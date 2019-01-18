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En+ назвала возможных получателей права голоса по акциям Дерипаски

Энерго-металлургическая группа En+ подтверждает планы своего контролирующего акционера Олега Дерипаски снизить долю прямого и косвенного владения в компании ниже 50%. Независимыми лицами, которые получат право голоса по переданным Дерипаской акциям в рамках соглашения с минфином США о снятии санкций с компании, могут стать Дэвид Ноуэр, Дэвид Крейн и Ди Джей Бэйкер, говорится в сообщении En+.

Все трое являются американцами. Ноуэр работает управляющим директором германского подразделения инвестиционной компании Cerberus Capital Management, в которую он пришел в 2003 г. Крейн является старшим операционным управляющим Pegasus Capital Advisors. А Бейкер входит в советы директоров Cumulus Media, Enduro Resource и Toshiba Nuclear Energy.

На этой новости депозитарные расписки En+ резко подорожали на Московской бирже – на 9,4% к закрытию предыдущих торгов до 545 руб. за бумагу. На момент публикации цена скорректировалась до 538 руб. (+8%). Акции UC Rusal торгуются по цене 30,89 руб. – на 0,7% выше закрытия четверга.

В середине декабря американский минфин объявил о намерении снять санкции с En+ и подконтрольного ей производителя алюминия UC Rusal при условии отказа Дерипаски от контроля над компаниями. По условиям сделки, доля Дерипаски в En+ снизится с около 70% до 44,95%, ВТБ (минфин США называет банк одним из возможных получателей пакета бизнесмена) и инвесторы, связанные с бизнесменом, должны будут передать право голосования «независимой третьей стороне».

Накануне палата представителей США одобрила резолюцию демократов, призывающую минфин отказаться от отмены санкций против компаний Дерипаски. Однако это решение было символическим, поскольку для вступления в силу требовало одобрения также со стороны сената. Ранее верхняя палата конгресса, большинство в которой занимают республиканцы, не дала вынести резолюцию на итоговое голосование.