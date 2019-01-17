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Палата представителей США проголосовала против снятия санкций с компаний Дерипаски

Палата представителей США одобрила резолюцию демократов, призывающую минфин США отказаться от отмены санкций против компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски UC Rusal, En+ Group и «Евросибэнерго». Об этом сообщает агентство Bloomberg. В поддержку резолюции выступили 362 члена палаты представителей, против – 53.

Резолюция, принятая палатой представителей, носит символический характер, указывает агентство. Как пишет Bloomberg, четверг, 17 января, был последним сроком для одобрения резолюции в обеих палатах американского конгресса.

Представители UC Rusal и En+ отказались от комментариев.

Палата представителей – нижняя палата конгресса США, подконтрольная демократам. В верхней палате — сенате — по итогам промежуточных выборов большинство получили республиканцы. Там вопрос о санкциях против компаний Дерипаски рассматривался накануне, 16 января, и завершился поражением демократов – республиканцы не позволили вынести резолюцию на итоговое голосование. Для этого требовалось 60 голосов «за», однако так проголосовали лишь 57 парламентариев, против – 42.

Минфин США 19 декабря объявил о решении снять санкции с трех компаний Дерипаски в течение 30 дней, то есть к 17 января, при условии отказа бизнесмена от контроля над активами. Сам Дерипаска, согласно решению Вашингтона, останется под санкциями, введенными в отношении него и его компаний в начале апреля прошлого года. Демократы выступили против плана американского минфина, поскольку сочли, что он не позволит в достаточной мере отстранить Дерипаску от управления компаниями.