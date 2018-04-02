«В ритейле идеальный момент не наступает никогда»

Гендиректор «Ленты» Ян Дюннинг объясняет, почему сеть не изменяет супер- и гипермаркетам, и рассказывает, как технологии повлияют на бизнес компании

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Гендиректор «Ленты» Ян Дюннинг Максим Стулов / Ведомости

Петербургская «Лента» за несколько лет проделала в рейтинге крупнейших продавцов продуктов питания в России путь от второй половины десятки до номера три после X5 Retail Group и «Магнита» в прошлом году, обогнав французский «Ашан». Все это время ею руководит Ян Дюннинг, и, похоже, он готов продолжить взятый курс. Несмотря на неожиданное замедление покупательского потока год назад, «Лента» к концу года смогла его восстановить и нарастила оборот за 2017 г. почти на 20%. Но пока «Лента» все равно почти втрое меньше двух лидеров рынка, а покупка госбанком ВТБ «Магнита» в начале этого года породила спекуляции относительно будущего самой «Ленты».

Эффект «Магнита»

– Одно из самых заметных событий в российском ритейле с начала года – это продажа почти всей доли Сергея Галицкого в «Магните». Как, на ваш взгляд, это повлияет на рынок?

– Думаю, сделка стала сюрпризом для многих. Очень жаль, что Галицкий оставил отрасль. Он исключительный человек, который построил очень большую и сильную организацию. Мы потеряли одну из икон российского ритейла. У него есть футбольный клуб, вероятно, это одна из причин, почему он решил оставить ритейл.

Приведет ли это к большим переменам? Не знаю. [У «Магнита»] остается прежняя команда топ-менеджеров. Для них будет главный вызов в лидерстве – Сергей выдающийся лидер. Но это также и возможность. Думаю, мы увидим в ближайшие пару месяцев, может компания работать без Сергея или же она была слишком зависима от него.

Ян Дюннинг гендиректор «Ленты» Родился в 1959 г. в Нидерландах. В 1983 г. окончил Университет Гронингена (Нидерланды, специальность «современная история»), в 1989 г. получил степень MBA в Амстердамском университете

1989 пришел в Aldi Retail (Нидерланды) на должность регионального менеджера. В 1994–2000 гг. был директором компании по продажам и развитию

2000 генеральный директор торговой компании Lucas Klamer Whole Sale Trade (Нидерланды)

2003 операционный директор и директор по маркетингу Metro Cash & Carry в России

2009 гендиректор «Ленты», с 2013 г. входит в совет директоров компании

– До сих пор российские крупные банки не были активными инвесторами в капитал российских ритейлеров – лидеров рынка.

– Банки были активны в кредитовании, финансировании.

– Но они не вкладывались в покупку самих магазинов.

– Опыт прямых инвестиций был, наверное, только у ВТБ, у которого есть подразделение «ВТБ капитал», цель которого как раз найти привлекательный объект для инвестиций и заработать на его росте.

– Да. Но есть также пример Сбербанка, который выстраивает инфраструктуру из сети своих отделений, онлайн-торговли и т. д. ВТБ не исключает сотрудничества «Магнита» с «Почтой России». Вы не считаете, что это создает риски для традиционных игроков – появление таких монстров на рынке?

– Риски есть везде. (Смеется.) Но каждый риск – это также шанс. Мы должны следить за происходящим на рынке. Но надо верить в то, что ты делаешь. Нельзя запрыгивать в каждый проходящий вагон. Нужны фокус, концентрация. Для нас это развитие супер- и гипермаркетов. У нас были проблемы в первом полугодии 2017 г., мы разрешили их, и с IV квартала динамика наладилась. И я доволен результатами I квартала 2018 г. Февраль был тяжеловат, но у нас хорошая динамика.

Общие владельцы

– После объявления о сделке ВТБ и «Магнита» появились предположения, что, так как ВТБ – один из совладельцев «Ленты», может произойти слияние «Магнита» и «Ленты». Считаете ли вы, что такой итог возможен?

– ВТБ – совладелец «Ленты». Кстати, у него небольшая доля. Значит ли это автоматически, что, если у них более крупная доля в «Магните», они захотят их объединить? Это невозможно, так как им придется докупить больше [в «Ленте»]. Одна сделка не подразумевает автоматически другую.

– Да, но акционеры «Ленты» – финансовые инвесторы, рано или поздно TPG может продать свою долю. Это может предоставить такую возможность.

– Это не связано с покупкой ВТБ доли в «Магните». Такая возможность была всегда. TPG всегда говорил, что как фонд прямых инвестиций не собирается быть совладельцем «Ленты» до конца своих дней. В то же время я убежден в том, что «Лента» – ценный актив, они [TPG] захотят получить [за свой пакет] хорошую цену. Но пока это спекуляции.

– Но вы считаете, могла бы быть синергия от такого объединения?

Lenta Limited Ритейлер

Акционеры (данные компании на 31 декабря 2017 г.): TPG Group (34%), ЕБРР (7,4%), директора и менеджмент (1,1%), остальные акции в свободном обращении (57,5%). Капитализация (LSE) – $2,9 млрд.

Финансовые показатели (2017 г.):

выручка – 365,2 млрд руб.,

чистая прибыль – 13,3 млрд руб.

Сеть гипермаркетов «Лента» основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. По данным на 31 декабря 2017 г., насчитывает 328 магазинов общей торговой площадью 1,38 млн кв. м.

– Какой именно эффект мы бы оказали на бизнес «Магнита» с нашими гипермаркетами? Я не могу говорить, что никакой синергии не было бы. Но она могла бы быть и купи мы какого-либо другого ритейлера. Я рассматриваю сделку ВТБ и «Магнита» как возможность на рынке, которой воспользовался инвестбанк. Есть ли за этим другие мысли, стратегическое видение – я не знаю, я не инсайдер.

– Некоторые аналитики предполагали также, что ВТБ будет заинтересован в новом сильном топ-менеджере для «Магнита» и что он может рассматривать вас как кандидата на эту позицию: у вас подходящий опыт, ВТБ с вами знаком...

– Спасибо за комплимент. (Смеется.) Я знаю этот слух с 2014 г., он появляется довольно часто. Я предан «Ленте», это некоторым образом и моя компания. Сейчас «Лента» – это то, чем я занимаюсь.

– Вот вы говорили, что TPG не собирается быть совладельцем «Ленты» до конца своих дней. А какой позиции вы придерживаетесь для себя, готовы ли посвятить «Ленте» всю свою карьеру?

– Да. Это то, что мне очень нравится. Как CEO, я завишу от успеха, мне надо демонстрировать результаты. Но пока я могу это делать, я счастлив на этом месте. Это, конечно, сложные вопросы. Я могу говорить только то, что я считаю на данный момент, и о том, какая ситуация на данный момент. На данный момент мы работаем над стратегией, которую приняли в прошлом году.

– Несколько лет назад популярной темой рассуждений у аналитиков был возможный выход в Россию какого-нибудь крупного зарубежного продовольственного ритейлера.