топ-менеджеру, а также на собеседника, близкого к компании. О назначении может быть объявлено в ближайшее время.

Дюннинг руководил сетью конкурента «Магнита» десять лет – до декабря прошлого года. Он покинул «Ленту» по своей инициативе.

Ян Дюннинг и нынешний гендиректотр сети Ольга Наумова ранее входили в число кандидатов на руководящий пост в сети. Переговоры с ними вел еще основатель «Магнита» Сергей Галицкий в 2017 г., но тогда стороны не договорились. В 2018 г. Галицкий продал свои 29,1% компании группе ВТБ, которая затем перепродала 11,82% инвестиционной «Марафон Групп».

«Фактически, Дюннинг будет подчиняться Наумовой и наоборот», — говорит один из собеседников издания. Наумова продолжит отвечать за оперативную деятельность компании и возглавлять правление, в которое войдет Дюннинг. «Экс-глава «Ленты», в свою очередь, будет сосредоточен на продвижении стратегии и взаимодействию со стейкхолдерами, а Наумова как гендиректор будет подотчетна ему и совету директоров», — пояснил он источник.

Осенью «Магнит» представил стратегию, из которой следовало, что ритейлер планирует сменить принцип управления: «от компании одного топ-менеджера» на «команду предпринимателей». Также в планы компании входит увеличение доли на продуктовом рынке с 9 до 15% к 2023 г. и покрытие потребностей 70% потребителей вместо нынешних 40%.

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