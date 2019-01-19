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Дерипаска потребует проверить доходы Зюганова

Миллиардер Олег Дерипаска инициирует и будет настаивать на проведении «комплексной проверки» доходов лидера КПРФ Геннадия Зюганова, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя бизнесмена.

Дерипаска 17 января подал в Тверской суд Москвы иск к Зюганову на 1 млн руб. Как пояснил представитель миллиардера, поводом для иска стало то, что Зюганов назвал основанный Дерипаской бизнес «аферой» и «преступлением». «Считаю, что алюминиевый бизнес Дерипаски — крупнейшая афера. Сначала заводы украли у граждан, а теперь их отдают в подчинение англосаксам. Необходимо расследовать это преступление, потому что оно направлено против стратегической политики нашей страны и ее безопасности», — заявил лидер КПРФ на заседании Госдумы 9 января (цитата с сайта КПРФ).

«Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании UC Rusal, так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию», — сказал представитель Дерипаски, комментируя иск.

Зюганов 18 января заявил, что не откажется от требования расследовать предпринимательскую деятельность Дерипаски. «Пусть он судится, наша юридическая служба работает. Но я буду настаивать на создании комиссии и расследовании по всей цепочке этого невиданного против нашей державы и национальной безопасности преступления», — сказал он, отметив, что речь идет о потере контроля России в стратегической отрасли (цитата по « Интерфаксу»).

Олег Дерипаска занимает 19-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 г. журнал оценил его состояние в $6,7 млрд.

Зюганов задекларировал доход за 2017 г. в размере 6,33 млн руб., следует из информации на сайте Госдумы.